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    • Spor
    • 04.04.2022 16:05
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    • 04.04.2022 16:45
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    TFF Başkanı Nihat Özdemir neden istifa etti? TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasını hangi kulüpler istedi?

    Son dakika haberi... Türk futbolunda istifa depremi yaşandı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, görevinin bitimine 1 yıl kala istifa etti. TFF'den yapılan açıklamada, Özdemir'in istifası sonrası seçime kadar TFF'yi Başkanvekili Servet Yardımcı'nın yöneteceği duyuruldu. Peki Nihat Özdemir neden istifa etti? Nihat Özdemir'in istifasını hangi kulüpler istedi? İşte perde arkası...

    İşte TFF Başkanı Özdemir’in istifa kararının perde arkası

    Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir görevinden istifa etti.

    TFF, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Nihat Özdemir'in istifa ettiğini ve Servet Yardımcı'nın vekâleten başkanlık yapacağını açıkladı.

    TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
    Türkiye Futbol Federasyonu ise bu konuda şu yazılı açıklamayı yaptı:

    "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecektir" denildi.

    Yönetim kurulunun yeni bir görevlendirmede daha bulunduğu ve Mustafa Çağlar'ın, TFF başkan vekilliği görevine getirildiği kaydedildi.



    İSTİFA KARARININ PERDE ARKASINDA NE VAR?

    A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Nihat Özdemir'in istifasıyla ilgili şunları söyledi:
    "Türkiye Futbol Federasyonu'nda tarihi bir gün yaşanıyor. Aslında yayın ihalesinin finale bağlanması bekleniyordu. Ama Başkan Nihat Özdemir, yönetim kurulu toplantısında istifa kararı aldı. İstifasının TFF'den resmen açıklamasını bekliyoruz. Merkez Hakem Kurulu 13 hakemin kariyerine son vermişti. Daha sonra bu karar Tahkim Kurulu'ndan dönmüştü. Bu konuyla ilgili tartışmalar bitmedi. TFF'den istifalar gelmeye başladı. En sonunda da Nihat Özdemir istifa etme kararı aldı. Artık TFF yeni başkanı ve yönetimini seçecek. Bugün yayın ihalesiyle ilgili görüşme gerçekleşmesi bekleniyordu ancak bu da ertelenecek."

        LEVENT TÜZEMEN: İSTİFA EDECEĞİ KİMSENİN AKLINDA YOKTU
        Öncelikle benim için sürpriz oldu. Nihat Özdemir'in istifa edeceği kimsenin aklında yoktu.

        İSTİFAYI HANGİ KULÜPLER İSTEDİ?
        Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan istifa ile ilgili konuşmasında, "Türk futbolu büyük bir kaosun içine girmiştir. Zaten oldukça büyük sorunlar vardı. Kulüpler Birliği'nde ciddi bir kutuplaşma yaşıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir, Nihat Beyin istifasını istiyordu. Sonuçta istedikleri oldu. Geçen hafta Nihat Bey Katar'da idi. Yayıncı kuruluş Bein ile oldukça iyi görüşmeler yapmıştı. İstifanın yayın ihalesi ile ilgili olduğunu düşünmüyorum. Türk futbolu için hayırlı olsun." açıklamalarında bulundu.

        BENDEN BU KADAR
        A Haber canlı yayınına katılan A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, Özdemir'in "Benden bu kadar diyerek" görevi bıraktığını açıkladı.

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        İşte TFF Başkanı Özdemir’in istifa kararının perde arkası
        Haberler Spor TFF Başkanı Nihat Özdemir neden istifa etti? TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasını hangi kulüpler istedi?
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