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    Rennes'den geri adım! Galatasaray'ın tecrübeli kalecesi Muslera'da yüksek maaş krizi

    Uruguaylı kaleciyi istediklerini resmen açıklayan Rennes Sportif Direktörü Florian Maurice’in yüksek maaş talebi nedeniyle geri adım attığı öğrenildi. İşte sizler için derlediğimiz 29 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Rennes’den geri adım! Galatasaray’ın tecrübeli kalecesi Muslera’da yüksek maaş krizi

    Son dönemde gösterdiği performansla Galatasaray'da tartışma konusu olan Fernando Muslera konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Rennes kulübünün sportif direktörü Florian Maurice yaptığı açıklamada Uruguaylı kaleciyi transfer etmek istediklerini söyledi. Maurice, "Fernando Muslera, Yann Sommer ve Steve Mandanda, bu 3 isim de tam olarak kafamdaki profile uygunlar. 3 oyuncu için de bazı girişimlerimiz oldu ve geleceğin neler getireceğini göreceğiz" ifadesini kullandı. Alınan bilgilere göre Maurice, Muslera ile temasa geçerek teklifini yaptı ancak görüşme olumsuz sonuçlandı. Galatasaray'da yıllık 2.5 milyon Euro kazanan 35 yaşındaki file bekçisinin aynı parayı Rennes'ten de istediği ve Fransız kulübünün bu yanıt sonrası geri adım attığı belirlendi.



    KONTROLLER DEVAM EDİYOR
    Galatasaray'da yeni sezon hazırlıklarına başlayan futbolcular Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolleri esnasında Galatasaray Futbol A Takımı yetkilileri de hazır bulundu.



    TARİHİN EN İYİSİ OLMAK İSTİYORUM
    G.Saray ile sözleşmesi biten Arda Turan, TV 100'de katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı. Futbolu bırakıp bırakmama konusunda kesin kararını vermediğini söyleyen Arda, teknik adamlık kariyeri için çok önemli hedefleri olduğunu söyledi ve şunları kaydetti: "Tarihin en iyi teknik direktörü olmak istiyorum. Bunu Fatih hocanın ağzından duyduğum için söylüyorum, 'Beni geçebilirsin' dedi. Onun için de deneyeceğim. 'Beni bir tek sen geçebilirsin' dedi".



        MUĞDAT ÇELİK FUTBOLU BIRAKTI
        2018-2019 sezonunda Galatasaray formasını giyen Muğdat Çelik sürpriz bir kararla futbolu bıraktığını açıkladı. Son olarak 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu kariyerinde de Balıkesirspor, Akhisarspor, Gaziantep FK ve Kayserispor formalarını da giydi.



        FLORYA'DA TEMPO YÜKSELİYOR
        Okan Buruk yönetiminde önceki gün sezonu açan Galatasaray hazırlıklarına çift idmanda devam ediyor. İlk çalışmayı düşük bir tempoda yaptıran başarılı hocanın dün yavaş yavaş tempoyu yükseltmeye başladığı öğrenildi. Genç futbolcuların performansı teknik heyeti fazlasıyla mutlu ediyor.



        CİMBOM'DAN PEDRO BOMBASI
        Yeni sezon öncesi transferde hareketli günler geçiren ve özellikle orta saha için birçok futbolcu ile temasta olan Galatasaray için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Sarı-Kırmızılı kulübün Cagliari takımının 10 numarası Joao Pedro ile anlaşma sağladığını twitter hesabından duyurdu. Schira, Galatasaray'ın Serie A ekiplerinden Monza ve Salernitana kulüplerini geride bırakarak Joao Pedro için prensip anlaşmasına vardığını yazdı. Nicolo Schira'nın ardından İtalyan basınında da birçok kaynakta Galatasaray-Pedro transferi için prensip anlaşmasına varıldığı aktarıldı. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gözüken Brezilya asıllı İtalyan vatandaşı Pedro'nun kulübü Cagliari ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Joao Pedro, 2014 yılından bu yana Cagliari kulübünde forma giyiyor 10 numara mevkisinde görev yapan Joao Pedro, geçen sezon Serie A'da 37 maçta 13 gol atıp, 4 asist yaptı.



