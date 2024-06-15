EURO 2024'TE EN ZOR GRUPLARDAN BİRİ

Şampiyon unvanına sahip iki takımın (İspanya ve İtalya) yer aldığı B Grubu, turnuvanın en zorlu gruplarından biri olarak dikkat çekiyor. İspanya, İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un bulunduğu EURO 2024 B Grubu'nda birbirinden çekişmeli maçlar bizleri bekliyor.

Son şampiyon İtalya, başarısını tekrarlama peşinde olacakken; İspanya ise yeni jenerasyonuyla eski günlere dönmeyi amaçlıyor. 2022 Dünya Kupası'nda yarı final oynayan Hırvatistan, burada da benzer başarılar elde etmeye çalışacak. Arnavutluk ise güçlü rakipleri karşısında sürpriz kovalayacak. EURO 2024 B Grubu puan durumunun nasıl şekilleneceği merak konusu.