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    • Spor
    • 05.10.2021 15:34
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    • 05.10.2021 15:34
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    Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman, saat kaçta? F1 2021 Türkiye Grand Prix (GP) hangi kanalda yayınlanacak?

    Formula 1 İstanbul Grand Prix için heyecan dorukta. İstanbul GP, Formula 1 yarışı nedeniyle bu ay içerisinde dev pilotları ağırlayacak. Motor sporu tutkunları için geri sayım başladı. Intercity İstanbul Park, 2021 Türkiye Grand Prix'sinde podyuma çıkacak isimlere verilecek özel kupayı tanıttı. Peki, Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman, saat kaçta? F1 2021 Türkiye Grand Prix (GP) hangi kanalda yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman, saat kaçta? F1 2021 Türkiye Grand Prix GP hangi kanalda yayınlanacak?

    Intercity İstanbul Park'ta motor severlerle buluşacak olan Formula 1 yarışı için heyecan arşa çıktı. Öte yandan Intercity İstanbul Park, 2021 Türkiye Grand Prix'sinde podyuma çıkacak isimlere verilecek özel kupayı tanıttı. Peki, Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman, saat kaçta? F1 2021 Türkiye Grand Prix (GP) hangi kanalda yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    FORMULA 1 İSTANBUL YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turu 9 Ekim Cumartesi, yarış ise 10 Ekim Pazar günü yapılacak. Formula 1 Türkiye programı 9 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'da başlayacak.

    Antrenman turları ise TSİ 12.00'da izlenebilecek. Sıralama turları 15.00'da yapılacak.

    Pazar günü ise yarışın start alacağı saat 15.00 olacak. Tüm yarış programı S Sport ve S Sport+ kanallarından canlı izlenebilecek.

    Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan şampiyonluk kupası, sporseverlerin yakından bildiği ünlü 8'inci viraj ile Türk kültüründen esintiler taşıyor.

    Metalik gri ve bronz renginde, 5 kilo ağırlığında ve 50 santimetre yüksekliğe sahip kupada, pilotların en çok zorlandıkları 8'inci viraj teması işlenirken, kupanın üst bölümünde ay ve yıldız figürleri, kaidesinde ise Türk motifleri yer alıyor.

    Formula 1'de 2022 takviminde rekor düzeyde 23 yarış düzenlenecek ve üçte biri sprint yarışlarından oluşacak.



        F1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali yaptığı açıklamada, "Formula 1 sezonu gelecek yıl mart ortasında başlayıp kasım ortasında sona erecek." bilgisini verdi.

        Bu yıl 22 yarışın 15'inin tamamlandığını hatırlatan Domenicali, 2022'de bu yıldan bir yarış daha fazla düzenleyeceklerini açıkladı.

        Formula 1 tarihinde bir sezonda en fazla 22 yarış düzenlenirken bu sayı gelecek yıl 23'e çıkacak.

        Heyecanı artırmak için Sprint yarışları sayısı artacak .

        Organizasyonu daha heyecanlı hale getirmek için bu yıl sprint yarışları düzenlenmeye başladı. Yarışta ilk 3'e giren sürücüler, sırasıyla 3, 2 ve 1 puan kazanıyor.

        Domenicali, "Her yerde Sprint formatını kullanmayacağız ama yarışların yaklaşık üçte birinde uygulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        F1 Sprint formatı bu yıl ilk defa Silverstone ve Monza pistlerinde uygulandı ve bu yıl son olarak gelecek ay Brazilya'daki Interlagos pistinde uygulanacak.
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        Haberler Spor Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman, saat kaçta? F1 2021 Türkiye Grand Prix (GP) hangi kanalda yayınlanacak?
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