            HALİL VE İRFAN CAN BELÇİKA YOLCUSU
            Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden Göztepe'nin iki önemli yıldızı Halil Akbunar ve İrfan Can Eğribayat 4 büyüklerin transfer gündeminde yer alıyordu. Ancak iki futbolcu konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Belçika kulübü Westerlo hem Halil hem de İrfan Can için Göztepe'ye resmi teklif yaptı. Kulüpler arasında görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğü ve birkaç gün içinde imzaların atılabileceği belirtiliyor. Göztepe'nin iki futbolcudan 5 milyon Euro gelir beklediği de öğrenildi.


            VE EMRE MOR FENER'DE
            Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda transferlere devam ediyor. Alınan son bilgilere göre yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te çıkış yakalayan Emre Mor transferini tamamladı. Fenerbahçe'nin Karagümrük yönetimi ile el sıkıştığı bildirildi. Fenerbahçe, Emre Mor transferi için Karagümrük'e 2 milyon Euro bonservis bedeli ile birlikte sonraki satıştan pay verecek. Emre Mor geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Fatih Karagümrük formasıyla 6 maça çıktı. Emre, bu 26 karşılaşmada 5 gol 3 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda da 3 maça çıkan 24 yaşındaki yıldız 1 gol 1 de asist yapmayı başardı. Gösterdiği performansla yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



            JESUS FENA YÜKLENİYOR
            Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında dünü yine çift antrenmanla geçirdi. Günün ilk antrenmanı sabah saatlerinde yapıldı. Jesus yönetiminde yapılan antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından koşu ve ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolculardan ilk grup dayanıklılık koşuları yaparken, diğer grupta yer alan oyuncular ise çabukluk çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürdü. 2. antrenman ise akşam gerçekleşti.



                SÜRPRİZ ADAY MODİBO SAGNAN
                Fenerbahçe yönetimi teknik direktör Jorge Jesus'un yeni sezon planlarında yer almayan Marcel Tisserand'la yolları ayırmak için düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler, Kongolu stoperin yerini genç ve potansiyelli bir isimle doldurmayı planlıyor. Scout ekibiyle beraber çalışmalar yapan transfer komitesi çok sayıda ismi listesine almış durumda. TAKVİM'in ulaştığı bilgilere göre bu isimlerden birisi de Modibo Sagnan. Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Tondela'da kiralık olarak forma giyen Fransız stoperin bonservisi İspanyol kulübü Real Sociedad'ta bulunuyor. Tondela formasıyla 30 resmi maçta görev yapan 23 yaşındaki Sagnan 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Piyasa değeri ise 3 milyon Euro civarında.



                RENNES GÖZÜNÜ KİM'E DİKTİ
                Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in Kim Min Jae ile ilgilendiği ortaya çıktı. Açıklama Rennes kulüp yetkilisinden geldi. Rennes Sportif Direktörü "Bugünlerde transfer piyasası çok hareketli değil ancak elimden geldiğince Rennes için en rekabetçi kadroyu kurmaya çalışıyorum. Nayef Aguerd gibi bir oyuncunun benzerini bulmak kolay olmuyor. Fenerbahçeli Kim Min-Jae, benim çok beğendiğim ve oyunun mesafesini kısaltma özelliği olan bir stoper. Ancak bu transfer hiç kolay değil" ifadelerini kullandı.



                VALENCİA 4 MİLYON EURO!
                F.Bahçe'nin, Valencia'nın bonservis bedelini 4 milyon Euro olarak belirledi. Bu rakamı veren takım olursa; teklif değerlendirmeye alınacak. Şu ana kadar gelen tekliflerin tamamı 1-2 milyon Euro seviyesinde. Fenerbahçe'nin istediği rakamı veren takım çıkmazsa Ekvadorlu forvet bu sezonu Sarı- Lacivertli ekipte geçirecek.



