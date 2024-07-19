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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024, 20:55 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2024, 20:55

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu

Yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçları ile başlayacak zorlu maraton öncesi transfer hareketliliği yaşanıyor. Bordo mavililerde Joaquin Fernandez de gönderildi. Maxi Gomez ile de kısa süre içerisinde ayrılacak. Yönetim, kadrosuna katmak istediği isimler üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Başkan Ertuğrul Doğan, A Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Doğan, alacakları oyuncu sayısını, Onuachu ve Uğurcan'ın son durumlarını değerlendirdi.

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