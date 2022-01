Başakşehir'le pürüzler kalkıyor Visca adım adım Trabzonspor'a geliyor

VİSCA DA ÇOK İSTİYOR

Dün yapılan görüşmelerde pürüzlerin büyük oranda çözüldüğü ve her an transfer haberinin açıklanabileceği bilgisi geldi. Edin Vicca'nın da eski hocası Abdullah Avcı ile yeniden çalışmaya son derece istekli olduğu ifade edildi. Edin Visca transferinde müjdeli haberin bugün gelebileceği belirtiliyor. 2011 yılında Bosna Hersek'in Zeljeznicar Sarajevo takımından transfer edilen Visca, İstanbul ekibinde 11. sezonunu yaşıyor.