HATAYSPOR:

Beşiktaş'ın kötü gidişatı Galatasaray derbisinde aldığı mağlubiyetle başladı (Takvim.com.tr)

BEŞİKTAŞ ÇALKANTILI BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR

Muhteşem başladığı yeni sezonda ilk olarak Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, Süper Lig'de de iddialı sonuçlarla adından bahsettirmeyi başardı. Ancak siyah beyazlılar arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla birlikte lider Galatasaray'ın bir hayli gerisinde kaldı.

Şampiyonluk hedefi büyük sekteye uğrayan Kartal'da Başkan Hasan Arat, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Samet Aybaba ve Brad Friedel görevlerinden ayrıldı.