Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.10.2021 10:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.10.2021 10:48
    ABONE OL

    Öznur Kablo Yeni Malatyaspor teknik direktör Marius Sumudica ile anlaştı

    Son dakika haberine göre, Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica ile anlaşma sağladı. Son olarak Süper Lig'de Çaykur Rizespor'un başına geçen Sumudica, Karadeniz ekibinin başında sadece 7 maçta görev yapmıştı.

    AA
    Yeni hoca belli oldu! Süper Lig’e geri dönüyor

    Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik direktörlüğe Marius Sumudica'yı getirdi.

    Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Marius Sumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

    Açıklamada, Sumudica ile kulüp başkanı Adil Gevrek'in sözleşmeyi imzalayan fotoğrafına yer verildi.

    Malatya ekibinde İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Rumen çalıştırıcı, Türkiye kariyerinde daha önce sırayla Yukatel Kayserispor, Gaziantep ve Çaykur Rizespor'da görev almıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Üniversiteliye barınma desteği
    Haberler Spor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor teknik direktör Marius Sumudica ile anlaştı
        SON DAKİKA