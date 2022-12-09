



Geride kalan 22 resmi maçta istenilen performans neden yoktu?

Abdullah Avcı, bu sezona dair geçtiğimiz sezon bittiğinde bir şey söyledi. "Yeni bir oyun oynayacağız, kadroyu gençleştireceğiz." Gençleştirmeden başlayalım. 30 yaş ve üzeri 8 oyuncu var. 30'a merdiven dayamış iki oyuncu var. Bunlar çok sorun olmaz belki ancak gençleştirme de öyle bir anda yapılabilecek organizasyon değil. 'Farklı oyun'a gelince. Bakınız, bir teknik adam için sezon asla bitmez. Abdullah Avcı da daha iyisini aramıştır mutlaka fakat bulduğu oyun ya bu kadroya uygun değildi ya da başarılamadı. Öyleyse yeni sistem gerekiyor. Bu sezonun başındaki hazırlık kampından başladığımızda o günden bugüne Trabzonspor'un sahada ne yapmaya çalıştığı pek anlaşılamadı. Elbette Dorukhan ve Visca'nın sakatlığı, Cornelius'un gidişi Bordo-Mavililer'i oyun gücünde geri götürdü. O zaman yine dönüyoruz 'transfer mühendisliğine.' Bir bölgeyi şişirip (10 numara pozisyonunda 5 oyuncunuz var) diğer bölgelerde rotasyon oluşturamazsanız talihsiz sakatlıklar yaşadığınızda bu kez gücünüzü daha fazla kaybedersiniz, ki öyle de oldu.