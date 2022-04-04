TFF Başkanı Nihat Özdemir neden istifa etti? TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasını hangi kulüpler istedi?

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir görevinden istifa etti.
TFF, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Nihat Özdemir'in istifa ettiğini ve Servet Yardımcı'nın vekâleten başkanlık yapacağını açıkladı.
TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Türkiye Futbol Federasyonu ise bu konuda şu yazılı açıklamayı yaptı:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecektir" denildi.
Yönetim kurulunun yeni bir görevlendirmede daha bulunduğu ve Mustafa Çağlar'ın, TFF başkan vekilliği görevine getirildiği kaydedildi.
İSTİFA KARARININ PERDE ARKASINDA NE VAR?
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Nihat Özdemir'in istifasıyla ilgili şunları söyledi:
"Türkiye Futbol Federasyonu'nda tarihi bir gün yaşanıyor. Aslında yayın ihalesinin finale bağlanması bekleniyordu. Ama Başkan Nihat Özdemir, yönetim kurulu toplantısında istifa kararı aldı. İstifasının TFF'den resmen açıklamasını bekliyoruz. Merkez Hakem Kurulu 13 hakemin kariyerine son vermişti. Daha sonra bu karar Tahkim Kurulu'ndan dönmüştü. Bu konuyla ilgili tartışmalar bitmedi. TFF'den istifalar gelmeye başladı. En sonunda da Nihat Özdemir istifa etme kararı aldı. Artık TFF yeni başkanı ve yönetimini seçecek. Bugün yayın ihalesiyle ilgili görüşme gerçekleşmesi bekleniyordu ancak bu da ertelenecek."