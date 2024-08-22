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Trabzonspor'da bir transfer daha bitmek üzere! Bomba patlıyor

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok isim gündeme gelmeye devam ediyor. Bordo mavililer son olarak 10 numara mevkisini güçlendirebilmek adına çok önemli bir adım attı ve imza için geri sayıma geçildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 19:55 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 19:58
Trabzonspor’da bir transfer daha bitmek üzere! Bomba patlıyor

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Yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Trabzonspor'da tek umut Konferans Ligi. Diğer yandan ligde de Sivasspor'a karşı alınan 0-0'lık beraberlik herkesi üzdü. Ancak yönetim, kadrosunu en iyi şekilde oluşturabilmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Gündemde forvet transferi var.

Trabzonspor St. Gallen'i geçerek gruplara kalmak istiyorTrabzonspor St. Gallen'i geçerek gruplara kalmak istiyor

AVRUPA'DA RAKİP ST. GALLEN

Rapid Wien'e elenerek Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek olan Trabzonspor, play-off turunda St. Gallen ile iki maçta karşı karşıya gelecek. Bordo mavililer bu turu atlayarak gruplara kalmak amacında.

Denis Dragus Trabzonspor'un bu sezonki transferleri arasında yer alıyorDenis Dragus Trabzonspor'un bu sezonki transferleri arasında yer alıyor

YAZ AYLARI HAREKETLİ GEÇTİ

Trabzonspor bu sezon Abdullah Avcı ile birlikte yeniden şampiyonluk kazanmak umuduyla hummalı bir çalışmaya girdi. Şampiyon olabilecek kadronun temellerini atmaya çalışan yönetim, Avcı'ya tam yetki verdi. Bugüne kadar tam 11 futbolcu transfer edildi. Şu ana kadar istenen oyun ortaya konulmasa da güven tam.

Abdullah AvcıAbdullah Avcı

HALEN EKSİKLER VAR

Geçen sezonun üzerine bu sene yeni bir sayfa açan Trabzonspor'da yapılan transferlerin haricinde eksik bölgeler de bulunuyor. Yönetim özellikle 8-10 numara oynayabilen bir orta saha ve forvet üzerinde duruyor.

Ertuğrul DoğanErtuğrul Doğan

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Yönetim bugüne kadar birçok futbolcuyla ve kulübüyle görüşmeler yaptı. Menajerleriyle pazarlıklar gerçekleştirdi. Ancak anlaşma sağlayabilmek pek mümkün olmadı. Bazı futbolcular gelmek istedi ama kulüpleri izin vermedi. Kimisine kulüp izin verdi fakat oyuncular çeşitli nedenlerden dolayı tercih etmedi. Listedeki son isimlerden Hyun-seok Hong'un ise vergi borcu nedeniyle sürecin tıkanması gündemde.

Muhammed ChamMuhammed Cham

TEKRAR TEKRAR CHAM

Bordo mavililerin ilk günden itibaren kadrosuna katmak istediği isimlerden biri Muhammed Cham. Avusturyalı futbolcu konusunda bugüne kadar belki de hiç bu kadar uzun ilerleyen bir süreç yaşanmadı. Clermont Foot'un bırakmaya yanaşmadığı yıldız oyuncu için sonuna kadar ısrar edildi. Görüşmeler ve temaslar kopartılmadı. Mutlu sona da çok yaklaşıldı.

Muhammed Cham Instagram hikayesinden Trabzon'un plakası 61'i paylaştıMuhammed Cham Instagram hikayesinden Trabzon'un plakası 61'i paylaştı

SOSYAL MEDYADAN FİTİLİ ATEŞLEDİ

Karadeniz temsilcisinin ısrarla takibinden düşürmediği Muhammed Cham, uzun süredir Trabzonspor'a gelme konusunda kulübüne baskı yapıyordu. Hatta kadro dışı da bırakıldı. Yıldız oyuncu Instagram hikayesinden bir fotoğraf paylaşarak Trabzon'un plakası 61'i de ekledi. Bu hamle taraftarları da heyecanlandırdı.

Muhammed ChamMuhammed Cham

BİTMEK ÜZERE

Trabzonspor bugüne kadar yaptığı hamlelerin ardından süreci daha resmiyete kavuşturmak üzere. Clermont Foot ile anlaşmaların kısa süre içerisinde imzalanarak Cham'ın Trabzon'a getirilmesi planlanıyor.

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