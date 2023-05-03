Cimbom’da OHAL ilanı: "Lig bitmeden bize teklif getirmeyin”

KONSANTRASYONU BOZABİLİR

Avrupa'da çok sayıda önemli kulübün listesinde bulunan Sacha Boey, Nelsson, Kerem, Torreira ve Zaniolo gibi isimlerle ilgili sürekli pazarlıklar yapan Sarı-Kırmızılılar, lig bitene kadar tüm pazarlıkları durdurdu. Galatasaray yönetiminin söz konusu yıldızların menajerleriyle de görüşerek, "Lig bitene kadar teklif getirmeyin" mesajını ilettiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın yaşanan transfer gündeminin futbolcuların konsantrasyonunu bozabileceğini düşündüğü için böyle bir karar aldığı belirlendi.