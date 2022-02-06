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Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... İrfan Can Kahveci’ye tepki yağıyor! Sakatlık sayısı:6 Gole katkısı:7

Son dakika Fenerbahçe haberleri... İrfan Can Kahveci’ye tepki yağıyor! Sakatlık sayısı:6 Gole katkısı:7

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir maçındaki oyunuyla tepkileri üzerine çeken İrfan Can Kahveci, sakatlıkları yüzünden yönetimin istediği performansı sergileyemedi. Genç oyuncu 1 yılda sadece 7 gole katkı sağlarken 6 kez sakatlandı.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
06.02.2022 12:47 - Son Güncelleme: 06.02.2022 12:47
Son dakika Fenerbahçe haberleri... İrfan Can Kahveci’ye tepki yağıyor! Sakatlık sayısı:6 Gole katkısı:7

Fenerbahçe'de yıldız oyuncuya tepkiler sürüyor. Medipol Başakşehir maçında ortaya koyduğu performansla eleştiri oklarının hedefi olan İrfan Can yaşadığı sakatlıklarla dikkat çekiyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... İrfan Can Kahveci’ye tepki yağıyor! Sakatlık sayısı:6 Gole katkısı:7

Yıldız oyuncu yeniden sakatlandı. 31 Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, sakatlıklardan dolayı 6. kez sahalardan uzak kalacak. Yani 1 yılda sürekli sakatlıklarla boğuştu ve Fenerbahçe'ye katkı veremedi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... İrfan Can Kahveci’ye tepki yağıyor! Sakatlık sayısı:6 Gole katkısı:7

Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarı da yıldız oyuncunun sürekli sakatlanması ve takıma yeteri kadar katkı verememesi üzerine yorumlarda bulundu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... İrfan Can Kahveci’ye tepki yağıyor! Sakatlık sayısı:6 Gole katkısı:7

Sarı-Lacivertli taraftarlar, "İrfan Can'ın sakatlık sayısı attığı golden daha fazla. Başkan bir inat uğruna bu transferi gerçekleştirdi ama yeteri katkıyı bir türlü veremiyor" yorumlarında bulundu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... İrfan Can Kahveci’ye tepki yağıyor! Sakatlık sayısı:6 Gole katkısı:7

Piyasa değeri 9 milyon Euro olan 26 yaşındaki oyuncu bu sezon 19 maçta forma giydi ve 2 gol atarken 5 de asiste imza attı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... İrfan Can Kahveci’ye tepki yağıyor! Sakatlık sayısı:6 Gole katkısı:7

Yıldız oyuncu Süper Lig'de 14 maçta görev alırken 10 maç kaçırdı. 2 gol atarken 4 de asist yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... İrfan Can Kahveci’ye tepki yağıyor! Sakatlık sayısı:6 Gole katkısı:7

OMUZ BAŞINDA KIRIK
Fenerbahçe'den yapılan son dakika açıklamasında "Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir." denildi.

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