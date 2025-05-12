Sadece 24 saatte %60 arttı! PI Coin neden yükseliyor?

Pi Network, hem teknik göstergelerden aldığı pozitif sinyallerle hem de topluluğun artan ilgisiyle son günlerde adeta fırtına estiriyor.

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📢 EKOSİSTEM DUYURUSU HEYECAN YARATTI

Pi Network'ün resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 14 Mayıs 2025 tarihinde bir ekosistem duyurusu yapılacağı belirtildi. Bu açıklamanın ardından yatırımcıların beklentileri hızla yükseldi. Özellikle Pi Core Team'in 8 Mayıs'taki sessizliğini bozarak verdiği bu sinyal, yatırımcılarda alım yönlü bir hareket başlattı. Duyuru sonrası PI coin 0,6 dolar seviyesinden hızla yukarı yönlü hareketlenerek 1,49 dolara kadar yükseldi. Böylece son 24 saatte %62 oranında bir artış yaşanmış oldu. PI coin'in toplam piyasa değeri ise 10 milyar doları aşarak, piyasa sıralamasında 14. sıraya yerleşti.

🔍 KONSENSUS KONFERANSI VE DR. KOKKALİS ETKİSİ

Bazı yatırımcılar, 14 Mayıs'taki ekosistem açıklamasının, Pi Network kurucularından Dr. Nicolas Kokkalis'in Consensus 2025 konferansında yapacağı konuşmayla bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Bu durum, beklentilerin daha da artmasına yol açarken, sosyal medya platformlarında "haber beklentisiyle alım yap, açıklandığında sat" (buy the rumor, sell the news) stratejisi tartışılmaya başlandı.