SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Sadece 24 saatte %60 arttı! PI Coin neden yükseliyor?

Kripto para dünyasının merakla takip ettiği Pi Network, haftaya sert bir yükselişle başladı. 14 Mayıs’ta yapılacağı duyurulan “ekosistem açıklaması” öncesinde yatırımcı ilgisi tavan yaptı. Sadece 24 saatte %60’tan fazla değer kazanan PI coin, piyasada büyük yankı uyandırdı. Ancak bazı analistler, bu yükselişin geçici olabileceği konusunda uyarıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025 , 19:16 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 19:16
Sadece 24 saatte %60 arttı! PI Coin neden yükseliyor?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Pi Network, hem teknik göstergelerden aldığı pozitif sinyallerle hem de topluluğun artan ilgisiyle son günlerde adeta fırtına estiriyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

📢 EKOSİSTEM DUYURUSU HEYECAN YARATTI

Pi Network'ün resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 14 Mayıs 2025 tarihinde bir ekosistem duyurusu yapılacağı belirtildi. Bu açıklamanın ardından yatırımcıların beklentileri hızla yükseldi. Özellikle Pi Core Team'in 8 Mayıs'taki sessizliğini bozarak verdiği bu sinyal, yatırımcılarda alım yönlü bir hareket başlattı. Duyuru sonrası PI coin 0,6 dolar seviyesinden hızla yukarı yönlü hareketlenerek 1,49 dolara kadar yükseldi. Böylece son 24 saatte %62 oranında bir artış yaşanmış oldu. PI coin'in toplam piyasa değeri ise 10 milyar doları aşarak, piyasa sıralamasında 14. sıraya yerleşti.

🔍 KONSENSUS KONFERANSI VE DR. KOKKALİS ETKİSİ

Bazı yatırımcılar, 14 Mayıs'taki ekosistem açıklamasının, Pi Network kurucularından Dr. Nicolas Kokkalis'in Consensus 2025 konferansında yapacağı konuşmayla bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Bu durum, beklentilerin daha da artmasına yol açarken, sosyal medya platformlarında "haber beklentisiyle alım yap, açıklandığında sat" (buy the rumor, sell the news) stratejisi tartışılmaya başlandı.

📈 TEKNİK ANALİZ: RSI VE CMF VERİLERİ NE DİYOR?

Teknik analiz göstergeleri, Pi coin'in yükseliş trendinin teknik zemine de dayandığını gösteriyor.

  • RSI (Göreceli Güç Endeksi): 50'nin üzerinde kalarak güçlü bir momentum sinyali verdi. Bu, fiyatın henüz aşırı alım bölgesine girmediğini ancak alım gücünün arttığını gösteriyor.

  • Chaikin Money Flow (CMF): Piyasaya güçlü para girişi olduğunu ortaya koyuyor. Bu da yatırımcıların pozisyonlarını artırdığına ve piyasada güçlü bir güven ortamı oluştuğuna işaret ediyor.

🔐 DİRENÇ NOKTALARI VE KRİTİK SEVİYELER

Şu anda Pi coin için en kritik direnç noktası 0,78 dolar seviyesi olarak görülüyor. Bu seviye bir aydır kırılamamış durumda. Eğer bu direnç kırılırsa sıradaki hedefler:

0,87 dolar seviyesi: Yeni zirveler için kapı aralayabilir.

1,00 dolar psikolojik sınırı: Orta vadeli yatırımcıların kar satışlarını tetikleyebilecek önemli bir eşik.

Aksi senaryoda ise:

0,71 dolar altına sarkma: Kısa vadeli yükseliş trendinin zayıfladığına işaret eder.

0,61 dolar seviyesi: Düşüş senaryosunun teyit edilmesi anlamına gelir.

⚠️ UYARILAR: DİKKATLİ OLUNMALI

330 binden fazla takipçiye sahip olan bazı popüler X hesapları, bu yükselişin kısa vadeli bir spekülasyon olabileceğine dikkat çekiyor. Analistler, açıklamanın beklentiyi karşılamaması durumunda sert satışlar yaşanabileceğini belirtiyor.

