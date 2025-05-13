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ABD'den Avrupa ülkeleriyle peş peşe Ukrayna teması!

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'na barışçıl çözüm bulunması ve ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları ele almak üzere Avrupalı üst düzey yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı.

Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 07:42 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 07:42
ABD’den Avrupa ülkeleriyle peş peşe Ukrayna teması!

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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Liderler, Ukrayna'da ateşkese giden yol ve kalıcı barış süreci konusunda atılabilecek adımları ele aldı." ifadesine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio. (AA)ABD Dışişleri Bakanı Rubio. (AA)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, basına yaptığı açıklamada, Ukrayna ile barış müzakerelerine 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlamayı teklif etmiş ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşmeler için platform sağlamasını isteyeceğini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da, İstanbul'daki görüşmelerden olumlu sonuç çıkacağına inandığını belirterek, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." demişti.

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