Benfica - Estoril maçı CANLI

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını terlettiği Benfica, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşabilmek adına sahada yerini alıyor. Lizbon'un kırmızı beyazlı ekibi, Işık Stadyumu'nda Estoril'i konuk ediyor.
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BENFICA - ESTORIL MAÇI İLK 11'LERİ
BENFICA: Trubin, Bah, António Silva, Tomás Araújo, Carreras, Aursnes, Orkun Kökçü, Di María, Kerem Aktürkoğlu, Beste, Pavlidis
ESTORIL: Robles, Costa, Boma, Holsgrove, Carvalho, Wagner, Bacher, Mendez, Helder Costa, Andrade, Vinicius
Kerem Aktürkoğlu performansıyla Benfica'nın skor yükünü üstleniyor (REUTERS)
BİZİM ÇOCUKLAR COŞTU
Benfica'nın bu sezon Portekizl igi zirvesinde olmasında Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de büyük katkısı var. Galatasaray'dan transfer olan Kerem, 10 haftada 6 gol atıp 5 asist yaparken 11 kez skorun değişmesini sağladı. Orkun ise 13 maçta 2 defa fileleri sarsıp 3 gol pası verdi.
35 puanı bulunan Benfica, 1 maç eksiği ile 3. sırada yer alıyor. Sporting Lizbon ve Porto ise 37 puanda.