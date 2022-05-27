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    Yerli sol bek arayan Trabzonspor gözünü İstanbul’a çevirdi: Liste başı Eren Elmalı

    Mutlaka yerli sol bek almayan isteyen Bordo- Mavililer ismi Fenerbahçe ile de anılan Eren Elmalı’yı listenin en başına aldı. Yönetim teklif hazırlıklarına başladı. Sezonun flaş isimlerinden biri olan Eren Elmalı ile Avrupa'da çok sayıdan takım da yakından ilgileniyor. Kasımpaşa'nın genç futbolcunun bonservis bedelini 5 milyon Euro olarak belirlediği ifade ediliyor.

    Liste başı Eren Elmalı

    Şampiyon Trabzonspor transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürüyor.

    Bordo- Mavililer'de geride kalan sezon içerisinde sol bek bölgesinde Trondsen, İsmail Köybaşı, Bruno Peres, Denswil, Abdülkadir, Puchacz ve Yusuf Erdoğan değişmeli olarak görev yapmıştı.

    7 İSİM OYNADI
    Bir türlü istikrar sağlanamayan ve 7 farklı ismin sezon içerisinde görev yaptığı sol bek bölgesine kesinlikle bir takviye yapılma kararı alındı. Yönetim yerli kuralının 7 + 4 olarak geçerliliğe girme ihtimalini de düşünerek bu bölge için ilk etapta bir Türk oyuncu takviye etmek istiyor.

        Scout ekibinin hazırladığı rapor ve teknik ekibin verdiği onay doğrultusunda sol bek bölgesi için ilk hedefin ise Kasımpaşa ile geride kalan sezon içerisinde çok başarılı bir performans ortaya koyan Eren Elmalı olduğu öğrendi.

        KARAR VERİLMEDİ
        Ancak Kasımpaşa kulübünün Trabzonspor dışında başta Fenerbahçe olmak üzere birçok farklı kulüple de temas halinde olduğu ve bu nedenle oyuncunun satışıyla ilgili bir karar veremediği belirtildi.

        Bordo-Mavililer ise İstanbul ekibinin 21 yaşındaki sol bek için vereceği kararı uzatması durumunda farklı isimlere yönelecek.
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        Haberler Spor Yerli sol bek arayan Trabzonspor gözünü İstanbul’a çevirdi: Liste başı Eren Elmalı
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