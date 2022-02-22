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    Gomis Aslan'ı ateşten aldı! Göztepe maçı galibiyetiyle Sarı-Kırmızılılar 7 maçlık aradan sonra kazandı

    Perdeyi 3’te Nelsson açtı. 45’te ve 67’de iki penaltı kazanan Göztepe, Ndiaye ile skoru 2-1 yaptı. 74’te Gomis sahaya ayak bastı Fransız futbolcu 90+2 ve 90+9’te attığı iki penaltı golüyle Aslan’ı adeta ipten aldı Sarı-Kırmızılılar 7 maçlık aradan sonra kazandı.

    Kral olaya el koydu

    Aslan hayata döndü... Göztepe deplasmanında sezonun en heyecanlı maçlarından birisini oynayan Galatasaray sahadan 3-2 galip ayrılarak 7 maçlık hasretine son verdi. 4 penaltı kararının verildiği karşılaşmayı kazanan Sarı- Kırmızılılar düşme korkusunu biraz da olsa üzerinden attı.



    NELSSON'DAN SÜRPRİZ GOL
    3. dakikada Nelsson'un golüyle Cimbom öne geçti: 0-1. 45+1. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Ndiaye golü attı: 1-1. 67'de Göztepe 2. penaltıyı kazandı. Ndiaye yine ağları sarstı: 2-1.



    PENALTI VE KIRMIZI İPTAL OLDU
    87'de Galatasaray penaltı kazandı. Gomis skoru 2-2 yaptı. 90+2'de Galatasaray lehine yine penaltı kararı çıktı. Ancak VAR kontrolü sonrası penaltı ve Arslanagic'e çıkan kırmızı iptal edildi.



        SON SANİYELER NEFES KESTİ
        90+4'te İrfancan önce Emre sonra Cicaldau'ya gol izni vermedi. 90+5'te Galatasaray 3. kez penaltı kazandı. Gomis skoru 3-2 yaptı. Sarı-Kırmızılılar böylece hayati bir galibiyet aldı.



        GÖZTEPE'DE KAPATTI GÖZTEPE'DE AÇTI
        G.Saray formasıyla son golünü 2018'de Göztepe deplasmanında yine penaltıdan atan Gomis 4 yıllık aradan sonra Sarı-Kırmızılı formayla ağları sarstı.



        Taylan pozisyon yokken elle oynadı ve Göztepe bu hata sonrası penaltı kazandı



            Burada da Ömer çok büyük bir acemilik sergileyip işte böyle penaltıya sebebiyet verdi.



            Arslangıc koluyla topa hamle yapınca Galatasaray maçtaki ilk penaltıyı kazandı



            Berkan burada Emre'nin ayağına bastı. VAR uyarısı sonrası penaltı kararı çıktı.



                PULGAR HAYAL KIRIKLIĞI
                Devre arasında Fiorentina'dan kiralanan Erick Pulgar dün bir ilki yaşadı. Şilili futbolcu, Galatasaray formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıktı. Ancak Pulgar gösterdiği kötü performansla taraftarları büyü hayal kırıklığına uğrattı.



                OMAR 423 GÜN SONRA
                Norveçli yıldız, 26 Aralık 2020'deki Trabzonspor maçından sonra ilk kez bir resmi maçta. 31 Aralık 2020'de geçirdiği talihsiz kaza sonrasında ölümden dönen Omar Elabdellaoui büyük bir hasrete son verdi. Son olarak 26 Aralık 2020'de oynanan Trabzonspor maçında forma giyen Norveçli yıldız 423 günlük aradan sonra Göztepe önünde görev yaptı. Teknik direktör Domenec Torrent'in sürpriz bir şekilde 11'de görev verdiği Omar iyi mücadele etmesine rağmen maç eksiği nedeniyle zorlandı. Yıldız futbolcunun karşılaşma öncesinde yaşadığı büyük heyecan da dikkat çekti.



                NELSSON SİFTAH YAPTI
                Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Nelsson, Sarı-Kırmızılı forma ile ligdeki ilk golünü dün gece Göztepe'ye attı. Nelsson gol sonrası büyük sevinç yaşadı.



                    MAESTRO: UTANIYORUM!
                    Göztepe Teknik Direktörü Maestro, "Türk futbolunun bir parçası olmaktan utanıyorum" dedi. Ancak tercüman, tepki çeken bu sözleri çevirmedi.



                    İZMİR'DE MAÇ SONU YÜKSEK GERİLİM
                    Galatasaray'ın 3. golü sonrası Göztepeli tarafta-r lar sahaya indi. Pena'nın başına yabancı cisim atıldı. Kaleci İrfan Can ise Mohamed'in üzerine yürüdü. Göztepe-Galatasaray maçında Galatasaray'ın penaltıdan gelen 3. golü sonrasında tirbünlerde ve sahada yüksek gerilim yaşandı. Ev sahibi takımın taraftarlarının sahaya indiği görüldü. Sahaya inen taraftarları Göztepeli futbolcuların sakinleştirip saha dışına çıkarmaya çalıştığı gözlendi. Göztepe-Galatasaray maçzında yaşanan olaylar bunlarla da sınırlı değildi. Tribünlerden atılan bazı yabancı maddeler ise Galatasaray kalecisi Inaki Penya'nın başına geldi. Pena, tedavisi sonrası maça devam etti. Maç sonrası Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat, çok sinirlendi. Mostafa Mohammed'in üzerine yürümeye çalışan Göztepe file bekçisini takım arkadaşları sakinleştirdi. Ortam tamamen sakinleşince de her iki takımın futbolcuları sahadan ayrıldı ve soyunma odasının yolunu tuttu.

                    ÇILDIRTAN PENALTILAR
                    Elle oynama ile iki penaltı yaptıran Taylan ve Ömer taraftarı çıldırttı. İki futbolcu yaylım ateşine tutuldu.

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                    Haberler Spor Gomis Aslan'ı ateşten aldı! Göztepe maçı galibiyetiyle Sarı-Kırmızılılar 7 maçlık aradan sonra kazandı
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