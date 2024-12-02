Şampiyonluk iddiasıyla başladığı sezonda lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde kalan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile kozlarını paylaşıyor.
Siyah beyazlıların tek hedefi kazanarak İstanbul'a 3 puanla dönmek. Hatayspor - Beşiktaş maçının canlı takibi takvim.com.tr'de.
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Hatayspor - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz
HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ
HATAYSPOR:
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Talha, Rashica, Salih, Semih, Immobile, Masuaku, Rafa Silva, Emirhan, Gedson
Beşiktaş'ın kötü gidişatı Galatasaray derbisinde aldığı mağlubiyetle başladı (Takvim.com.tr)
BEŞİKTAŞ ÇALKANTILI BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR
Muhteşem başladığı yeni sezonda ilk olarak Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, Süper Lig'de de iddialı sonuçlarla adından bahsettirmeyi başardı. Ancak siyah beyazlılar arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla birlikte lider Galatasaray'ın bir hayli gerisinde kaldı.
Şampiyonluk hedefi büyük sekteye uğrayan Kartal'da Başkan Hasan Arat, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Samet Aybaba ve Brad Friedel görevlerinden ayrıldı.