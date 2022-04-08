Maça 13 dakika kala orucunu açtı! Chelsea'ye sahayı dar etti





TRABZONSPOR ÖDÜLLERİ SÜPÜRDÜ!

Okan Üniversitesi'nin verdiği spor ödüllerinin 4'ünü Trabzonspor aldı... 'Spor Özel Ödülü'nün sahibi Ahmet Ağaoğlu, törende Uğurcan Çakır ile ilgili önemli mesajlar verdi. İstanbul Okan Üniversitesi'nin 20 bini aşkın öğrencisinin oylarıyla belirlenen "İstanbul Okan Üniversitesi 2021 Spor Ödülleri" sahiplerini buldu. Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 18 kategoride verilen ödüllerin 4'ünü almayı başardı. Spor Özel Ödülü Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun oldu. 'Yılın Teknik Direktörü' ödülünü Abdullah Avcı kazandı. Trabzonspor'un başarılı teknik direktörü Avcı'nın ödülünü oğlu aldı. Uğurcan Çakır 'Yılın Futbolcusu' olurken 'Yılın Takımı' Trabzonspor seçildi. 'Yılın Hakemi' ödülünün sahibi ise Cüneyt Çakır oldu. Ağaoğlu, Uğurcan Çakır yerine ödülü alırken "Uğurcan Çakır Trabzonspor futbol felsefesinin, akademisinin son kuşaktaki en önemli temsilcilerinden" ifadelerini kullandı.



2 İSİM SINIRDA

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı öncesi iki futbolcu sarı kart ceza sınırında. Nwakaeme ve Denswil sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler.



PFDK'DEN FIRTINA'YA TRİBÜN CEZASI

PFDK, Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı. Kurul, Trabzonspor- Beşiktaş maçındaki tribün olayları ve kötü tezahürat sebebiyle birçok tribündeki taraftarların e-biletlerini bir sonraki maç için bloke etti. PFDK tarafından Trabzonspor'a verilen bu ceza Bordo- Mavili taraftarların da büyük bir tepkisini çekti.



FENERBAHÇE SAFİPORT PRAG İLE KARŞILAŞIYOR

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 4'lü Final heyecanı, bugün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başlayacak. Fenerbahçe Safiport saat 20.00'de USK Prag ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Günün diğer maçında ise Perfumerias Avenida ile Sopron Basket karşılaşacak.



EFES VE FENERBAHÇE BUGÜN SAHNE ALIYOR

THY Euroleague'de play-off şansını yitiren Fenerbahçe Beko, Ülker Arena'da bugün Yunan ekibi Panathinaikos'u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20.00'de başlayacak. Daha önce play-off'u garantileyen Anadolu Efes ise, Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşacak. Belgrad'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.



KAYODE'DE YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Nijeryalı forvet oyuncusu Kayode'nin sağ arka adalesinde düşük seviyeli yırtık tespit edildiği bildirildi. Kayode'nin tedavisine başlandığı belirtildi.



TUCHEL: BİZİ MAHVEDERLER

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında evinde Real'e 3-1 yenilen Chelsea'de büyük şok var. Teknik direktör Tuchel, "Standartlarımızın çok uzağındaydık. Böyle oynarsak deplasmanda bizi mahvederler" dedi.

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