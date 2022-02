Gomis Aslan'ı ateşten aldı! Göztepe maçı galibiyetiyle Sarı-Kırmızılılar 7 maçlık aradan sonra kazandı

İZMİR'DE MAÇ SONU YÜKSEK GERİLİM

Galatasaray'ın 3. golü sonrası Göztepeli tarafta-r lar sahaya indi. Pena'nın başına yabancı cisim atıldı. Kaleci İrfan Can ise Mohamed'in üzerine yürüdü. Göztepe-Galatasaray maçında Galatasaray'ın penaltıdan gelen 3. golü sonrasında tirbünlerde ve sahada yüksek gerilim yaşandı. Ev sahibi takımın taraftarlarının sahaya indiği görüldü. Sahaya inen taraftarları Göztepeli futbolcuların sakinleştirip saha dışına çıkarmaya çalıştığı gözlendi. Göztepe-Galatasaray maçzında yaşanan olaylar bunlarla da sınırlı değildi. Tribünlerden atılan bazı yabancı maddeler ise Galatasaray kalecisi Inaki Penya'nın başına geldi. Pena, tedavisi sonrası maça devam etti. Maç sonrası Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat, çok sinirlendi. Mostafa Mohammed'in üzerine yürümeye çalışan Göztepe file bekçisini takım arkadaşları sakinleştirdi. Ortam tamamen sakinleşince de her iki takımın futbolcuları sahadan ayrıldı ve soyunma odasının yolunu tuttu.



ÇILDIRTAN PENALTILAR

Elle oynama ile iki penaltı yaptıran Taylan ve Ömer taraftarı çıldırttı. İki futbolcu yaylım ateşine tutuldu.

