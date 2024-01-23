Abdülkadir için karar zamanı: 5 takımdan Trabzonspor’a teklif var

Trabzonspor 'da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Abdullah Avcı'nın, "Onu kazanmak için bu kararı aldık" dediği Ömür için kulübe, 5 takımdan transfer teklifi geldiği ortaya çıktı.

ÖMÜR'E AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ

İngiltere, Fransa, Hollanda ve Türkiye'den teklifler alan 24 yaşındaki futbolcu için gelen teklifler, Trabzonspor yönetimi tarafından bu hafta içinde değerlendirilecek. İngiliz Hull City'nin Ömür için en ciddi adaylar arasında yer aldığı, Ömür'ün kiralık değil, direkt satın alma yoluyla transferinin hedeflendiği belirtildi. Başakşehir'in de talip olduğu Ömür'e ayrıca Fransa ve Hollanda takımları da ilgi gösteriyor.