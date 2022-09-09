Başakşehir’den süper start

UEFA Konferans Ligi A Grubu ilk haftasında Başakşehir, deplasmanda İskoçya ekibi Hearts'ı 4-0 yendi. 21. dakikada Serdar'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında topu önünde bulan Duarte'nin kafa vuruşunda kaleci Gordon gole izin vermedi.
23. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Peter Haring'in şutunu savunma çizgiden çıkardı. 26. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan sert şutunda top filelerle buluştu. 0-1.
67. dakikada Başakşehir ikinci golü buldu. Sol taraftan korner atışını kullanan Deniz Türüç'ün arka direğe doğru gönderdiği topu Ndayishimiye kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-2. 75. dakikada Başakşehir, farkı üçe çıkardı. 3 futbolcunun arasından ceza alanına giren Okaka'nın vuruşunda, Kingsley'ye çarpan top filelerle buluştu: 0-3.
82'de Chouiar'ın pasıyla topla buluşan Berkay sol ayakla vuruşunda skoru ilan etti 0-4. Gruptaki diğer maçta Fiorentina ile Rigas 1-1 berabere kaldı.
23. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Peter Haring'in şutunu savunma çizgiden çıkardı. 26. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan sert şutunda top filelerle buluştu. 0-1.
67. dakikada Başakşehir ikinci golü buldu. Sol taraftan korner atışını kullanan Deniz Türüç'ün arka direğe doğru gönderdiği topu Ndayishimiye kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-2. 75. dakikada Başakşehir, farkı üçe çıkardı. 3 futbolcunun arasından ceza alanına giren Okaka'nın vuruşunda, Kingsley'ye çarpan top filelerle buluştu: 0-3.
82'de Chouiar'ın pasıyla topla buluşan Berkay sol ayakla vuruşunda skoru ilan etti 0-4. Gruptaki diğer maçta Fiorentina ile Rigas 1-1 berabere kaldı.