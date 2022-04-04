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    • Spor
    • 04.04.2022 14:30
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    • 04.04.2022 15:06
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    TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

    Son dakika haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir görevinden istifa etti. Görev süresinin dolmasına 1 yıl kalan Nihat Özdemir, 2019 yılında yapılan seçimle göreve gelmişti. TFF seçimi 2023 Haziran'da yapılacaktı. A Haber canlı yayınına katılan A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, Özdemir'in "Benden bu kadar diyerek" görevi bıraktığını açıkladı. Haziran ayındaki genel kurula kadar Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın başkanlığı yürüteceği belirtildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

    Türkiye Futbol Federasyonu'nda Mehmet Baykan istifasının ardından Nuri Akın ve Alkın Kalkavan istifa kararı aldı. Arka arkaya gelen istifaların ardından başkan Nihat Özdemir'in de görevi bırakma kararı aldığı ortaya çıktı.



    NİHAT ÖZDEMİR GÖREVİ BIRAKTI
    Yönetimdeki fikir ayrılıkları ve istifalar sonrası Nihat Özdemir, daha fazla göreve devam etmeme kararı aldı. Süper Lig başkanlarına durumla ilgili bilgi veren Nihat Özdemir, görevi bırakacağıyla ilgili ilk bilgiyi verdi. Özdemir'in başkanlığındaki TFF yönetiminin seçime gitme kararı aldığı ve bunu resmi olarak yakın zamanda açıklayacakları öğrenildi.

    TFF Yönetimi şu anda Kulüpler Birliği ile birlikte toplantı halinde. Saat 14.00'te başlayan toplantıda kulüp başkanları da yer alırken, gündem maddesi maçların yayın ihalesi. Toplantı öncesinde ise sıcak bir gelişme yaşandı ve Nihat Özdemir'in 1 yıl daha görevi olmasına rağmen görevi bırakmak istediği ve istifa ettiği öğrenildi.

    HAZİRAN'DAKİ GENEL KURULA KADAR SERVET YARDIMCI BAŞKANLIĞI YÜRÜTECEK
    Haziran ayındaki genel kurula kadar Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın başkanlığı yürüteceği belirtildi. Haziran ayındaki genel kurulda seçim maddeli toplantı olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

    Nihat Özdemir'in kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yaparak, kararını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Özdemir, 2019'da tek aday olarak girdiği TFF Başkanlık Seçimi'nde 179 oy olarak federasyonun 42. başkanı olmuştu.

    TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ
    TFF'den istifa ile ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir.

    Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecektir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.



    GÖREV SÜRESİNİN DOLMASINA 1 YIL VARDI
    Nihat Özdemir'in görev süresinin dolmasına 1 yıl kalmıştı. TFF seçimi 2023 Haziran'da yapılacaktı.

    BENDEN BU KADAR
    A Haber canlı yayınına katılan A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, Özdemir'in "Benden bu kadar diyerek" görevi bıraktığını açıkladı.



        MHK KRİZİNDE NELER OLMUŞTU?
        MHK 8 Mart 2022'de aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, çok sayıda Süper Lig hakemi ve gözlemcinin liste dışı bırakmıştı. Tahkim Kurulu, hakemlerin görevlerine geri dönmesine karar verirken TFF'de istifa depremi yaşanmıştı. TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan görevlerinden istifa etmişti.

        YERİNE KİMLER GELEBİLİR?
        Özdemir'in koltuğu için ismi geçen isimler arasında Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Servet Yardımcı ve Hamit Altıntop da var.

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