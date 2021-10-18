Terim: Maçı ilk yarıda koparmalıydık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Maçı ilk yarıda koparmaları gerektiğini düşündüğünü söyleyen Terim, "İlk yarı neticeyi farklı olarak almalıydık. İkinci yarı, herhalde bir koruma içgüdüsüne dönüştü. Bazı oyuncularımızı değiştirdikten sonra oyun bize geçer gibi oldu ama esasında top Konyaspor'daydı. Oyun ilk yarıda kopmalıydı. İkinci yarıda bu tip bir oyuna maruz kalmazdık bu olsaydı" dedi.



Terim, sakatlığı bulunan Sacha Boey için ise, "Boey'i Rusya'ya götüreceğiz ama oynayıp oynamayacağına bakacağız. Boey en kötü ihtimalle Beşiktaş maçında oynayacaktır" diye konuştu.







İKİNCİ YARIDA ÇOK ÇEKİLDİK

Galatasaraylı Morutan, Konyaspor maçının ikinci yarısında zorlandıklarını söyledi. Genç futbolcu, "İkinci yarıda geriye çok çekildik, daha çok atak yapmamız gerekiyordu ama sonuç olarak kazandık" dedi.