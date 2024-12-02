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Beşiktaş'ın Hatayspor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta sona eriyor. İki mücadelenin oynandığı akşamda adreslerden biri Hatay. Üst üste aldığı sonuçların ardından önce Hasan Arat'ın görevden ayrıldığı sonrasında da Giovanni van Bronckhorst'un gönderildiği ve birkaç ayrılığın daha yaşandığı Beşiktaş, Hatay'da Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Kaos dolu bir haftayı geride bırakan siyah beyazlılar Maccabi Tel Aviv önünde aldığı 3-1'lik yenilgi de dahil olmak üzere tüm kötü sonuçları geride bırakıp yeni bir sayfa açmak amacında. Serdar Topraktepe de kararını verdi ve Kara Kartal'ın ilk 11'i belli oldu. Hatayspor - Beşiktaş maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 18:53 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 18:56
Beşiktaş’ın Hatayspor maçı ilk 11’i belli oldu

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Şampiyonluk iddiasıyla başladığı sezonda lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde kalan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile kozlarını paylaşıyor.

Siyah beyazlıların tek hedefi kazanarak İstanbul'a 3 puanla dönmek. Hatayspor - Beşiktaş maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Hatayspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizHatayspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

HATAYSPOR:

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Talha, Rashica, Salih, Semih, Immobile, Masuaku, Rafa Silva, Emirhan, Gedson

Beşiktaş'ın kötü gidişatı Galatasaray derbisinde aldığı mağlubiyetle başladı (Takvim.com.tr)Beşiktaş'ın kötü gidişatı Galatasaray derbisinde aldığı mağlubiyetle başladı (Takvim.com.tr)

BEŞİKTAŞ ÇALKANTILI BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR

Muhteşem başladığı yeni sezonda ilk olarak Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, Süper Lig'de de iddialı sonuçlarla adından bahsettirmeyi başardı. Ancak siyah beyazlılar arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla birlikte lider Galatasaray'ın bir hayli gerisinde kaldı.

Şampiyonluk hedefi büyük sekteye uğrayan Kartal'da Başkan Hasan Arat, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Samet Aybaba ve Brad Friedel görevlerinden ayrıldı.

Beşiktaş son galibiyetini Konyaspor'a karşı aldı (AA)Beşiktaş son galibiyetini Konyaspor'a karşı aldı (AA)

SON GALİBİYETİ EKİM AYINDA

Beşiktaş Süper Lig'deki son 3 puanını Konyaspor'u 2-0 yenerek aldı. Giovanni van Bronckhorst'un görev başında olduğu dönemde son 4 maçtan sadece 1 puan toplanabildi.

Siyah beyazlı ekip söz konusu süreçte Galatasaray'a 2-1, Kasımpaşa'ya 3-1 ve Göztepe'ye de 4-2 yenildi. Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

Hatayspor son maçında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı (AA)Hatayspor son maçında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı (AA)

HATAY CAN DERDİNDE

Bu sezon aldığı sonuçlarla sondan 2. sırada bulunan Hatayspor ise bir an önce bulunduğu yerden kurtulmak amacında. 7 puanı bulunan bordo beyazlılar farkın açılmasına izin vermeden üst sıralara konulmanmayı hedefliyor.

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