                    GENÇ EMRECAN İÇİN BAŞKAN ÇEBI DEVREDE
                    Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Emrecan Uzunhan'ın transferi için bir araya geldiler. Teknik direktör Valerien İsmael'in kadroya bir stoper takviyesinin daha yapılmasını istediği biliniyor. Beşiktaş'ın da genç stoperde ısrarcı olduğu belirtiliyor. Emrecan Uzunhan karşılığında Beşiktaş'tan bir oyuncunun İstanbulspor'a gitmesi ve bir miktar da ücret ödenmesinin söz konusu olduğu bildirildi. İstanbulspor da bu transferden kazançlı çıkmayı hedefliyor. Takasta gündeme gelen isimlerden birinin Tyler Boyd olduğu da gelen haberler arasında. Görüşmelerin ardından durum netlik kazanacak.



                    TALİSCA'DAN MESAJ VAR
                    Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca yaptığı paylaşımda gelecek sezon Suudi Arabistan'da devam edeceğini belirtti. Talisca, "Bir sezon daha sona erdi. Bu sezon 32 maçta 22 gol 5 asistle oynadım. Bu sayılara ulaşmama yardımcı olan takım arkadaşlarıma, Suudi Arabistanlı taraftarlara teşekkür ederim. Şimdi gelecek sezon daha büyük hedefler için dinlenme zamanı. Haydi hep birlikte" ifadelerini kullandı.



                    İNGİLİZLER SEFEROVIC'İ BEŞİKTAŞ'A YAZDI
                    Santrfor bölgesi için artık Weghorst konusunda geri sayıma geçen Beşiktaş'ta buna rağmen İngiliz basını, Kartal'ın Seferovic'le el sıkıştığını iddia etti. Portekiz ekibinin bu transfer için 7 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ve 30 yaşındaki futbolcunun 2024'e kadar sözleşmesinin bulunduğu vurgulandı. İsviçre Milli Takımı ile 86 maça çıkıp 25 gol atan Seferovic, geçen sezon ilk 11'deki yerini kaptırırken, 10 lig maçında 3 gol, 2 asistle oynadı.



                        MULEKA'DAN FLAŞ PAYLAŞIM!
                        Beşiktaş'ın transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Jackson Muleka'dan flaş paylaşımlar geldi. Golcü futbolcu, Instagram hesabından Vodafone Park'taki Beşiktaş- Kasımpaşa maçında attığı gollerde yaşadığı sevinci paylaştı. Beşiktaş'la görüşmeler tüm hızıyla devam ederken bu paylaşımlar taraftarları da heyecanlandırdı. Muleka'nın yapmış olduğu bu paylaşımlar oyuncunun Beşiktaş'a transfer olmak istediğinin işareti olarak algılandı. Siyah-Beyazlı kurmaylar Muleka için kulübü Standard Liege ile görüşmelerini tam gaz devam ettiriyor. Muleka geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 14 lig maçında 12 gol ve 4 asist gibi harika bir performansa imza atmıştı.



                        KONTROLLER DEVAM EDİYOR
                        Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Kenan Karaman, Salih Uçan, Valentin Rosier, Mert Günok, Ajdin Hasic, Gedson Fernandes, Tyler Boyd, Josef de Souza, Umut Meraş, Welinton Souza, Utku Yuvakuran ve Francisco Montero, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiler. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiler. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.



                        ANKARAGÜCÜ'NDEN RODRİGUEZ BOMBASI
                        Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, bir dönem Real Madrid, PSG gibi takımların formalarını giyen 29 yaşındaki İspanyol forvet oyuncusu Jese Rodriguez'i kadrosuna kattığını açıkladı. Jese son olarak İspanyol ekibi Las Palmas'ta forma giymişti. Yıldız oyuncu geçen sezon La Liga 2'de 378 maçta 10 gol attı.



                            NADAL, WİMBLEDON'DA ADINI 2. TURA YAZDIRDI
                            Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Francisco Cerundolo'yu 3-1 yenerek 2. tura çıktı. Kadınlarda ise Fransa Açık'ta final oynayarak dikkatleri üzerine çeken Coco Gauff (11), dünya sıralamasının 54. basamağındaki Elena Gabriela Ruse karşısında da 2-1'lik skorla tur atladı.



                            ALTAY'IN HEDEFİNDE MARCO PAİXAO VAR
                            Altay, yeni sezonun kadro yapılanması için de harekete geçti. Siyah-Beyazlı kulübün mali zorluklar içerisinde en büyük hedefi ise geçtiğimiz nisan ayında yollarını ayırdığı Portekizli golcü Marco Paixao'yu yeniden kadrosuna katmak. Henüz hiçbir kulüple sözleşme imzalamayan 37 yaşındaki golcüye, teklif sunulduğu öğrenildi.



