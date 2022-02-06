Son dakika Fenerbahçe haberleri... İrfan Can Kahveci’ye tepki yağıyor! Sakatlık sayısı:6 Gole katkısı:7
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir maçındaki oyunuyla tepkileri üzerine çeken İrfan Can Kahveci, sakatlıkları yüzünden yönetimin istediği performansı sergileyemedi. Genç oyuncu 1 yılda sadece 7 gole katkı sağlarken 6 kez sakatlandı.
Fenerbahçe'de yıldız oyuncuya tepkiler sürüyor. Medipol Başakşehir maçında ortaya koyduğu performansla eleştiri oklarının hedefi olan İrfan Can yaşadığı sakatlıklarla dikkat çekiyor.
Yıldız oyuncu yeniden sakatlandı. 31 Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, sakatlıklardan dolayı 6. kez sahalardan uzak kalacak. Yani 1 yılda sürekli sakatlıklarla boğuştu ve Fenerbahçe'ye katkı veremedi.
Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarı da yıldız oyuncunun sürekli sakatlanması ve takıma yeteri kadar katkı verememesi üzerine yorumlarda bulundu.
OMUZ BAŞINDA KIRIK
Fenerbahçe'den yapılan son dakika açıklamasında "Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir." denildi.