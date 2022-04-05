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    Nihat Özdemir depremi! TFF başkanı, Riva'daki toplantıdan sonra görevinden istifa ettiğini açıkladı

    Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir, dün sürpriz bir kararla iisfta etti. Özdemir’in görevini Haziran ayında yapılacak genel kurul kadar Başkan Vekili Servet Yardımcı yürütecek.

    Nihat Özdemir depremi!

    TÜRK futbolunda büyük deprem... Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etti. Özdemir, dün Riva'da gerçekleştirilen toplantıda yönetim kurulu ve kulüp başkanlarına istifa kararını açıkladı. Bilindiği gibi Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu'ndan dönmesiyle istifa etmişti. 13 hakem ile ilgili tartışmalar devam ederken, yayıncı kuruluş konusu bir netliğe kavuşmamışken TFF'de bir de şimdi "Başkan kim olacak?" krizi yaşanmaya başladı. Bu arada yöneticiler Nuri Akın ve Alkın Kalkavan da istifa kararı aldı. Haziran ayındaki genel kurula kadar Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın başkanlığı yürüteceği belirtildi.



    ÇAĞLAR DA VEKİLİ OLDU
    Haziran ayındaki genel kurulda seçim maddeli toplantı gerçekleştirilmesi bekleniyor. Futbol Federasyonu, Yönetim Kurulu'nun aldığı karar sonrasında Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, Futbol Federasyonu Başkan Vekilliği görevine getirildiğini duyurdu.



    3 YILLIK DÖNEMİ SONA ERDİ
    TFF Başkanı Nihat Özdemir, 3 yıldır sürdürdüğü görevinden dün istifa etti. Yeni başkanın kim olacağı büyük merak konusu.



        BİZİM İÇİN SÜRPRİZ BİR KARAR
        Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Nihat Özdemir'in istifası sonrası "İstifa gibi bir durum kesinlikle beklemiyorduk. Toplantı başladığı an bunu hissettim" diye konuştu. Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardından açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "İstifa gibi bir durum kesinlikle beklemiyorduk. Toplantı başladığı an bunu hissettim. Nihat Özdemir yayın ihalesiyle ilgili bizleri bilgilendirdi ve istifa ettiğini söyledi" ifadelerini kullandı. Servet YardımcıServet Yardımcı 3 yıllık dönemi sona erdi TFF Başkanı Nihat Özdemir, 3 yıldır sürdürdüğü görevinden dün istifa etti. Yeni başkanın kim olacağı büyük merak konusu.

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