Sizce Trabzonspor'un sezon başı planlaması doğru muydu?
Trabzonspor ciddi gelir kalemleri oluşturamadığı sürece transferde en az hatayla çalışmalı. Ve Trabzonspor ciddi gelir kalemleri oluşturamadığı için kadrosuna dahil ettiği oyunculara yüksek bonservis bedeli ve yüksek maaş ödememeli. Maaş skalasını bozduğunuzda sizi bekleyen diğer tehlike, kadrodaki bazı oyuncuların buna itiraz etmesidir ve yaşandı. Sadece 13 transfer yapılmadı, bazı oyuncuların maaşlarını da düzenlemek zorunda kaldı. Bugün vergi ve stopajlar hariç maaş bütçesi geçen sezonun 1.5 katı.
Geride kalan 22 resmi maçta istenilen performans neden yoktu?
Abdullah Avcı, bu sezona dair geçtiğimiz sezon bittiğinde bir şey söyledi. "Yeni bir oyun oynayacağız, kadroyu gençleştireceğiz." Gençleştirmeden başlayalım. 30 yaş ve üzeri 8 oyuncu var. 30'a merdiven dayamış iki oyuncu var. Bunlar çok sorun olmaz belki ancak gençleştirme de öyle bir anda yapılabilecek organizasyon değil. 'Farklı oyun'a gelince. Bakınız, bir teknik adam için sezon asla bitmez. Abdullah Avcı da daha iyisini aramıştır mutlaka fakat bulduğu oyun ya bu kadroya uygun değildi ya da başarılamadı. Öyleyse yeni sistem gerekiyor. Bu sezonun başındaki hazırlık kampından başladığımızda o günden bugüne Trabzonspor'un sahada ne yapmaya çalıştığı pek anlaşılamadı. Elbette Dorukhan ve Visca'nın sakatlığı, Cornelius'un gidişi Bordo-Mavililer'i oyun gücünde geri götürdü. O zaman yine dönüyoruz 'transfer mühendisliğine.' Bir bölgeyi şişirip (10 numara pozisyonunda 5 oyuncunuz var) diğer bölgelerde rotasyon oluşturamazsanız talihsiz sakatlıklar yaşadığınızda bu kez gücünüzü daha fazla kaybedersiniz, ki öyle de oldu.
Kampı yerinde izlediniz. Trabzonspor iyi bir organizasyonla lige dönebilir mi?
Zaten Trabzonspor buradan bir oyunla dönmek zorunda. Yeni bir oyunla döneceğinin de işaretlerini verdi. 22 haftanın dışında farklı organizasyon var sahada. Yalnız tek başına yetmez. Yeni oyun güçlü şekilde sürdürülebilir olmalı. Hull ve C. Palace maçının ilk devresinde top kendisinde olduğunda sahayı doğru kullanan, top rakipteyken önde baskı yapan Trabzonspor vardı. Bence Abdullah Avcı'yı en çok orta sahanın nasıl kurgulanacağı zorlayacak.