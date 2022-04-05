Nihat Özdemir depremi! TFF başkanı, Riva'daki toplantıdan sonra görevinden istifa ettiğini açıkladı

TÜRK futbolunda büyük deprem... Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etti. Özdemir, dün Riva'da gerçekleştirilen toplantıda yönetim kurulu ve kulüp başkanlarına istifa kararını açıkladı. Bilindiği gibi Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu'ndan dönmesiyle istifa etmişti. 13 hakem ile ilgili tartışmalar devam ederken, yayıncı kuruluş konusu bir netliğe kavuşmamışken TFF'de bir de şimdi "Başkan kim olacak?" krizi yaşanmaya başladı. Bu arada yöneticiler Nuri Akın ve Alkın Kalkavan da istifa kararı aldı. Haziran ayındaki genel kurula kadar Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın başkanlığı yürüteceği belirtildi.
ÇAĞLAR DA VEKİLİ OLDU
Haziran ayındaki genel kurulda seçim maddeli toplantı gerçekleştirilmesi bekleniyor. Futbol Federasyonu, Yönetim Kurulu'nun aldığı karar sonrasında Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, Futbol Federasyonu Başkan Vekilliği görevine getirildiğini duyurdu.
3 YILLIK DÖNEMİ SONA ERDİ
TFF Başkanı Nihat Özdemir, 3 yıldır sürdürdüğü görevinden dün istifa etti. Yeni başkanın kim olacağı büyük merak konusu.