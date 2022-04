Maça 13 dakika kala orucunu açtı! Chelsea'ye sahayı dar etti

OK DAĞITIM LOJİSTİK BALKAN'A UĞURLU GELDİ

İstanbul 2. Amatör Ligde mücadele eden İstanbul Balkanspor'a Ok Dağıtım Lojistik yeni sezon için forma sponsoru oldu. Balkan Spor Başkanı Tamer Arslan, "Ok Dağıtım bize şans getirdi. İnşallah sezon sonunda gruptan Şampiyonluk olarak çıkarız" dedi. Ok Dağıtım Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Coşkun ise, "Amatöre her zaman destek olmak istiyoruz" ifadelerini kllandı.