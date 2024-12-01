Beşiktaş’ta dev soruşturma! İşte Hasan Arat’ın mektubu

Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde görevden ayrılan eski başkanı Hasan Arat, dikkat çeken bir adım attı.

TRT Spor'un haberine göre, Arat, kamuoyunda yer alan ağır ithamlar ve iftiralarla ilgili tüm bilgi ve belgeleri Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki'ye teslim etti.

Hasan Arat, Beşiktaş tüzüğünün denetim kuruluna verdiği belgeler doğrultusunda olayların kapsamlı bir şekilde incelenmesini ve sonuçların kamuoyuna hızla açıklanmasını yazılı olarak talep etti.

Denetim Kurulu'nun, konuyla ilgili kısa süre içinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

Bu gelişme sonrası taraflar arasında yaşanan gerilimin detaylarının gün yüzüne çıkacağı düşünülüyor.