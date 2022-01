Taha-Batuhan-Kerem üçlüsüne 29 milyon TL (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Trabzonspor, Bursaspor'un 3 genç oyuncusu Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen için Yeşil- Beyazlı kulüple her konuda anlaşma sağladı. Bordo-Mavililer 3 genç oyuncu için Bursaspor'a toplam 29 milyon TL ödeyecek. Bu paranın 9 milyon TL'si peşin ödenecek. Kalan 20 milyon ise Bursaspor'a 10 taksit halinde ödenecek. Trabzonspor bir süredir 3 genç oyuncu için Bursaspor ile görüşmelerini devam ettiriyordu.

YUNUS MALLI TOPARLADI!

Trabzonspor'da tartışılan isimlerinden biri olan Yunus Mallı, son 2 maçtaki istekli görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Devre arası transfer döneminde birçok takımın gündemine gelen hatta bordo-mavililerin takasta kullanmayı düşündüğü Yunus, Trabzonspor'dan ayrılmak istememiş ve teknik direktör Abdullah Avcı'dan forma şansı istemişti. Bu şansı bulan Yunus, beklentilere karşılık vermeye başlarken şimdilik takımda kalmayı başardı.

GZT GİRESUNSPOR'UN TRANSFER YASAĞI KALKTI

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, kulübün transfer yasağının kaldırıldığını bildirdi. Önal, Başkan Hakan Karaahmet ve yönetim kurulunun yoğun çabaları sonucu söz konusu 8 milyon lira civarındaki borcun ödendiğini açıkladı. Önal, biri santrfor olmak üzere 2 oyuncu ile temas halinde olduklarını da ifade etti.

FENERBAHÇE SAFİPORT ARKA GDYNİA'YI AĞIRLIYOR

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda, Fenerbahçe Safiport bugün Polonya'nın Arka Gdynia takımını konuk edecek. Metro Enerji Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Grubunda bir maçı eksik olan Fenerbahçe Safiport, oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 yenilgi ile 3. sırada yer alıyor.

KAZA GEÇİREN BİSİKLETÇİ YOĞUN BAKIMA ALINDI

Kolombiyalı yıldız bisikletçi Egan Bernal, antrenman sırasında geçirdiği trafik kazasının ardından ağır yaralanarak yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. park halindeki otobüse bisikletiyle yüksek hızla çarpan 25 yaşındaki sporcu yaşam mücadelesi verdiği, 72 saat içinde vereceği tepkinin kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

GÖZTEPE OĞUZHAN İÇİN SINIRLARI ZORLUYOR

Süper Lig ekibi Göztepe. sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Oğuzhan Özyakup için Beşiktaş'ın kapısını bir kez daha çaldı. Oğuzhan için özellikle Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro'nun ısrarcı olduğu öğrenildi. Göztepe'nin teklifini değerlendirmeye alan Beşiktaş yönetimi, sözleşmesinde son senesini geçiren Oğuzhan'dan para kazanmak için bu teklifi değerlendirebileceği iddia edildi. Beşiktaş yönetimi kesin kararını 1-2 gün içinde Göztepe'ye iletecek.

COME TO BEŞİKTAŞ AVRUPA'YA YAYILIYOR

Beşiktaş, bir dönem 'Come to Beşiktaş' akımıyla dünya futbol gündemine oturmuştu. Transferleri bu akımla açıklayan Siyah-Beyazlılar, son dönemlerde sessiz kalsa bu akımı başka kulüpler devam ettiriyor. Son olarak Türk futbolcu Eray Cömert'i kadrosuna katan İspanya takımı Valencia, transferi 'Come to Beşiktaş' akımının Valencia versiyonuyla duyurdu. Beşiktaşlı taraftarlarla bu duruma büyük ilği gösterdi.

ALANYA HAZIRLIĞI BAŞLADI

Önceki gün yapacağı idman yoğun kar yağışı nedeniyle iptal olan Galatasaray, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-Kırmızılılar günü tek idmanla geçirirken, bugün çift antrenman yapılacağı öğrenildi. Torrent'in idman öncesi futbolculara Trabzonspor maçını izlettirdiği ve hataları tek tek gösterdiği öğrenildi.

MOHAMED'E BÜYÜK ŞOK!

Şu anda Mısır Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda bulunan Mostafa Mohamed'in başı belada... İddialara göre Mısırlı yıldız, ülkesinde kayıtlı öğrencisi olduğu eğitim enstitüsü sınavına, kendisi yerine başka birini sınava soktu. Görevliler bu durumu fark edince ortalık karıştı. Abu El Nomros'taki eğitim enstitüsünde gerçekleştirilen sınava Mohamed'in arkadaşı girince sınav yerinde bu olay farkedildi. Olayın farkedilmesinin ardından sınava giren kişinin yıldız futbolcunun arkadaşı olduğu tespit edildi. Milli takımda olması nedeniyle kaçırdığı yıl ortası sınavına, kendisi yerine başkasını sınava sokmakta çareyi bulan Mohamed böylece yakayı ele vermiş oldu. Gözaltına alınan kişinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

NADAL AVUSTRALYA'DA YARI FİNALE YÜKSELDİ

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 6 numaralı seribaşı İspanyol raket Rafael Nadal yarı finale yükseldi. Nadal, 4 saat 8 dakika süren çeyrek final mücadelesinde 14 numaralı seribaşı Denis Shapovalov'u 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

PHOENİX SUNS SERİYİ 7 MAÇA ÇIKARDI

NBA'de Phoenix Suns, konuk ettiği Utah Jazz'i 115-109 mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça taşıdı. Suns'ta Devin Booker 33 sayı ve 7 ribaunt, Chris Paul 27 sayı, 14 asist ve 9 ribaunt, ile galibiyete katkıda bulundu. Diğer maçlar: Oklahoma City - Chicago : 110-111, Cleveland -New York : 95-93, New Orleans -Indiana : 117-113.

GÖZTEPELİ NWOBODO SÜPER LİG'İN EN İYİSİ!

Göztepe'nin başarılı orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo, Spor Toto Süper Lig'de ilk 23 hafta itibarıyla 3 farklı istatistikte ligin en iyisi oldu. Nijeryalı futbolcu ayrıca, 220 ikili mücadele kazanarak ligin en iyisi oldu. Rakip sahada 94 sahipsiz top kapan başarılı oyuncu, 92 kez de rakiplerinden top kapma başarısı gösterdi.

FENERBAHÇELİLER KAN BAĞIŞI YAPTI

Zonguldak Fenerbahçe Taraftarlar Derneği tarafından azalan kan stoklarına destek vermek amacıyla güzel sanatlar galerisinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya Zonguldak Fenerbahçe Taraftarlar Derneği Başkanı Turgut Papila ve sarı-lacivertli taraftarlar katıldı. Ardından taraftarlar testlerden geçerek uygun bulunanlar kan verdi.

DİVAN BAŞKANLIĞI'NA SAİT YILMAZ ADAY OLDU

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Sait Yılmaz, Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu. Kalamış Wyndham Otel'de düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yılmaz, "Fenerbahçe Kulübünün adayı olmayı daha onurlu ve haysiyetli gördüğümden, herkesin bir oyuna ve desteğine talip olarak yüksek divan kurulu başkanlığına adaylığımı açıklıyorum" ifadesini kullandı.