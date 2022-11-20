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    • Spor
    • 21.11.2022 00:50
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    • 21.11.2022 01:55
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    Turkuvaz Medya Grubu'nun ve spor camiasının duayen yazarı Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti

    Son dakika... Turkuvaz Medya Grubu'nun ve spor camiasının duayen yazarı Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti. Saat 23.00 civarında hayata gözlerini yuman Uluç, Sabah gazetesinde köşe yazıları yazarken A Spor'da yayımlanan Hıncal Uluç ile Baş Başa programında yorumculuk yapıyordu. Duayen isminin vefat haberini alan Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

    Hıncal Uluç 83 yaşında vefat etti

    Son dakika... Turkuvaz Medya Grubu'nun başarılı yazarı ve spor camiasının duayen ismi Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti.



    Uzun yıllardır medya sektöründe yorumculuk ve köşe yazarlığı yapan duayen gazeteci Hıncal Uluç saat 23.00'da hayatını kaybetti. A Spor ve Sabah Gazetesi'nin duayen ismi Hıncal Uluç 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta gazeteci 6 aydır sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.



    10'A YAKIN AMELİYAT GEÇİRDİ
    İki böbreğini de kaybeden Hıncal Uluç, kan zehirlenmesi sebebiyle tedavi altına alınırken bir süre önce kalçasını kırmış ve by-pass ameliyatı olmuştu. Hıncal Uluç şimdiye kadar 10'a yakın ameliyat geçirmişti.

    TURKUVAZ MEDYA'NIN BAŞARILI İSİMLERİNDEN BİRİYDİ
    Uluslararası Medya Enformasyon Derneği tarafından yapılan açıklamada "Turkuvaz Medya Grubu'nun başarılı yazarı ve spor camiasının duayen ismi Hıncal Uluç vefat etti. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve medya camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadeleri kullanıldı.

    Spor dünyansın duayen ismi Hıncal Uluç için A Spor ekranlarına bağlanan dostları açıklamalarda bulundu.

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    Duayen isim Hıncam Uluç ile yayın yapan Ender Bilgin açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Yakın zamanda Halit abi içinde benzer bi yayın yapmıştım bağlanarak. Maalesef medyamızın, televizyon dünyamızın çok usta isimlerini arka arkada kaybediyoruz. Hıncal abi tabi benim için şöyle çok önemliydi. Yaklaşık 3 yıldır bire bir program yapıyorduk. Pandemi nedeniyle de hep kendi evinde program yaptık. Çok yakın çalışma imkanu buldum bundan dolayı. Bir kere nevi şahsına munasir diye bir ifade vardır. Eskilerin çok kullandığı gerçekten öyle bir insandı. Kolay bir insan değildi. Zor bir insandı ama bildiği doğru ne olursa olsun savunurdu. Ama o çizgisini hiç bozmadan doğru bildiğine inandığını yapan bir isimdi" ifadelerini kullandı.



        YAKIN ZAMANDA KARDEŞİNİ KAYBETMİŞTİ
        Müthiş bir hayvan severdi. Bahçesinde evinde çok sayıda kediler vardı. Son dönemde kayıpları vardı. Yakın dönemde kardeşini kaybetmişti ondan dolayı çok üzüntü yaşamıştı.

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        "İzleyicilerimiz de biliyordur. Hastalığında dolayı kalçasını kırmıştı, sonra başka bir rahatsızlık yaşamıştı. Mayıs sonunda beri hastaneydi. Yoğun bakımda olmak üzere. Çok yaşam savaşı veriyordu. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Türk basını, Türk medyası çok önemli bir ismini kaybetti" dedi.



        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
        83 yaşında vefat eden duayen gazeteci Hıncal Uluç için, Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabıdan taziye mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. ifadelerini kullandı.



        SEVENLERİ VE SPOR CAMİASİ BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI YAYINLANDI
        Duayen yazar Hıncal Uluç'un vefatının ardından sevenler başsağlığı mesajları yayınladı.         TBMM AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ, AK Parti MYK Üyesi, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından, "Basın camiamızın önemli isimlerinden Sabah Gazetesi'nin başarılı köşe yazarı ve spor camiasının duayen ismi Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.



            İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "83 yaşında vefat eden spor medyasının duayen ismi Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.



            Malatya Milletvekili-AK Parti MKYK Üyesi-TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu Başkanı, "Sabah Gazetesi'nin usta yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un vefatını derin bir teessürle öğrendim. Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.



            Büyük Bilrik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici sosyal medya hesabından, "Hayatını kaybeden gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'a Yüce Allah'tan rahmet, aile efradı başta olmak üzere, yakınlarına medya ve spor camiasına başsağlığı-sabır diliyorum" dedi.



                İstanbulspor: Gazeteci, yazar, spor yorumcusu Hıncal Uluç'un hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk basın camiasına başsağlığı dileriz.



                Gaziantep FK: Basınımızın önemli isimlerinden, Gaziantepli hemşehrimiz Hıncal Uluç'un vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, ailesi, spor basını ve sevenlerine başsağlığı dileriz.



                HINCAL ULUÇ KİMDİR?
                1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya gelen Hıncal Uluç; Türk gazeteci, köşe yazarı ve Spor yorumcusudur. Uluç, son olarak Sabah gazetesinde köşe yazıları yazmaktaydı. Ayrıca A Spor'da yayımlanan Hıncal Uluç ile Baş Başa programında spor yorumculuğu da yapmaktaydı. Uluç, baba tarafından Ubıh asıllı, anne tarafından ise Kilislidir. Ayrıca anneannesi Rumeli (Arnavut, Boşnak) göçmenidir.

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                Uluç'un subay olan babası Fuat Uluç'un, II. Dünya Savaşı sırasında Bulgar sınırında görevli olması sebebiyle, ünlü gazeteci üç yaşına dek anneanne ve teyzesi tarafından büyütülmüştür. Hıncal Uluç'un babası Çaldıran'a tayin olduğunda ise ailesi yeniden bir araya gelmiştir. 1952 yılında Antakya'da ortaokula başlayan isim geri kalan eğitimini de Ankara Kurtuluş Lisesinde bitirmiştir. 1980 yılına dek Ankara'da kalan Uluç, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine yazılmış, bir sömestr sonunda yeniden Ankara'ya dönüş yapmıştır. Ankara'ya dönmesinin ardından diğer sene Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanmıştır.

                Askerden döndüğü 1967 yılında, eski Yenigün ekibinin çıkardığı Yankı gazetesinde çalışmaya başlayan Uluç, 1980 senesinde ise Gelişim Yayınları'nın sahibi Ercan Arıklı ile bir dergi çıkarmak üzere İstanbul'a gelmiştir ve Zafer Mutlu'nun daveti ile 1990 senesinde Sabah gazetesinde yazılar yazmaya başladı..

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                Haberler Spor Turkuvaz Medya Grubu'nun ve spor camiasının duayen yazarı Hıncal Uluç 83 yaşında hayatını kaybetti
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