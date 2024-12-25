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Trabzonspor'dan transfer fırtınası! 4 yıldız listede

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını hiç de istemediği bir noktada tamamlayan Trabzonspor, ara transfer dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo mavililerin kadrosuna katarak oyuncu kalitesini yukarı çekmek istediği operasyon için 4 yıldız listeye eklendi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 01:07 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 01:07
Trabzonspor’dan transfer fırtınası! 4 yıldız listede

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    Başlıkların Devamı

    Yaz tramsfer döneminde yaptığı transferlere rağmen istediği sonuçları elde etme konusunda problemler yaşayan Trabzonspor, 13 Ocak'ta başlayacak ara dönem için kolları sıvadı.

    Teknik heyet ve izleme komitesinin raporları üzerine karar verilen süreçte yönetim de oyuncuları ikna edebilmek adına uğraş veriyor.

    Trabzonspor’dan transfer fırtınası! 4 yıldız listede

    MEVKİLER BELİRLENDİ

    İkinci devrede yapacağı transferlerle girmek ve peş peşe galibiyetlele Avrupa kupaları bileti kovalamayı hedefleyen Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş'in talepleri eksiksiz olarak yerine getirilmeye çalışılacak.

    Listede orta saha, kanat ve stoper için bazı adaylar var.

    Trabzonspor’dan transfer fırtınası! 4 yıldız listede

    4 YILDIZ LİSTEDE

    Trabzonspor, ara transfer döneminde Zakaria Aboukhlal, Kevin Diks, Yann Gboho ve Corentin Tolisso'yu listesinin ilk sıralarında bulunduruyor.

    Trabzonspor’dan transfer fırtınası! 4 yıldız listede

    DEĞERİ 10 MİLYON EURO

    Fırtına'nın bu sezon bir türlü ritim tutturamadığı kanatlar için adı geçen isimlerin başında Zakaria Aboukhlal geliyor. Faslı yıldız, geçidiği ciddi sakatlık sonrasında muhteşem bir geri dönüşe imza attı. 15 karşılaşmada 5 gol atıp 2 de asist yaptı ve güncel piyasa değerini 10 milyon Euro'ya yükseltti.

    Trabzonspor’dan transfer fırtınası! 4 yıldız listede

    YÖNETİM İNDİRİM İÇİN GÖRÜŞÜYOR

    Zakaria Aboukhlal her ne kadar listede olsa da transferi bir o kadar da zor. 24 yaşındaki futbolcu için Fransız temsilcisi Toulouse'un beklentisini karşılayabilmek adına indiim gerekiyor. Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülkede yaşamaya sıcak baktığı bilinen yıldız oyuncunun takım arkadaşı da listede.

    Trabzonspor’dan transfer fırtınası! 4 yıldız listede

    KONTRATI GELECEK SEZON SONUNDA BİTİYOR

    Trabzonspor'un listesindeki bir diğer Toulouse yıldızı da Yann Gboho. Fildişi Sahilleri asıllı Fransız futbolcu bu sezon Fransa Ligue 1'de çıktığı 15 karşılaşmada 2 gol atıp 2 de asist yaptı. Kariyerinde Rennnes, Vitesse ve Cercle Brugge'da oynadı.

    Trabzonspor’dan transfer fırtınası! 4 yıldız listede

    Gboho'nun kuzenlerinden biri sezon başı adı Galatasaray ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Guela Doue. Yönetim, Aboukhlal'daki gibi 23 yaşındaki futbolcu için de bonservis kolaylığı bekliyor.

    Trabzonspor’dan transfer fırtınası! 4 yıldız listede

    MAESTRO TOLISSO

    Şenol Güneş'in en çok istediği futbolcu ise Lyon forması giyen Corentin Tolisso. Fransız temsilcisinin içinde bulunduğu durumdan faydalanarak süreci olumlu tamamlamak amacında. Ancak yıldız futbolcunun bonservisi de var.

    Trabzonspor’dan transfer fırtınası! 4 yıldız listede

    Bu sezon 21 karşılaşmaya çıkan Tolisso, 2 gol atıp 4 de asist yaptı. Tek sorun ise tekrarlaması muhtemel sakatlıkları. Bu konudan yana çok dertli olan Fransız futbolcu ile ilgili olarak bu konuda özel bir anlaşma yapılması da gündeme gelebilir.

    Trabzonspor’dan transfer fırtınası! 4 yıldız listede

    STOPER İÇİN DIKS

    Stefan Savic gibi önemli bir ismi savunmasına katan Trabzonspor'da Karadağlı futbolcudan şu ana kadar olumlu bir geri dönüş alınamadı. Sürekli sakatlanan ve son olarak da İspanya'ya giden deneyimli stoper ile yollar ayrılabilir. Ödenmesi garanti ücret konusundaki sorunların halledilmesi halinde imzaların atılması bekleniyor. Eğer ayrılık gerçekleşirse tandeme 2 futbolcu alınabilir. Bu kapsamda yeni bir oyuncu arayışında olan bordo mavililerin listesine ilk giren isim Kevin Diks oldu.

    Trabzonspor’dan transfer fırtınası! 4 yıldız listede

    TALİBİ VAR

    Fırtına'nın işi diğer transferlerdeki gibi Kevin Diks konusunda da kolay değil. Endonezya asıllı Hollandalı futbolcu için Almanya'dan talip var. Trabzonspor bu ilgiyi bertaraf edebilmek adına uğraş veriyor.

    Diks bu sezon çıktığı 32 karşılaşmada 8 gol atıp 3 asist yaptı.

    Trabzonspor’dan transfer fırtınası! 4 yıldız listede

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