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Benfica - Estoril maçı CANLI

Portekiz liginde şampiyonluk mücadelesi veren Benfica, evinde Estoril'i ağırlıyor. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği Lizbon temsilcisi, kazanarak yoluna devam etmek ve liderliği elde etmek amacında. Benfica - Estoril maçını tkavim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 21:17 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 21:49
Benfica - Estoril maçı CANLI

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    Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını terlettiği Benfica, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşabilmek adına sahada yerini alıyor. Lizbon'un kırmızı beyazlı ekibi, Işık Stadyumu'nda Estoril'i konuk ediyor.

    Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canllı takip edebilirsiniz.

    CANLI TAKİP

    Benfica - Estoril maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizBenfica - Estoril maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

    BENFICA - ESTORIL MAÇI İLK 11'LERİ

    BENFICA: Trubin, Bah, António Silva, Tomás Araújo, Carreras, Aursnes, Orkun Kökçü, Di María, Kerem Aktürkoğlu, Beste, Pavlidis

    ESTORIL: Robles, Costa, Boma, Holsgrove, Carvalho, Wagner, Bacher, Mendez, Helder Costa, Andrade, Vinicius

    Kerem Aktürkoğlu performansıyla Benfica'nın skor yükünü üstleniyor (REUTERS)Kerem Aktürkoğlu performansıyla Benfica'nın skor yükünü üstleniyor (REUTERS)

    BİZİM ÇOCUKLAR COŞTU

    Benfica'nın bu sezon Portekizl igi zirvesinde olmasında Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de büyük katkısı var. Galatasaray'dan transfer olan Kerem, 10 haftada 6 gol atıp 5 asist yaparken 11 kez skorun değişmesini sağladı. Orkun ise 13 maçta 2 defa fileleri sarsıp 3 gol pası verdi.

    35 puanı bulunan Benfica, 1 maç eksiği ile 3. sırada yer alıyor. Sporting Lizbon ve Porto ise 37 puanda.