Abdullah Avcı HALEN EKSİKLER VAR Geçen sezonun üzerine bu sene yeni bir sayfa açan Trabzonspor'da yapılan transferlerin haricinde eksik bölgeler de bulunuyor. Yönetim özellikle 8-10 numara oynayabilen bir orta saha ve forvet üzerinde duruyor.

Ertuğrul Doğan ANLAŞMA SAĞLANAMADI Yönetim bugüne kadar birçok futbolcuyla ve kulübüyle görüşmeler yaptı. Menajerleriyle pazarlıklar gerçekleştirdi. Ancak anlaşma sağlayabilmek pek mümkün olmadı. Bazı futbolcular gelmek istedi ama kulüpleri izin vermedi. Kimisine kulüp izin verdi fakat oyuncular çeşitli nedenlerden dolayı tercih etmedi. Listedeki son isimlerden Hyun-seok Hong'un ise vergi borcu nedeniyle sürecin tıkanması gündemde.

Muhammed Cham TEKRAR TEKRAR CHAM Bordo mavililerin ilk günden itibaren kadrosuna katmak istediği isimlerden biri Muhammed Cham. Avusturyalı futbolcu konusunda bugüne kadar belki de hiç bu kadar uzun ilerleyen bir süreç yaşanmadı. Clermont Foot'un bırakmaya yanaşmadığı yıldız oyuncu için sonuna kadar ısrar edildi. Görüşmeler ve temaslar kopartılmadı. Mutlu sona da çok yaklaşıldı.

Muhammed Cham Instagram hikayesinden Trabzon'un plakası 61'i paylaştı



SOSYAL MEDYADAN FİTİLİ ATEŞLEDİ Karadeniz temsilcisinin ısrarla takibinden düşürmediği Muhammed Cham, uzun süredir Trabzonspor'a gelme konusunda kulübüne baskı yapıyordu. Hatta kadro dışı da bırakıldı. Yıldız oyuncu Instagram hikayesinden bir fotoğraf paylaşarak Trabzon'un plakası 61'i de ekledi. Bu hamle taraftarları da heyecanlandırdı.

Muhammed Cham BİTMEK ÜZERE Trabzonspor bugüne kadar yaptığı hamlelerin ardından süreci daha resmiyete kavuşturmak üzere. Clermont Foot ile anlaşmaların kısa süre içerisinde imzalanarak Cham'ın Trabzon'a getirilmesi planlanıyor.