📌 YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?

Pi coin'in son haftalardaki güçlü rallisi, hem teknik hem temel dinamiklerin etkisiyle oluştu. 14 Mayıs'taki açıklamanın içeriği, bu trendin devam edip etmeyeceğini belirleyecek en önemli unsur olacak. Ancak şu an için PI coin, yatırımcı ilgisi, olumlu teknik göstergeler ve güçlü piyasa psikolojisiyle desteklenen bir yükseliş trendi içinde kalmaya devam ediyor.

Dünyaca ünlü banka resmen duyurdu: Gram altında bu fiyata hazır olunDünyaca ünlü banka resmen duyurdu: Gram altında bu fiyata hazır olun
Dünyaca ünlü banka resmen duyurdu: Gram altında bu fiyata hazır olun
Altın fiyatları tepetaklak: Gram 4.000 TL sınırına düştü! ABD’li bankadan dikkat çeken tahmin! Alınır mı, satılır mı?Altın fiyatları tepetaklak: Gram 4.000 TL sınırına düştü! ABD’li bankadan dikkat çeken tahmin! Alınır mı, satılır mı?
Altın fiyatları tepetaklak: Gram 4.000 TL sınırına düştü! ABD'li bankadan dikkat çeken tahmin! Alınır mı, satılır mı?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Trump’tan Rusya-Ukrayna toplantısına ilişkin flaş açıklama: Perşembe günü İstanbul’a gelebilirim
Borsa İstanbul
PKK’nın fesih kararıyla ilgili Bahçeli’den flaş açıklama: Terörsüz Türkiye’nin meşalesi yakılmıştır
İşte kare kare PKK’yı lağveden kongre! 232 sözde delege katıldı... İki farklı noktada yapıldı
Başkan Erdoğan’dan FETÖ’cülere ve suç örgütlerine karşı mücadele mesajı: Tepelerine binmeye devam edeceğiz
Türk Telekom
PKK’nın lağvedilmesi dünya basınında! Hangi ülke ne manşet attı? Teröristan hayali kuran siyonistler karalar bağladı: Dramatik karar
Okan Buruk’un istediği transfer için Galatasaray’ın teklifi belli oldu
Başkan Erdoğan’ın çağrısı ile başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde adım adım 254 gün: İlmek ilmek devlet aklı
7. Etnospor Kültür Festivali’nde bir ilk: Aile Obası! Bilal Erdoğan’dan takvim.com.tr’ye özel açıklamalar: Bakanlığın yeni teşvikleri ilk kez burada duyulacak
Emekliye ikinci bayram! 4C, EYT, SSK ve Bağ-Kur’lulara başvuruyla ek ikramiye verilecek! Maaşı 14.469 TL üstü olan...
PKK’dan infaz itirafı! Elebaşları Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun’un ölümlerinin gizlendiği ortaya çıktı
Süreç titizlikle takip edilecek! PKK’nın fesih kararı sonrası açıklamalar peş peşe: Tüm terör şubeleri silah bırakmalı
Altın fiyatları tepetaklak: Gram 4.000 TL sınırına düştü! ABD’li bankadan dikkat çeken tahmin! Alınır mı, satılır mı?
CANLI | PKK resmen bitti! Fesih kongresinin kararları açıklandı: Silahlı mücadele sona erdi... PKK adıyla hiçbir çalışma yürütülmeyecek
Hamas ve ABD’den esir takası anlaşması! Türkiye’ye edilen teşekkürün arka planı... Trump’tan açıklama
Macron, Starmer ve Merz kokain mi kullandı? Rusya ve Fransa arasında uyuşturucu krizi: Elysee Sarayı’ndan Kremlin’e yanıt
Kim Milyoner Olmak İster’de albino hastası 18 yaşındaki genç 500 bin’lik soruyu açtırdı!
Zayıflamış olması gözlerden kaçmadı! Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı | Gözlerden uzak yaşıyordu...