Sadece 24 saatte %60 arttı! PI Coin neden yükseliyor?

Pi Network, hem teknik göstergelerden aldığı pozitif sinyallerle hem de topluluğun artan ilgisiyle son günlerde adeta fırtına estiriyor.
Pi Network, hem teknik göstergelerden aldığı pozitif sinyallerle hem de topluluğun artan ilgisiyle son günlerde adeta fırtına estiriyor.
Pi Network'ün resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 14 Mayıs 2025 tarihinde bir ekosistem duyurusu yapılacağı belirtildi. Bu açıklamanın ardından yatırımcıların beklentileri hızla yükseldi. Özellikle Pi Core Team'in 8 Mayıs'taki sessizliğini bozarak verdiği bu sinyal, yatırımcılarda alım yönlü bir hareket başlattı. Duyuru sonrası PI coin 0,6 dolar seviyesinden hızla yukarı yönlü hareketlenerek 1,49 dolara kadar yükseldi. Böylece son 24 saatte %62 oranında bir artış yaşanmış oldu. PI coin'in toplam piyasa değeri ise 10 milyar doları aşarak, piyasa sıralamasında 14. sıraya yerleşti.
Bazı yatırımcılar, 14 Mayıs'taki ekosistem açıklamasının, Pi Network kurucularından Dr. Nicolas Kokkalis'in Consensus 2025 konferansında yapacağı konuşmayla bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Bu durum, beklentilerin daha da artmasına yol açarken, sosyal medya platformlarında "haber beklentisiyle alım yap, açıklandığında sat" (buy the rumor, sell the news) stratejisi tartışılmaya başlandı.
Teknik analiz göstergeleri, Pi coin'in yükseliş trendinin teknik zemine de dayandığını gösteriyor.
RSI (Göreceli Güç Endeksi): 50'nin üzerinde kalarak güçlü bir momentum sinyali verdi. Bu, fiyatın henüz aşırı alım bölgesine girmediğini ancak alım gücünün arttığını gösteriyor.
Chaikin Money Flow (CMF): Piyasaya güçlü para girişi olduğunu ortaya koyuyor. Bu da yatırımcıların pozisyonlarını artırdığına ve piyasada güçlü bir güven ortamı oluştuğuna işaret ediyor.
Şu anda Pi coin için en kritik direnç noktası 0,78 dolar seviyesi olarak görülüyor. Bu seviye bir aydır kırılamamış durumda. Eğer bu direnç kırılırsa sıradaki hedefler:
0,87 dolar seviyesi: Yeni zirveler için kapı aralayabilir.
1,00 dolar psikolojik sınırı: Orta vadeli yatırımcıların kar satışlarını tetikleyebilecek önemli bir eşik.
Aksi senaryoda ise:
0,71 dolar altına sarkma: Kısa vadeli yükseliş trendinin zayıfladığına işaret eder.
0,61 dolar seviyesi: Düşüş senaryosunun teyit edilmesi anlamına gelir.
330 binden fazla takipçiye sahip olan bazı popüler X hesapları, bu yükselişin kısa vadeli bir spekülasyon olabileceğine dikkat çekiyor. Analistler, açıklamanın beklentiyi karşılamaması durumunda sert satışlar yaşanabileceğini belirtiyor.
Pi coin'in son haftalardaki güçlü rallisi, hem teknik hem temel dinamiklerin etkisiyle oluştu. 14 Mayıs'taki açıklamanın içeriği, bu trendin devam edip etmeyeceğini belirleyecek en önemli unsur olacak. Ancak şu an için PI coin, yatırımcı ilgisi, olumlu teknik göstergeler ve güçlü piyasa psikolojisiyle desteklenen bir yükseliş trendi içinde kalmaya devam ediyor.