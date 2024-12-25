Trabzonspor’dan transfer fırtınası! 4 yıldız listede

Yaz tramsfer döneminde yaptığı transferlere rağmen istediği sonuçları elde etme konusunda problemler yaşayan Trabzonspor, 13 Ocak'ta başlayacak ara dönem için kolları sıvadı.
Teknik heyet ve izleme komitesinin raporları üzerine karar verilen süreçte yönetim de oyuncuları ikna edebilmek adına uğraş veriyor.
MEVKİLER BELİRLENDİ
İkinci devrede yapacağı transferlerle girmek ve peş peşe galibiyetlele Avrupa kupaları bileti kovalamayı hedefleyen Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş'in talepleri eksiksiz olarak yerine getirilmeye çalışılacak.
Listede orta saha, kanat ve stoper için bazı adaylar var.
4 YILDIZ LİSTEDE
Trabzonspor, ara transfer döneminde Zakaria Aboukhlal, Kevin Diks, Yann Gboho ve Corentin Tolisso'yu listesinin ilk sıralarında bulunduruyor.