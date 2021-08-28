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    Galatasaray'da 10 numara Oğulcan’a mı?

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 numarayı takım içinden birine vereceğini belirtti. Bu ismin Oğulcan Çağlayan olacağı iddia edildi. İşte detaylar...

    10 numara Oğulcan’a mı?
    G.Saray'ın hocası Fatih Terim, Randers maçı öncesi düzenlediği toplantıda, "Morutan 10 numarayı giyecek mi?" sorusuna, "Bu konuda bir sürpriz yapabiliriz" yanıtını vermişti. Bu sözler transfer mesajı olarak yorumlanmış ve Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız bir futbolcuyu kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Ancak Terim, Randers galibiyetinin ardından transfer iddialarını yalanladı ve yanlış anlaşıldığını söyledi. Tecrübeli hoca, 10 numarayı takım içinde birine verebileceklerini belirtti. Galatasaray'ın yeni 10 numarası olarak düşünülen futbolcunun Oğulcan Çağlayan olduğu iddia edildi. Mağduriyet yaşayan yıldız oyuncu bu şekilde onore edilmek isteniyor.


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