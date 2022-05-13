Trabzonspor transferlerini erkenden tamamlamak için düğmeye bastı! İşte transfer listesi

Trabzonspor, Kaan Ayhan transferi için çok uğraşmış ancak sonuç alamamıştı. İtalyan ekibi Sassuolo'ya yeni bir teklif yapacak olan Fırtına bu kez mutlu sona ulaşmak istiyor. Stoper için düşünülen bir başka isim ise Leicester City forması giyen Daniel Amartey… 27 yaşındaki Ganalı yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.