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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi! Canlı yayında açıkladı! Berat Albayrak'a özel teşekkür: Her konuda Trabzonspor'un yanında oldu

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Bordo mavili taraftarlarda gözler, takıma yapılacak yeni takviyelere çevrildi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme dair tüm merak edilenleri A Spor ekranlarında yanıtladı. Doğan, Onuachu'nun takımda kalmak istediğini ve toplamda 5-6 transfer yapacaklarını dile getirdi. Ayrıca, Başkan Erdoğan'a ve Berat Albayrak'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Doğan, "Trabzonspor'a verdiği değeri her zaman gösterdi." dedi.

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 18:47 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 21:43
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan transfer müjdesi! Canlı yayında açıkladı! Berat Albayrak’a özel teşekkür: Her konuda Trabzonspor’un yanında oldu

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Yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçları ile başlayacak zorlu maraton öncesi transfer hareketliliği yaşanıyor. Bordo mavililerde Joaquin Fernandez de gönderildi. Maxi Gomez ile de yollar kısa süre içerisinde ayrılacak. Yönetim, kadrosuna katmak istediği isimler üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Başkan Ertuğrul Doğan, A Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Doğan, alacakları oyuncu sayısını, Onuachu ve Uğurcan'ın son durumlarını değerlendirdi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan önemli açıklamalar

Ertuğrul Doğan, Onuachu hakkında sona yakın olduklarını açıkladıErtuğrul Doğan, Onuachu hakkında sona yakın olduklarını açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

ONUACHU TRABZONSPOR'DA OYNAYACAK MI?

"Onuachu ile aramızda sorun yok. Hem kendisi hem de ailesi şehri çok sevdi. Kendi kulübünde kampa katılmadı. İstenen rakam da aşağı doğru iniyor. Önümüzdeki hafta nokta koymayı planlıyoruz. Olumlu ilerliyor. Onuachu'nun B planı var. Basında adı geçmedi ama dünyanın tanıdığı bir isim. İkisini de alabiliriz."


"CUMHURBAŞKANIMIZA VE BERAT ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"
Berat Albayrak'a da desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunan Başkan Ertuğrul Doğan, "Kartal arazisi Trabzonspor'a 29 yıl önce verilmiş bir arazidir ve tek arazidir. Diğer İstanbul takımlarına olduğu gibi devletimizden Trabzonspor'a onlarca arazi tahsis edilmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Burada önemli bir teşekkürü de Sayın Berat Albayrak'a etmek istiyorum. Her konuda Trabzonspor'un yanında oldu. Bizlere dostluğunu arkadaşlığını ve Trabzonspor'a verdiği değeri her zaman gösterdi." ifadelerini kullandı.

"5-6 TRANSFER YAPACAĞIZ"

"Sağ bek ile toplamda 5-6 transfer yapacağız. Temaslarımız sürüyor. Orta saha, santrafor ve stopere takviye yapacağız. Gidecek isimler de olacak."

Ertuğrul Doğan, Uğurcan için teklif gelmediğini duyurduErtuğrul Doğan, Uğurcan için teklif gelmediğini duyurdu

UĞURCAN'IN GELECEĞİ

"Antrenmanlara başladı. Bu şehrin evladı. İyi bir Trabzonsporlu. Bu formayı giymekten gurur duyanlardan. Her zaman dostumuz, kardeşimiz. Avrupa hayalinin gerçekleşmesi konusunda kolaylık sağlayacağımızın sözünü verdik. Şu ana kadar böyle bir gelişme yok. Teklif gelmedi. Dolayısıyla planlamamızda bizimle devam edecek diye düşünüyoruz. Eğer giderse de yerine hemen bir kaleci alacağız. Artık hazır bir listemiz var. Üzerinden ilerlememiz kolay oluyor."

Ertuğrul Doğan, TFF Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'na güvendiğini açıkladıErtuğrul Doğan, TFF Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'na güvendiğini açıkladı

"THOMAS MEUNIER'İ SERBEST BIRAKACAKTIK"

"Meunier bize geldiği zaman ailevi probleminden bahsetti. Açık açık konuştuğu için de saygı duyduk. Şehirden ayrılmak isteyince yapacak bir şeyiniz kalmıyor. Anlaşmada ailevi durumundan dolayı talepte bulunursa ve gideceği takımdan teklif gelirse. Ki burada bedel yazmıyordu. Onu serbest bırakacaktık. Anlaşma vardır ancak kendisiyle görüşüyordu. Ayrılmaya niyeti yoktu. Yazılı da sözlü de. Gelmeden bir gün öncesine kadar biletleri alınmıştı. İdmana çıkacağı saat belliydi. 23.50 civarında mail atarak Trabzon'a gelmek istemediğini söyledi. Etik durmuyor. Sen bu kadar insanla çalışmışsın, arkadaşların var. Veda etmeden... Bir gün önce sistem konuşuyorsun sonra bunu yapıyorsun. Trabzonspor kendisine yapılanlardan sonra şikayette bulundu. Sonucunu göreceğiz."

