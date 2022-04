Nihat Özdemir depremi! TFF başkanı, Riva'daki toplantıdan sonra görevinden istifa ettiğini açıkladı

BİZİM İÇİN SÜRPRİZ BİR KARAR

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Nihat Özdemir'in istifası sonrası "İstifa gibi bir durum kesinlikle beklemiyorduk. Toplantı başladığı an bunu hissettim" diye konuştu. Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardından açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "İstifa gibi bir durum kesinlikle beklemiyorduk. Toplantı başladığı an bunu hissettim. Nihat Özdemir yayın ihalesiyle ilgili bizleri bilgilendirdi ve istifa ettiğini söyledi" ifadelerini kullandı. Servet YardımcıServet Yardımcı 3 yıllık dönemi sona erdi TFF Başkanı Nihat Özdemir, 3 yıldır sürdürdüğü görevinden dün istifa etti. Yeni başkanın kim olacağı büyük merak konusu.





