İSPANYA HIRVATİSTAN ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Avrupa Şampiyonası tarihinde en fazla gole sahne olan ikinci maç, İspanya ile Hırvatistan arasında oynandı (İspanya 5-3 Hırvatistan; 2021). Bu iki takımın karşılaştığı son üç maç da toplam 5+ gole sahne oldu.

Almanya ile birlikte Avrupa Şampiyonası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan ülke olan İspanya (3), aynı zamanda kupayı üst üste iki turnuvada kazanan tek takım konumunda (2008 & 2012).

Seri penaltılar hariç Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son 22 maçın sadece ikisini kaybeden İspanya (13G 7B), bu mağlubiyetleri EURO 2016'da Hırvatistan ve İtalya karşısında yaşadı. Katıldığı son yedi turnuvanın altısında eleme turlarında boy gösteren İspanya, sadece 2004'te bu aşamada yer alamadı.

Avrupa Şampiyonası'ndaki son 50 golünü de ceza sahası içinden atan İspanya, ceza sahası dışından son golünü 2000'de Raul'ün ayağından buldu (vs Slovenya).

Üst üste altı ve toplamda yedinci kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Hırvatistan, 1996'dan bu yana dört kez eleme turlarında mücadele etti ancak turnuvada çeyrek finalin ötesini göremedi.

Katıldığı altı Dünya Kupası'nın üçünde yarı finale kalan Hırvatistan, yer aldığı altı Avrupa Şampiyonası'nda bu aşamayı hiç göremedi.

Hırvatistan katıldığı son altı büyük turnuvanın dördünde turnuvayı şampiyon tamamlayan takıma mağlup oldu (EURO 2012 vs İspanya, EURO 2016 vs Portekiz, 2018 Dünya Kupası vs Fransa & 2022 Dünya Kupası vs Arjantin).

Son iki Avrupa Şampiyonası'nda İspanya santrforu Alvaro Morata'dan (6) daha fazla gol atan iki oyuncu bulunuyor: Cristiano Ronaldo (8) ve Antoine Griezmann (7).

EURO 2012'den bu yana büyük turnuvalarda Ivan Perisic'ten (10 gol & 8 asist) daha fazla golde payı bulunan tek Avrupalı oyuncu Cristiano Ronaldo (21; 17 gol & 4 asist).