Ertuğrul Doğan 5-6 oyuncuyu kadrolarına katacaklarını açıkladıErtuğrul Doğan 5-6 oyuncuyu kadrolarına katacaklarını açıkladı

YABANCI KURALI

"TFF'nin kulüplerle görüşerek aldığı bir karar. Bazen bazı gelişmeler kulüplerin işine gelmiyor. Bazen göndermek istediğin oyuncular oluyor. Bizim talebimiz olmadı ama başka takımlar dillendiriyor. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Kural aynı kalsa bile kulüplerin zarar edemeyeceği bir kural konulabilir. Kuralların sıkça değişmesini de doğru bulmuyorum. Kararlar birkaç sene uygulanmalı. Herkesi düşünmek lazım. Ciddi maliyetler söz konusu. Federasyon göreve başladıktan sonra farklı bir şeyler de olabilir."

"İBRAHİM BAŞKANA İNANIYORUM"

"Futbolda adaletin olmadığını düşünüyoruz. Bizim olayımızda karşılığı A, başkasına B, başkasına C oluyor. Sahada olanlar... Hakemler... Yorumlanabilir pozisyonlar olmalı. Çoğu insanlar kuralları da bilmiyor. TFF Başkanı sözünün arkasında olmalı. İbrahim Başkanın duruşunu biliyorum. Herkes için adaletten bahsediyor. Adaletten beklentimiz herkese eşit dağıtılması. Açıklamalarımızı da buna göre yaptık. Başkanın en büyük sınavı bunlar olacak. Adaletli yöneteceğine inanıyorum."

Ertuğrul Doğan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında konuştuErtuğrul Doğan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında konuştu

"TÜRK FUTBOLUNDAN TEMİZLENMELERİ GEREKİYOR"

"Adalet inancı yerleşene kadar yabancı VAR hakemi devam edilebilir. Oyuncumuzun kolu kırıldı. 2 metre boyu var. Hakem VAR'a sordum, hiçbir şey yok diyor. Problemlerin bir an önce çözülmesi gerekir. Ama bu hataların olmaması lazım. Gözle görülen, hata olmayan ve kasıtlı işler... VAR hakemi kasıtlı olarak penaltıları verdi. Olmayanları yarattı. Net bu. Bunların Türk futbolundan temizlenmeleri lazım. Bu iş de bize düşüyor. Hakemliğinin de bitirilmesi gerekiyordu. Bitirmesi iyi oldu. Bunların ne benim lehime ne de başkasına olması lazım."

"SAMSUNSPOR'U HER ZAMAN LİGDE GÖRMEK İSTERİZ"

"Samsun bizim komşumuz. Değerli arkadaşlarımız var. Başkan da çok değerli bir insan. Ciddi fedakarlıklarla kulübü yönetiyor. Kendisiyle konuştuk. Söylemlerimde yanlış anlama olduğunu söyledi. Niyetine inandığımı ifade ettim. Her söylemlerimizden farklı şeyler çıkarılıyor. Her zaman ligde olmasını istediğimiz bir takım. İnşallah bundan sonra hep Süper Lig'de olacaklar. Biz de başkanlar olarak söylemlerimize daha dikkatli etmeliyiz. Rizespor için de aynı durum geçerli. Hem onlar bizi hem de biz onları iyi ağırladık. Biz komşuluk ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Samsunspor da bizi çok ağırladı. Spontane geliştiğini düşünüyorum. Oldu artık bir kez. Trabzonspor'un kimseyle sorunu olmaz. Dünyanın her tarafında taraftarımız var. Her yerde stat dolduruyoruz."

"MUHAMMED CHAM'IN BİTECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Oyuncuyla ilgili bir sorun yok. 10 milyon euroluk beklenti aşağı iniyor. Biteceğini düşünüyorum. Trabzonspor orta sahası daha agresif bir hale bürünecek. Cham ile 3 isimle görüşüyoruz. Yerli bir futbolcu daha var. 34-35 yaşında transfer olacak derseniz o olmayacak. Lider stoper arayışımız da var. İnşallah kısa sürede açıklayacağız. Stoperde önemli bir oyuncu ile görüşüyoruz. Kontratlar gidip geliyor. Sağ bek ile stoper yetiştir gibi duruyor. Bir oyuncu uçakta geliyor, diğerini pazartesi getireceğiz. 6 oyuncunun ikisi olabilir. Araştırma değil kontrat aşamasındayız."

NWAKAEME SÜRECİ

"Hocamızın bu yönde talebi oldu. Biz de onu yerine getirdik.'

KARTAL ARAZİSİ İÇİN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

"Yeniden kiralanması konusunda son aşamaya gelen Kartal arazisiyle ilgili olarak konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan; "Kartal Arazisi, Trabzonspor'un tek arazisidir. Diğer İstanbul takımlarına olduğu gibi devletimizden Trabzonspor'a onlarca arazi tahsis edilmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Burada önemli bir teşekkürü de Sayın Berat Albayrak'a etmek istiyorum. Her konuda Trabzonspor'un yanında oldu. Bizlere dostluğunu arkadaşlığını ve Trabzonspor'a verdiği değeri her zaman gösterdi." dedi."

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan gündeme dair açıklamalarda bulundu

"O SEVİYELERE ÇIKAMAYIZ"

"Para bulma ile günümüz geçiyor. Herkes bu tarafa bakıyor ama günümüzün büyük bir çoğunluğudna bu var. Başka takımlar gibi bütçelerimiz yok. Oraya çıkamayız. Ne yaptıkları da beni ilgilendirmiyor. Tek düşündüğüm Kartal'ı halledip, sponsorlarımı da hallederek kadro kurmak istiyorum. Taraftarımı da yanıma alıp sezona başlamayı hedefliyorum."

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