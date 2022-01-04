Başakşehir'le pürüzler kalkıyor Visca adım adım Trabzonspor'a geliyor

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 46 puanla lider olarak tamamlayan Trabzonspor yıldız bir ismin transferini anons etmenin eşiğine geldi. Bordo- Mavililer dün Edin Visca'nın menajeri ve Medipol Başakşehir kulübü yetkilileri ile masaya oturdu.
VİSCA DA ÇOK İSTİYOR
Dün yapılan görüşmelerde pürüzlerin büyük oranda çözüldüğü ve her an transfer haberinin açıklanabileceği bilgisi geldi. Edin Vicca'nın da eski hocası Abdullah Avcı ile yeniden çalışmaya son derece istekli olduğu ifade edildi. Edin Visca transferinde müjdeli haberin bugün gelebileceği belirtiliyor. 2011 yılında Bosna Hersek'in Zeljeznicar Sarajevo takımından transfer edilen Visca, İstanbul ekibinde 11. sezonunu yaşıyor.
İSTİKRAR ABİDESİ...
31 yaşındaki oyuncu, 11 sezonda çıktığı 398 maçta 110 gol attı, 118 asist yaptı. Visca, önceki sezon Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunda da en büyük pay sahibi oyunculardan birisi olmuştu. Boşnak kanat oyuncusu, 2019/20 sezonunda çıktığı 33 Süper Lig maçında 13 gol atarken 12 de asiste imza attı. İstikrarlı yapısının dışında kolay kolay sakatlanmayan bir futbolcu olmasıyla da tanınan Edin Visca Bosnak Hersek Milli Takımı'nda 55 maçta 10 kez fileleri sarsmayı başardı.