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    Cimbom’da OHAL ilanı: "Lig bitmeden bize teklif getirmeyin”

    Sarı-Kırmızılılar, sezon bitene kadar hiçbir futbolcusuyla ilgili transfer görüşmesi yapmama kararı aldı. Yönetim ayrıca Boey, Nelsson, Kerem, Torreira ve Zaniolo gibi yıldızların menajerlerine, “Lig bitmeden bize teklif getirmeyin” mesajını yolladı

    Takvim
    Cimbom’da OHAL ilanı!

    Beşiktaş yenilgisine rağmen son 5 haftaya zirvede giren Galatasaray şampiyonluğa odaklanmış durumda. Sarı-Kırmızılılar kalan bölümde yeni bir hata yapılmaması için tüm önlemleri alıyor. Gelen bilgilere göre yönetim sezon bitene kadar futbolcularıyla ilgili transfer görüşmelerini dondurma kararı aldı.

    KONSANTRASYONU BOZABİLİR
    Avrupa'da çok sayıda önemli kulübün listesinde bulunan Sacha Boey, Nelsson, Kerem, Torreira ve Zaniolo gibi isimlerle ilgili sürekli pazarlıklar yapan Sarı-Kırmızılılar, lig bitene kadar tüm pazarlıkları durdurdu. Galatasaray yönetiminin söz konusu yıldızların menajerleriyle de görüşerek, "Lig bitene kadar teklif getirmeyin" mesajını ilettiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın yaşanan transfer gündeminin futbolcuların konsantrasyonunu bozabileceğini düşündüğü için böyle bir karar aldığı belirlendi.

    SEZON BİTİNCE DEVAM!
    Son dönemde özellikle Nelsson'un üst üste kötü maçlar çıkarması dikkatleri çekmişti. Danimarkalı yıldızın ismi İtalya ve İngiltere'den çok sayıda takımla anılıyor. Aynı şekilde Boey'un da Avrupa'nın 5 büyük liginden önemli teklifler aldığı biliniyor.

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    Haberler Spor Cimbom’da OHAL ilanı: "Lig bitmeden bize teklif getirmeyin”
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