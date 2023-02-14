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    Milli güreşçi Rıza Kayaalp depremzedelerin yaralarını sarmak destek oluyor

    Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü Rıza Kayaalp, Kahramanmaraş’ta depremzedelerin yaralarını sarmak için çaba sarf ediyor. Depremzedelere yemek dağıtan milli güreşçi, “Hepimiz tek yürek olduk” dedi...

    Milli güreşçi Rıza Kayaalp depremzedelerin yaralarını sarmak destek oluyor

    Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüsü milli güreşçi Rıza Kayaalp, Kahramanmaraş'ta depremzedelere ve sahada çalışan ekiplere yemek ikramında bulunmayı sürdürüyor. TDV'den yapılan açıklamaya göre, görevli ve gönüllülerle Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşların yaraları sarılmaya çalışılıyor. Milli güreşçi Rıza Kayaalp de Kahramanmaraş şehir merkezinde Ayşe Gümüşer İlkokulu'nun bahçesine TDV tarafından kurulan mobil mutfakta, depremzedelere ve sahadaki görevli ekiplere sıcak yemek dağıtımlarına katıldı. Kayaalp daha önce de Hatay'daki yardım çalışmalarında yer almıştı.



    10 BİN KİŞİYE YEMEK VERİLİYOR
    Rıza Kayaalp'in gönüllü olarak çalıştığı aşevinde mobil mutfakta büyük kazanlarda yemek yapılıp günlük 10 bin kişiye üç öğün yemek dağıtılıyor.



    ÇOCUKLARLA ÇOCUK OLDU
    Depremzede çocuklarla ilgilenen ve onlara kışlık giyceceklerini dağıtan Rıza Kayaalp, gün içinde çok yoğun bir mesainin içinde oldu.

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