Yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Trabzonspor'da tek umut Konferans Ligi. Diğer yandan ligde de Sivasspor'a karşı alınan 0-0'lık beraberlik herkesi üzdü. Ancak yönetim, kadrosunu en iyi şekilde oluşturabilmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Gündemde forvet transferi var.
Trabzonspor St. Gallen'i geçerek gruplara kalmak istiyor
AVRUPA'DA RAKİP ST. GALLEN
Rapid Wien'e elenerek Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek olan Trabzonspor, play-off turunda St. Gallen ile iki maçta karşı karşıya gelecek. Bordo mavililer bu turu atlayarak gruplara kalmak amacında.
Denis Dragus Trabzonspor'un bu sezonki transferleri arasında yer alıyor
YAZ AYLARI HAREKETLİ GEÇTİ
Trabzonspor bu sezon Abdullah Avcı ile birlikte yeniden şampiyonluk kazanmak umuduyla hummalı bir çalışmaya girdi. Şampiyon olabilecek kadronun temellerini atmaya çalışan yönetim, Avcı'ya tam yetki verdi. Bugüne kadar tam 11 futbolcu transfer edildi. Şu ana kadar istenen oyun ortaya konulmasa da güven tam.