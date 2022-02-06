Son dakika Fenerbahçe haberleri... İrfan Can Kahveci’ye tepki yağıyor! Sakatlık sayısı:6 Gole katkısı:7

Yıldız oyuncu yeniden sakatlandı. 31 Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, sakatlıklardan dolayı 6. kez sahalardan uzak kalacak. Yani 1 yılda sürekli sakatlıklarla boğuştu ve Fenerbahçe'ye katkı veremedi.