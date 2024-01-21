Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos maç sonrası açıklama yaptı: "Bu sonuç utanç verici"

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, maç sonu üzgündü. Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk yarının skoru adil değildi. Golden sonra iyi bir reaksiyon gösterdik, fırsatlar yakaladık ancak golü atamadık. Üstün olan taraf bizdik. İkinci yarıya bir değişiklikle başladık. Demir Ege'nin sarı kartı vardı ve onu çıkardık. Beklediğimiz gibi olmadı, 4-0 mağlup olduk. Mağlubiyetin sorumluluğu bana ait. 4-0 kaybetmek utanç verici bir durumdur. Ben şu an utanç duyuyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Onların desteğiyle Adana Demirspor maçında iyi bir galibiyet alacağız" dedi.