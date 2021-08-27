Galatasaray’ın yeni 10 numarası kim olacak? Fatih Terim'in açıklaması sonrası gözler o isimde
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randers maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Morutan 10 numarayı giyecek mi?" sorusuna, "Bu konuda bir sürpriz yapabiliriz" yanıtını vermişti. Bu sözler transfer mesajı olarak yorumlanmış ve Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız bir futbolcuyu kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Ancak Terim, Randers galibiyetinin ardından transfer iddialarını yalanladı ve yanlış anlaşıldığını söyledi. Tecrübeli hoca, 10 numarayı takım içinde birine verebileceklerini belirtti. Detayları takvim.com.tr açıklıyor.
27.08.2021 11:22
- Son Güncelleme: 27.08.2021 11:24