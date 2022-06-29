Rennes’den geri adım! Galatasaray’ın tecrübeli kalecesi Muslera’da yüksek maaş krizi





TARİHİN EN İYİSİ OLMAK İSTİYORUM

G.Saray ile sözleşmesi biten Arda Turan, TV 100'de katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı. Futbolu bırakıp bırakmama konusunda kesin kararını vermediğini söyleyen Arda, teknik adamlık kariyeri için çok önemli hedefleri olduğunu söyledi ve şunları kaydetti: "Tarihin en iyi teknik direktörü olmak istiyorum. Bunu Fatih hocanın ağzından duyduğum için söylüyorum, 'Beni geçebilirsin' dedi. Onun için de deneyeceğim. 'Beni bir tek sen geçebilirsin' dedi".