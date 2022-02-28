Abdullah Avcı oyuncularını tek tek uyardı: Trabzonspor'da hedef çifte kupa

Süper Lig'de şampiyonluğa emin adımlarla yürüyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarın oynanacak olan kupa maçından çok Fenerbahçe maçının düşünülmesini engellemek için uyarılarda bulundu...

Tecrübeli teknik adam, "Trabzonspor'un olduğu her yerde hedef var. Önce kupayı düşüneceğiniz sonra ligi" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam sezonun çifte kupa ile tamamlanma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle oyuncularının her maça aynı motivasyon ve hırsla hazırlanması için de yoğun çaba sarf ediyor. Antalya maçında İlk 11'deki isimlerin tamamına yakınını değiştirmesi beklenen Avcı'nın hücum hattında Kouassi, Djaniny ve Koita'ya görev vermesi beklenirken, kalenin de Erce'ye emanet edileceği öğrenildi.