Rennes’den geri adım! Galatasaray’ın tecrübeli kalecesi Muslera’da yüksek maaş krizi

Son dönemde gösterdiği performansla Galatasaray'da tartışma konusu olan Fernando Muslera konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Rennes kulübünün sportif direktörü Florian Maurice yaptığı açıklamada Uruguaylı kaleciyi transfer etmek istediklerini söyledi. Maurice, "Fernando Muslera, Yann Sommer ve Steve Mandanda, bu 3 isim de tam olarak kafamdaki profile uygunlar. 3 oyuncu için de bazı girişimlerimiz oldu ve geleceğin neler getireceğini göreceğiz" ifadesini kullandı. Alınan bilgilere göre Maurice, Muslera ile temasa geçerek teklifini yaptı ancak görüşme olumsuz sonuçlandı. Galatasaray'da yıllık 2.5 milyon Euro kazanan 35 yaşındaki file bekçisinin aynı parayı Rennes'ten de istediği ve Fransız kulübünün bu yanıt sonrası geri adım attığı belirlendi.
KONTROLLER DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıklarına başlayan futbolcular Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolleri esnasında Galatasaray Futbol A Takımı yetkilileri de hazır bulundu.
TARİHİN EN İYİSİ OLMAK İSTİYORUM
G.Saray ile sözleşmesi biten Arda Turan, TV 100'de katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı. Futbolu bırakıp bırakmama konusunda kesin kararını vermediğini söyleyen Arda, teknik adamlık kariyeri için çok önemli hedefleri olduğunu söyledi ve şunları kaydetti: "Tarihin en iyi teknik direktörü olmak istiyorum. Bunu Fatih hocanın ağzından duyduğum için söylüyorum, 'Beni geçebilirsin' dedi. Onun için de deneyeceğim. 'Beni bir tek sen geçebilirsin' dedi".