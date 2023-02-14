Milli güreşçi Rıza Kayaalp depremzedelerin yaralarını sarmak destek oluyor

Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüsü milli güreşçi Rıza Kayaalp, Kahramanmaraş'ta depremzedelere ve sahada çalışan ekiplere yemek ikramında bulunmayı sürdürüyor. TDV'den yapılan açıklamaya göre, görevli ve gönüllülerle Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşların yaraları sarılmaya çalışılıyor. Milli güreşçi Rıza Kayaalp de Kahramanmaraş şehir merkezinde Ayşe Gümüşer İlkokulu'nun bahçesine TDV tarafından kurulan mobil mutfakta, depremzedelere ve sahadaki görevli ekiplere sıcak yemek dağıtımlarına katıldı. Kayaalp daha önce de Hatay'daki yardım çalışmalarında yer almıştı.