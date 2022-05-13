Trabzonspor transferlerini erkenden tamamlamak için düğmeye bastı! İşte transfer listesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı dün yaptığı basın toplantısında transferde öncelik verecekleri bölgeleri açıklamıştı. Trabzonspor transferde öncelikli olarak sağ stoper, sağ ve sol bek mevkilerine öncelik verecek.
TRANSFER LİSTESİNDE ÖNE ÇIKAN İSİMLER
Karadeniz Fırtınası'nın listesinde birçok isim yer alıyor ancak öne çıkan isimler arasında Kaan Ayhan (stoper), Daniel Amertey (stoper), Ghislain Konan (sol bek) ve Onur Bulut (sağ bek) yer alıyor.
Trabzonspor, Kaan Ayhan transferi için çok uğraşmış ancak sonuç alamamıştı. İtalyan ekibi Sassuolo'ya yeni bir teklif yapacak olan Fırtına bu kez mutlu sona ulaşmak istiyor. Stoper için düşünülen bir başka isim ise Leicester City forması giyen Daniel Amartey… 27 yaşındaki Ganalı yıldızın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Bordo-Mavililer, bir dönem Fenerbahçe'nin de transfer listesine giren Fildişili sol bek Ghislain Konan'ı da listesine ekledi. Reims forması giyen 26 yaşındaki sol bek sezon sonunda boşa çıkıyor.