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    Maça 13 dakika kala orucunu açtı! Chelsea'ye sahayı dar etti

    Maça 13 dakika kala orucunu açtı... Chelsea karşısında 46 dakikada hat-trick yaptı. Kariyerinin en iyi sezonuna imza attı. İşte sizler için derlediğimiz 8 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    ’Benzema’z kimse sana!

    Real Madrid'in süper yıldızı Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında attığı gollerle yine adından söz ettirmeyi başardı. İspanyol devi Real Madrid, Chelsea'yi devirirken başrolde Benzema vardı. Karşılaşmayı 3-1 kazanan İspanyol devinde Karim Benzema, maça damga vuran isim oldu. 34 yaşındaki Fransız yıldız, Real Madrid formasıyla bu sezon 36 maçta 37 gol atarken 13 de asiste imza attı. Karim Benzema, gerçekleştirdiği hat-trick sonrasında Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda 11 gole ulaşan ilk Fransız oyuncu oldu. Tecrübeli oyuncu bu sezon kariyer rekoru kırmayı da başardı... Benzema, "Oyunlarıma hiçbir etkisi yok. Ramazan hayatımın bir parçası ve oruç tutmak benim inancımda farz. Benim için çok önemli ve oruç tuttuğumda kendimi iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.



    ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR!
    Ukrayna Premier Lig ekibi Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Rusya- Ukrayna savaşında yetim kalan çocuklar yararına Galatasaray ile İstanbul'da 14 Nisan Perşembe günü maç yapacaklarını söyledi... Daha önce Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Rumen teknik direktör, savaşın çıkmasının ardından ülkesine dönerek Bükreş'ten Dinamo Kiev'i koordine etmeye başlamıştı. Ukrayna'da büyük bir insanlık dramının yaşandığını belirten Mircea Lucescu, yapacakları maçlarla dünya kamuoyunun dikkatini çekmek istediklerini vurguladı.



    F.BAHÇE'Yİ YENECEĞİZ
    Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Derbinin öneminin farkında olduğunu aktaran Katalan teknik adam, "Biz Fenerbahçe maçını kesinlikle kazanacağız. Tüm gücümüzü vereceğiz. Fakat bir maçla oyuncuların ve kulübün geleceği değişmez." diyerek iddialı bir açıklamaya imza attı. Torrent ayrıca, gelecek sezon görevde kalması halinde oyun stilini takıma daha iyi yansıtacağını ifade etti.



        UEFA'DAN FFP DÜZENLEMESİ!
        FFP kurallarında değişikliğe giden UEFA, futbol takım harcamalarını (transfer ücretleri, oyuncu maaşları, menajer ücretleri) bir kulübün gelirinin %70'ini geçmeyecek şekilde ayarlama kararı aldığını duyurdu. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Oyunun gelecekte de sürdürülebilir olması için bu kararı almamız gerekiyordu" şeklinde konuştu.



        MIGUEL CRESPO PUSUDA BEKLİYOR!
        Sezonun ilk yarısındaki maçta uzatma dakikalarında attığı golle Fenerbahçe'ye zaferi getiren golü atan Miguel Crespo, derbiye yine iddialı hazırlanıyor. Portekizli yıldız takım arkadaşlarına "Attığım o golü ve sonrasında yaşadığım sevinci unutmadım. Bir kez daha o duyguyu bu kez kendi taraftarlarımızın önünde yaşamak isterim" dedi. Oyuncunun menajeri de geçtiğimiz haftalarda "Crespo Fenerbahçe'de çok mutlu. Takımı için gerçekten özveriyle çalışıyor. Galatasaray derbisinde bir kez daha gol atmak istiyor" açıklamasını yapmıştı.



        LARİN'E 1 MAÇ CEZA ÇIKTI
        Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören ve "kural dışı" hareketi sebebiyle PFDK'ye sevk edilen Cyle Larin'e 1 maç ceza verildi. Beşiktaş'ın golcüsü Larin ayrıca 4500 TL para cezasına çarptırıldı. Kanadalı futbolcu cezası sebebiyle bu hafta Alanyaspor ile oynanacak maçta takımdaki yerini alamayacak. Gelecek hafta ise sahada olabilecek.



