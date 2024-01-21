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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos maç sonrası açıklama yaptı: "Bu sonuç utanç verici"

Portekizli çalıştırıcı Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos maç sonrası konuştu. Santos, "Mağlubiyetin sorumluluğu bana ait. 4-0 kaybetmek utanç verici bir durumdur. Şu an utanç duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ocak 2024 Güncelleme 21 Ocak 2024, 07:01
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos maç sonrası açıklama yaptı: Bu sonuç utanç verici

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, maç sonu üzgündü. Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk yarının skoru adil değildi. Golden sonra iyi bir reaksiyon gösterdik, fırsatlar yakaladık ancak golü atamadık. Üstün olan taraf bizdik. İkinci yarıya bir değişiklikle başladık. Demir Ege'nin sarı kartı vardı ve onu çıkardık. Beklediğimiz gibi olmadı, 4-0 mağlup olduk. Mağlubiyetin sorumluluğu bana ait. 4-0 kaybetmek utanç verici bir durumdur. Ben şu an utanç duyuyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Onların desteğiyle Adana Demirspor maçında iyi bir galibiyet alacağız" dedi.

HATALARDAN DERS ALMALIYIZ
Santos, şöyle bitirdi: Salı günü Adana Demirspor ile çok önemli bir maçımız var. Özeleştiri de yapmak zorundayız. Bu tür sonuçlar almamamız gerekiyor. Beşiktaş forması giyen oyuncular, rakibini asla rahat oynatamaz. Önemli oyuncularımız bizimle değil. Transfere yönetim çözüm bulacak. Bu oyuncular son maçlarda iyi bir performans gösteriyorlardı ama bu müsabakada istediklerimizi yapamadık. Rakipten hep daha fazla koşmak ve savaşmak zorundayız. Bunlar olmazsa benim için hiçbir şeyin anlamı olmaz ve takım kazanamaz. Kolektif olarak daha çok savaşmamız gerekiyor. Böyle bir sonuç bir daha yaşanamaz. Beşiktaş inişli-çıkışlı bir grafik sergileyemez.

KARTAL'DAN TARİHE GEÇEN PERFORMANS!
Beşiktaş bu sezon kötü performansını 5 farklı teknik direktörle çalışmasına rağmen düzeltemedi. Siyah-Beyazlılar, sezona Şenol Güneş ile galibiyetle başlamıştı. Güneş sonrası göreve gelen Burak Yılmaz, ilk maçında 3 puanı almıştı. Burak Yılmaz'ın ayrılması sonrası göreve gelen Rıza Çalımbay da ilk maçını kazanmıştı. Çalımbay'ın gidişiyle görevi geçici üstlenen Serdar Topraktepe de ilk karşılaşmasından galip ayrılmıştı. Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos da ligde iki galibiyet yaşadıktan sonra yenilgiyi tattı. Beşiktaş bu sezon ligde 8. mağlubiyetini yaşadı. Siyah-Beyazlılar, 1975-76 ve 1980-81 sezonundaki başarısızlığını tekrar yaşayarak tarihe geçti. Kartal, 21. haftalar itibarıyla 3. kez en kötü performansını çizdi ve camiayı kahretti.



DEPLASMANDA 4 MAÇ SONRA
Beşiktaş dış sahada en son yenilgisini 5 Kasım 2023'te 3-2 ile Antalyaspor'a karşı yaşamıştı. Deplasmanda oynanan 4 maç sonra Siyah-Beyazlılar yenilgi yaşadı. Kartal bu süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik yaşamıştı.

123 MAÇTA İLK KEZ ATTI!
Pendik formasıyla eski takımının ağlarını sarsan Umut Nayir, gol sevinci yaşamadı. Nayir, 123'üncü Süper Lig maçında ilk kez ceza sahası dışından gol attı. Beşiktaş, 3. dakika 36. saniye ile sezonun en erken golünü yedi.

KEREM ATAKAN SİVAS'A GİTTİ
Sezonun ilk yarısını Karagümrük'te geçiren ve bonservisi Beşiktaş'ta olan Kerem Atakan Kesgin'in yeni adresi belli oldu. 23 yaşındaki orta saha, Sivasspor'a kiralandı. Bu sezon 6 maça çıkan Kesgin, 2022'de Sivas'tan 1.4 milyon Euro'ya Beşiktaş'a gelmişti.

7 EKSİKLE SAHAYA ÇIKTI
Beşiktaş'ta 7 futbolcu çeşitli nedenlerle yoktu. akatlıkları bulunan Salih, Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada forma giyemedi.

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