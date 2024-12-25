Trabzonspor’dan transfer fırtınası! 4 yıldız listede

DEĞERİ 10 MİLYON EURO Fırtına'nın bu sezon bir türlü ritim tutturamadığı kanatlar için adı geçen isimlerin başında Zakaria Aboukhlal geliyor. Faslı yıldız, geçidiği ciddi sakatlık sonrasında muhteşem bir geri dönüşe imza attı. 15 karşılaşmada 5 gol atıp 2 de asist yaptı ve güncel piyasa değerini 10 milyon Euro'ya yükseltti.

YÖNETİM İNDİRİM İÇİN GÖRÜŞÜYOR Zakaria Aboukhlal her ne kadar listede olsa da transferi bir o kadar da zor. 24 yaşındaki futbolcu için Fransız temsilcisi Toulouse'un beklentisini karşılayabilmek adına indiim gerekiyor. Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülkede yaşamaya sıcak baktığı bilinen yıldız oyuncunun takım arkadaşı da listede.

KONTRATI GELECEK SEZON SONUNDA BİTİYOR Trabzonspor'un listesindeki bir diğer Toulouse yıldızı da Yann Gboho. Fildişi Sahilleri asıllı Fransız futbolcu bu sezon Fransa Ligue 1'de çıktığı 15 karşılaşmada 2 gol atıp 2 de asist yaptı. Kariyerinde Rennnes, Vitesse ve Cercle Brugge'da oynadı.

Gboho'nun kuzenlerinden biri sezon başı adı Galatasaray ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Guela Doue. Yönetim, Aboukhlal'daki gibi 23 yaşındaki futbolcu için de bonservis kolaylığı bekliyor.