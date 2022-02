Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci 9 gol katkısı yaparken, 6 kez sakatlandı

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği İrfan Can Kahveci bir kez daha sakatlandı. 31 Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye transfer olan 26 yaşındaki milli futbolcu, sakatlıklardan ötürü 6. kez sahalardan uzak kalacak. Şimdi de omuz...



İrfan Can Sarı-Lacivertli kulüpte 6. kez sakatlanırken Fenerbahçe'ye toplam katkısı 2 gol, 7 asistle sadece 9 oldu. İrfan Can Fenerbahçe'de üst adale yırtığı nedeniyle 6 maç, uyluk sakatlıkları nedeniyle de 13 kaçırdı. Fenerbahçe'de toplam 19 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen İrfan Can Kahveci, şimdi de omuz başındaki kırık nedeniyle sahalardan en az 3-4 hafta daha uzak kalacak.