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    Şimdi Puchacz zamanı! Trabzon’un yeni transferi görücüye çıkıyor

    Şimdi Puchacz zamanı! Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugünkü Giresun sınavında sol bekte Puchacz’a görev verecek. Polonyalı savunmacı ilk kez sahne alacak.

    Şimdi Puchacz zamanı

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın hafta sonunda oynanacak olan G.Saray maçını da düşünerek yoğun maç trafiği içerisinde kadroda bazı değişiklikler yapması bekleniyor. Abdullah Avcı sol bekte İsmail Köybaşı'yı yedeğe çekerek yeni transfer Puchacz'ı ilk kez oynatacak. Polonyalı futbolcu ilk kez Bordo-Mavili forma altında görücüye çıkacak. Avcı'nın özel ilgilendiği Puchacz'ı taraftarlar da izlemek için dört gözle bekliyor. Sivas ile deplasmanda oynanan maçta hafif bir sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Erdoğan arasında sol kanatta bir tercih yapması beklenen Avcı'nın bu kararını da maç saatinde vermesi bekleniyor.

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    Haberler Spor Şimdi Puchacz zamanı! Trabzon’un yeni transferi görücüye çıkıyor
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