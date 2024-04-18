Konferans Ligi'nde yarı finale çıkmayı hedefleyen Fenerbahçe evinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırladı. Normal süresi 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile biten maçın uzatma dakikaları da aynı skorla tamamlandı.
Yarı finale çıkan tarafı penaltılar belirledi.
TADIC TADIMIZI KAÇIRDI, LİVA DEVLEŞTİ!
Konferans Ligi çeyrek finalinde temsilcimiz Fenerbahçe, Olympiakos'a seri penaltı atışlarını 4-3 kaybederek turnuvadan elendi.
Tadic, Bonucci ve Cengiz Ünder penaltı vuruşlarını Olympiakos ağlarına gönderemezken, Livakovic kalesinde devleşti.
MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ
9. dakikada Szymanski'nin ceza sahası dışı sağ çaprazında düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına yine bu futbolcu geçti. Szymanski'nin direkt kaleye gönderdiği top az farkla üstten dışarı çıktı.
11. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in soldan pasında ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı kontrol eden Szymanski, sağdan atağa katılan İrfan Can Kahveci'yi gördü. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 1-0.
30. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Szymanski, savunmanın arasından kale sahasına hareketlenen Tadic'e pasını aktardı. Bu futbolcudan önce son anda Ntoi araya girerek topu kornere gönderdi.
İRFAN CAN PERDEYİ AÇTI
34. dakikada Olympiakos savunmasının uzaklaştıramadığı top İrfan Can Kahveci'de kaldı. Ceza sahası dışı sağ çaprazında meşin yuvarlağı alan İrfan Can Kahveci, rakibinden sıyrılıp sert vurdu ancak kaleci Tzolakis gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.