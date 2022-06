Rennes’den geri adım! Galatasaray’ın tecrübeli kalecesi Muslera’da yüksek maaş krizi

HALİL VE İRFAN CAN BELÇİKA YOLCUSU

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden Göztepe'nin iki önemli yıldızı Halil Akbunar ve İrfan Can Eğribayat 4 büyüklerin transfer gündeminde yer alıyordu. Ancak iki futbolcu konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Belçika kulübü Westerlo hem Halil hem de İrfan Can için Göztepe'ye resmi teklif yaptı. Kulüpler arasında görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğü ve birkaç gün içinde imzaların atılabileceği belirtiliyor. Göztepe'nin iki futbolcudan 5 milyon Euro gelir beklediği de öğrenildi.