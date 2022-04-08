Maça 13 dakika kala orucunu açtı! Chelsea'ye sahayı dar etti

Real Madrid'in süper yıldızı Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında attığı gollerle yine adından söz ettirmeyi başardı. İspanyol devi Real Madrid, Chelsea'yi devirirken başrolde Benzema vardı. Karşılaşmayı 3-1 kazanan İspanyol devinde Karim Benzema, maça damga vuran isim oldu. 34 yaşındaki Fransız yıldız, Real Madrid formasıyla bu sezon 36 maçta 37 gol atarken 13 de asiste imza attı. Karim Benzema, gerçekleştirdiği hat-trick sonrasında Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda 11 gole ulaşan ilk Fransız oyuncu oldu. Tecrübeli oyuncu bu sezon kariyer rekoru kırmayı da başardı... Benzema, "Oyunlarıma hiçbir etkisi yok. Ramazan hayatımın bir parçası ve oruç tutmak benim inancımda farz. Benim için çok önemli ve oruç tuttuğumda kendimi iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR!
Ukrayna Premier Lig ekibi Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Rusya- Ukrayna savaşında yetim kalan çocuklar yararına Galatasaray ile İstanbul'da 14 Nisan Perşembe günü maç yapacaklarını söyledi... Daha önce Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Rumen teknik direktör, savaşın çıkmasının ardından ülkesine dönerek Bükreş'ten Dinamo Kiev'i koordine etmeye başlamıştı. Ukrayna'da büyük bir insanlık dramının yaşandığını belirten Mircea Lucescu, yapacakları maçlarla dünya kamuoyunun dikkatini çekmek istediklerini vurguladı.
F.BAHÇE'Yİ YENECEĞİZ
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Derbinin öneminin farkında olduğunu aktaran Katalan teknik adam, "Biz Fenerbahçe maçını kesinlikle kazanacağız. Tüm gücümüzü vereceğiz. Fakat bir maçla oyuncuların ve kulübün geleceği değişmez." diyerek iddialı bir açıklamaya imza attı. Torrent ayrıca, gelecek sezon görevde kalması halinde oyun stilini takıma daha iyi yansıtacağını ifade etti.