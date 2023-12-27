Fatih Terim resmen Panathinaikos’ta! Tecrübeli hoca Atina’ya gidip imzayı atacak

Türk futbolunun en önemli teknik direktörleri arasında yer alan Fatih Terim, Yunanistan Ligi'nin güçlü takımlarından Panathinaikos ile anlaşmaya vardı. Fatih Terim'in Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un başına geçmesi sürpriz olarak nitelendirildi.

Daha önce İtalyan ekipleri Fiorentina ve Milan'ı çalıştıran Fatih Terim, Galatasaray dışında Türkiye milli takımının başında da önemli başarılara imza atmıştı. Fatih Terim, bugün resmi tören ve sözleşme için Yunanistan'a gidecek ve ilk antrenmanına çıkacak.



Galatasaray ile 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, bir UEFA Kupası kazanan Fatih Terim'in Yunanistan'daki performansı merak ediliyor. Tecrübeli teknik adamın Panathinaikos ile anlaşması Yunan medyasında da geniş yer buldu. Yunan ekibi 15 haftası geride kalan ligde 34 puanla ikinci sırada yer alıyor.