            DERBİYE KARAOĞLAN
            Süper Lig'de haftanın hakemleri dün açıklandı. Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek... Lider Trabzonspor'un bugün Gaziantep ile deplasmanda oynayacağı maçta ise Erkan Özdamar düdük çalacak.



            VALERİEN İSMAEL YİNE YÜKLENDİ
            Beşiktaş, Alanya maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Valerien İsmael yönetimindeki idmanda yüksek tempo dikkat çekti. Beşiktaş Alanya maçının son idmanını bugün yapıp tesislerde kampa girecek.



            SÖRLOTH OLMAZSA MİCHAEL OLUNGA
            Sörloth için şartlarını zorlayan Beşiktaş, olumsuz bir duruma karşı Olunga'nın menajeri ile de temasa geçti. Alexander Sörloth'un transferi için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim daha geldi. Siyah-Beyazlı kurmaylar, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Michael Olunga için devreye girdi. Beşiktaş'ta Alexander Sörloth transferinden sonuç alınamazsa, Michael Olunga için resmi girişimler başlayacak. Olunga'nın menajeri ile temasın kurulduğu da gelen haberler arasında. Katar'da Al Duhail forması giyen Michael Olunga, bu sezon takımıyla çıktığı 24 maçta 25 gol attı ve 1 asist gerçekleştirdi. 1.93 boyunda olan Olunga'nın 2023 yılında sözleşmesi sona eriyor ve 7 milyon Euro civarında bir piyasa değeri var.





            MERSİN'İ MAĞLUP EDEN G.SARAY ÜÇÜNCÜ OLDU
            FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde Galatasaray, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 75-67 yenerek, üçüncü oldu. Galatasaray'da Davis 17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Bonner'in 22 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Cimbom üçüncülüğe uzandı.



                ORKUN KÖKÇÜ'NÜN GOLÜ FEYENOORD'A YETMEDİ
                UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Feyenoord, sahasında Slavia Prag takımıyla 3-3 berabere kaldı. Feyenoord'un maçtaki 3. golünü milli futbolcumuz Orkun Kökçü attı. Avrupa Ligi'nde ise milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanda deplasmanda Leipzig ile 1-1 berabere kaldı. Merih 90 dakika sahada kaldı.



                OK DAĞITIM LOJİSTİK BALKAN'A UĞURLU GELDİ
                İstanbul 2. Amatör Ligde mücadele eden İstanbul Balkanspor'a Ok Dağıtım Lojistik yeni sezon için forma sponsoru oldu. Balkan Spor Başkanı Tamer Arslan, "Ok Dağıtım bize şans getirdi. İnşallah sezon sonunda gruptan Şampiyonluk olarak çıkarız" dedi. Ok Dağıtım Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Coşkun ise, "Amatöre her zaman destek olmak istiyoruz" ifadelerini kllandı.



                FIRTINA'YA SİS ENGELİ
                Trabzonspor kafilesi sis nedeniyle dün G.Antep'e gidemedi. Bu akşam oynanması planlanan maç yarın 20.30'a alındı.Trabzonspor'a sis engeli... Bordo-Mavililer, Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam saat 20.30'da oynanması planlanan Gaziantep FK maçı için dün yoğun sis sebebiyle Trabzon havalimanından hareket edemedi. İlk olarak 16.30'daki uçuşu ertelenen Trabzonspor kafilesinin 21.50'de planlanan erteleme uçuşu öncesi de sisin dağılmaması sebebiyle uçak havalanmadı. Bunun üzerine TFF tarafından Gaziantep FK-Trabzonspor maçı yarın akşam saat 20.30'a ertelendi. Trabzon havalimanmındaki olumsuz hava koşulları sebebiyle dünkü uçuşu gerçekleşmeyen Bordo-Mavili kafile bugün saat 16.30'da Gaziantep'e takım halinde hareket edecek.



