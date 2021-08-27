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Haberler Spor Galatasaray’ın yeni 10 numarası kim olacak? Fatih Terim'in açıklaması sonrası gözler o isimde

Galatasaray’ın yeni 10 numarası kim olacak? Fatih Terim'in açıklaması sonrası gözler o isimde

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randers maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Morutan 10 numarayı giyecek mi?" sorusuna, "Bu konuda bir sürpriz yapabiliriz" yanıtını vermişti. Bu sözler transfer mesajı olarak yorumlanmış ve Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız bir futbolcuyu kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Ancak Terim, Randers galibiyetinin ardından transfer iddialarını yalanladı ve yanlış anlaşıldığını söyledi. Tecrübeli hoca, 10 numarayı takım içinde birine verebileceklerini belirtti. Detayları takvim.com.tr açıklıyor.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
27.08.2021 11:22 - Son Güncelleme: 27.08.2021 11:24
Galatasaray’ın yeni 10 numarası kim olacak? Fatih Terim’in açıklaması sonrası gözler o isimde

Fatih Terim'in açıklaması sonrası herkes, Terim'in 10 numaralı formayı kime emanet edeceğini soruşturmaya başladı.

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Galatasaray’ın yeni 10 numarası kim olacak? Fatih Terim’in açıklaması sonrası gözler o isimde

takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre Galatasaray'ın yeni 10 numarası olarak düşünülen futbolcu Oğulcan Çağlayan.

Galatasaray’ın yeni 10 numarası kim olacak? Fatih Terim’in açıklaması sonrası gözler o isimde

Fatih Terim, Rizespor ve TFF üçgeninde yaşanan gerilimler nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşayan ve henüz hiçbir resmi maçta forma giyemeyen genç yıldızı bu şekilde onore etmek istiyor.

Galatasaray’ın yeni 10 numarası kim olacak? Fatih Terim’in açıklaması sonrası gözler o isimde

Tecrübeli teknik adam ayrıca bu şekilde TFF'ye de Oğulcan hamlesiyle mesaj vermeyi planlıyor.

Galatasaray’ın yeni 10 numarası kim olacak? Fatih Terim’in açıklaması sonrası gözler o isimde

Alınan bilgilere göre Galatasaray kısa süre içinde Rizespor'a 1.2 milyon Euro ödeyerek genç futbolcunun lisansını çıkaracak. Ardından da hukuki mücadeleye devam edilecek.

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