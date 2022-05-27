Yerli sol bek arayan Trabzonspor gözünü İstanbul’a çevirdi: Liste başı Eren Elmalı

Şampiyon Trabzonspor transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Bordo- Mavililer'de geride kalan sezon içerisinde sol bek bölgesinde Trondsen, İsmail Köybaşı, Bruno Peres, Denswil, Abdülkadir, Puchacz ve Yusuf Erdoğan değişmeli olarak görev yapmıştı.
7 İSİM OYNADI
Bir türlü istikrar sağlanamayan ve 7 farklı ismin sezon içerisinde görev yaptığı sol bek bölgesine kesinlikle bir takviye yapılma kararı alındı. Yönetim yerli kuralının 7 + 4 olarak geçerliliğe girme ihtimalini de düşünerek bu bölge için ilk etapta bir Türk oyuncu takviye etmek istiyor.