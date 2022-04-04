TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Mehmet Baykan istifasının ardından Nuri Akın ve Alkın Kalkavan istifa kararı aldı. Arka arkaya gelen istifaların ardından başkan Nihat Özdemir'in de görevi bırakma kararı aldığı ortaya çıktı.





NİHAT ÖZDEMİR GÖREVİ BIRAKTI

Yönetimdeki fikir ayrılıkları ve istifalar sonrası Nihat Özdemir, daha fazla göreve devam etmeme kararı aldı. Süper Lig başkanlarına durumla ilgili bilgi veren Nihat Özdemir, görevi bırakacağıyla ilgili ilk bilgiyi verdi. Özdemir'in başkanlığındaki TFF yönetiminin seçime gitme kararı aldığı ve bunu resmi olarak yakın zamanda açıklayacakları öğrenildi.

TFF Yönetimi şu anda Kulüpler Birliği ile birlikte toplantı halinde. Saat 14.00'te başlayan toplantıda kulüp başkanları da yer alırken, gündem maddesi maçların yayın ihalesi. Toplantı öncesinde ise sıcak bir gelişme yaşandı ve Nihat Özdemir'in 1 yıl daha görevi olmasına rağmen görevi bırakmak istediği ve istifa ettiği öğrenildi.



HAZİRAN'DAKİ GENEL KURULA KADAR SERVET YARDIMCI BAŞKANLIĞI YÜRÜTECEK

Haziran ayındaki genel kurula kadar Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın başkanlığı yürüteceği belirtildi. Haziran ayındaki genel kurulda seçim maddeli toplantı olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.