                            CEZAYİR'DE TÜRKİYE FIRTINASI
                            Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli sporcularımız göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Dünkü oyunlarda Kadın Milli Voleybol Takımı, İspanya'yı yenip, namağlup çeyrek finale yükseldi. Milli cimnastikçi Adem Asil, genel tasnifte 84.700 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Güreşte ise Muhammet Karavuş, serbest stil 57 kiloda altın madalya kazandı. Karavuş finalde İspanyol rakibi Levan Metreveli Vartanov'u 9-2 mağlup etti. Güreşte Samet Ak 74 kiloda, Feyzullah Aktürk ise 97 kiloda gümüş maladya aldı. 125 kiloda ise Salim Ercan bronz madalyanın sahibi olmayı başardı.



                                AKDENİZ'DE TELEKOM FARKI
                                Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü badminton branşı milli sporcularından Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda çift kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.



                                TRABZON, BAYERN MÜNİH GİBİDİR
                                1989-90 sezonunda Trabzonspor'da forma giyen efsane Belçikalı kaleci Jean Marie Pfaff eski takımına övgüler yağdırdı. TRT Deutsch'e konuşan 68 yaşındaki eski kaleci "Trabzon aynı Bayern Münih gibidir. Bir defa orada bulunmuşsanız orası aileniz gibi olur. Trabzon'da geçirdiğim günleri unutamıyorum" ifadelirini kullandı.



                                İŞTE HAMSİK FARKI
                                Yabancı oyunculardan şu ana dek sadece Marek Hamsik, idmanlarda yer alıyor. Slovak yıldız, az sayıda oyuncuyla antrenmanlara başlayan bordo-mavili takımın çalışmasına ilk idmandan itibaren katılıyor. Milli oyuncuların, Slovenya'da 4 Temmuz'da başlayacak kampla çalışmalara katılacağı belirtildi. 2022-23 sezonu hazırlıklarına önceki gün başlayan Trabzonspor, dün de çalışmalarını sürdürdü. Abdullah Avcı yönetiminde fitness salonunda yapılan antrenmanda, ısınma ve denge çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, sahada çalışmaları ile bitti.



                                    YUSUF GERİ DÖNÜYOR İDDİASI?
                                    CSKA Moskova'da kiralık geçirdiği sezonun ardından bonservisinin bulunduğu Lille'e geri dönen Yusuf Yazıcı ile ilgili Fransız basını sürpriz bir iddia ortaya attı. Fransız basınına göre, 25 yaşındaki 10 numara eski takımı Trabzonspor ile görüşmelere başladı. Orta sahasını güçlendirmek ve Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fırtına'nın Yusuf'u 1 yıllığına kiralamak istediği öne sürülüyor.

                                    BARAN BAŞYİĞİT BANDIRMASPOR'DA
                                    Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Baran Başyiğit'i renklerine kattı.Santrafor mevkisinde oynayan 19 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Başyiğit, daha önce Hacettepe ve Gençlerbirliği formaları giydi.

                                    CİTY'Lİ FERNANDİNHO BREZİLYA'YA DÖNDÜ
                                    Premier Lig ekibi Manchester City'den ayrılan Brezilyalı futbolcu Fernandinho, kariyerine başladığı Atletico Paranaense'ye transfer oldu. Paranaense Kulübü, 37 yaşındaki Fernandinho ile sözleşme imzalandığını duyurdu. 2005'te Ukrayna ekibi Shakhtar'a transfer olan Fernandinho, 2013'te ise City'ye imza atmıştı.

                                    KARŞIYAKA, ABD'Lİ BROWN'U TRANSFER ETTİ
                                    ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li şutör Jaylon Brown'la anlaştı. Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, geçen sezon Almanya'nın Hamburg Towers takımında oynayan Jaylon Brown'un 2022-2023 sezonunda Pınar Karşıyaka forması giyeceği belirtildi. Brown geçen sezonu 14.8 sayı ortalamasıyla tamamladı.

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