                    HUGO VE HAMSİK 11'E DÖNÜYOR
                    Abdullah Avcı sakatlıktan dönen Hugo ve Marek Hamsik'i yarın ilk 11'de görevlendirmeyi planlıyor. Ayrıca sakatlığı geçen Ahmetcan Kaplan da forma bekleyen isimler arasında. Cornelius da 2 hafta aranın ardından ilk 11'de yer alacak.



                    TRABZONSPOR ÖDÜLLERİ SÜPÜRDÜ!
                    Okan Üniversitesi'nin verdiği spor ödüllerinin 4'ünü Trabzonspor aldı... 'Spor Özel Ödülü'nün sahibi Ahmet Ağaoğlu, törende Uğurcan Çakır ile ilgili önemli mesajlar verdi. İstanbul Okan Üniversitesi'nin 20 bini aşkın öğrencisinin oylarıyla belirlenen "İstanbul Okan Üniversitesi 2021 Spor Ödülleri" sahiplerini buldu. Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 18 kategoride verilen ödüllerin 4'ünü almayı başardı. Spor Özel Ödülü Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun oldu. 'Yılın Teknik Direktörü' ödülünü Abdullah Avcı kazandı. Trabzonspor'un başarılı teknik direktörü Avcı'nın ödülünü oğlu aldı. Uğurcan Çakır 'Yılın Futbolcusu' olurken 'Yılın Takımı' Trabzonspor seçildi. 'Yılın Hakemi' ödülünün sahibi ise Cüneyt Çakır oldu. Ağaoğlu, Uğurcan Çakır yerine ödülü alırken "Uğurcan Çakır Trabzonspor futbol felsefesinin, akademisinin son kuşaktaki en önemli temsilcilerinden" ifadelerini kullandı.

                    2 İSİM SINIRDA
                    Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı öncesi iki futbolcu sarı kart ceza sınırında. Nwakaeme ve Denswil sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler.

                    PFDK'DEN FIRTINA'YA TRİBÜN CEZASI
                    PFDK, Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı. Kurul, Trabzonspor- Beşiktaş maçındaki tribün olayları ve kötü tezahürat sebebiyle birçok tribündeki taraftarların e-biletlerini bir sonraki maç için bloke etti. PFDK tarafından Trabzonspor'a verilen bu ceza Bordo- Mavili taraftarların da büyük bir tepkisini çekti.

                    FENERBAHÇE SAFİPORT PRAG İLE KARŞILAŞIYOR
                    FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 4'lü Final heyecanı, bugün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başlayacak. Fenerbahçe Safiport saat 20.00'de USK Prag ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Günün diğer maçında ise Perfumerias Avenida ile Sopron Basket karşılaşacak.

                    EFES VE FENERBAHÇE BUGÜN SAHNE ALIYOR
                    THY Euroleague'de play-off şansını yitiren Fenerbahçe Beko, Ülker Arena'da bugün Yunan ekibi Panathinaikos'u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20.00'de başlayacak. Daha önce play-off'u garantileyen Anadolu Efes ise, Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşacak. Belgrad'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

                    KAYODE'DE YIRTIK TESPİT EDİLDİ
                    Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Nijeryalı forvet oyuncusu Kayode'nin sağ arka adalesinde düşük seviyeli yırtık tespit edildiği bildirildi. Kayode'nin tedavisine başlandığı belirtildi.

                    TUCHEL: BİZİ MAHVEDERLER
                    Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında evinde Real'e 3-1 yenilen Chelsea'de büyük şok var. Teknik direktör Tuchel, "Standartlarımızın çok uzağındaydık. Böyle oynarsak deplasmanda bizi mahvederler" dedi.

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                    Sahte Kabadayı 4!
                    Haberler Spor Maça 13 dakika kala orucunu açtı! Chelsea'ye sahayı dar etti
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