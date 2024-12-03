Harekat başlıyor! Trabzonspor yönetimi çalışmalara start verdi: Şenol Güneş transfer listesini sundu

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Trabzonspor'da ara transfer döneminde önemli bir değişimin yaşanması bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetime transfer listesini sunduğu, stoper, 8 numara ve kanat forvet olmak üzere 3 transfer istediği öğrenildi. Güneş'in alternatif olarak da forvet ve bek bölgesine de transfer yapılabileceğini belirttiği ifade edildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) YÖNETİME TRANSFER LİSTESİNİ SUNDU

Yönetimin de Güneş'in verdiği liste doğrultusunda görüşmelere başladığı öğrenildi. İlk olarak Çin ekibi Shanghai Port'ta oynayan Arjantinli kanat oyuncusu Matias Vargas ile görüşüldüğü ancak henüz maddi konularda bir anlaşmaya varılamadığı ifade edildi. Ayrıca Lyon'un 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Corentin Tolisso için de hem oyuncuyla, hem de kulübüyle görüşmeler sürdüğü belirlendi.