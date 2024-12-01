Beşiktaş’ta dev soruşturma! İşte Hasan Arat’ın mektubu

Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde görevden ayrılan eski başkanı Hasan Arat, dikkat çeken bir adım attı.
TRT Spor'un haberine göre, Arat, kamuoyunda yer alan ağır ithamlar ve iftiralarla ilgili tüm bilgi ve belgeleri Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki'ye teslim etti.
Hasan Arat, Beşiktaş tüzüğünün denetim kuruluna verdiği belgeler doğrultusunda olayların kapsamlı bir şekilde incelenmesini ve sonuçların kamuoyuna hızla açıklanmasını yazılı olarak talep etti.
Denetim Kurulu'nun, konuyla ilgili kısa süre içinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.
Bu gelişme sonrası taraflar arasında yaşanan gerilimin detaylarının gün yüzüne çıkacağı düşünülüyor.
Hasan Arat (AA)
İşte Hasan Arat'ın yazdığı yazı;
"Bilindiği üzere, 35. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Başkanlığı'ndan ve Yönetim Kurulu üyeliğinden 29 Kasım 2024 tarihinde istifamı vererek ayrılmış bulunmaktayım. 30 Kasım 2024 tarihinde eski futbol takımlar koordinatörü Samet Aybaba'nın gerçekleştirmiş olduğu basın toplantısındaki konuşması şahsıma, çalışma arkadaşlarıma, sporcularımıza ve Kulübümüze ağır itham ve iftiralar içermektedir. Söz konusu konuşmada kamuoyu ile paylaşılan Kulüp belgelerinin iddialara göre teker teker araştırılmasını, tarafınıza her zaman tüzük gereği tüm şeffaflık ile teslim edilen evrakların gerek Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. gerekse Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği kayıtlarında incelenmesini ve ilgili kişinin Kulüp'ten aldığı maaşın, primin ve bize teklif ettiği kontratın da kamuoyuyla paylaşılmasını önemle rica ediyorum." Seçilmiş olarak geldiğimiz bu görevde itibarsızlaşma politikasının bu şekilde yerleşmesi, Kulüp kayıtlarının bu şekilde paylaşılması ve profesyonellerin, Kulüp yönetimini ve Futbol A Takım oyuncularımızı bilerek değersizleştirmesinin Kulübümüze derin yaralar açacağı malumunuzdur. Bütün bu konularla ilgili elimizdeki bilgi ve belgeleri tarafınıza yolluyorum. Gereğinin yapılmasını, demokratik seçilmiş bir Denetim Kurulu Başkanı ve üyeleri olarak sizlerden hassasiyetle rica ediyorum."
Samet Aybaba (AA)
İNCELEME BAŞLATILDI
Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, Hasan Arat'ın mektubu ve talebi üzerine bir açıklama yaptı.
Gökhan Tiryaki'nin sözleri şu şekilde:
"Beşiktaş JK 35. Başkanı Sayın Hasan Arat, dün Futbol Takımlar eski Koordinatörü Sayın Samet Aybaba'nın gerçekleştirdiği basın toplantısındaki açıklamaları üzerine elinde bulunan bilgi ve belgeleri tarafıma iletmiştir.
Mevcut denetim programımızda bazıları hali hazırda denetlenmekte olan süreçlere ek olarak inceleme/soruşturma gerektiren konular için gerekli çalışmalar şahsım ve ekibim tarafımdan başlatılmış olup, Genel Kurul'un ve BJK Tüzüğü'nün kurulumuza vermiş olduğu yetki ile objektif bir şekilde sonuçlandırılarak rapor halinde aktarılacaktır."