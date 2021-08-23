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    • 23.08.2021 17:47
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    Gökhan Gönül kardeşi Can Gönül kimdir? Gökhan Gönül ailesi kimdir? Gökhan Gönül Can Gönül kardeş mi?

    Gökhan Gönül kardeşi Can Gönül kimdir? Gökhan Gönül Can Gönül kardeş mi? Gökhan Gönül ailesi kimdir? Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu söyleyen Can Gönül’ün açıklaması sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Peki, Gökhan Gönül kardeşi Can Gönül kimdir? Çaykur Rizesporlu futbolcu Gökhan Gönül'den Can Gönül ile ilgili merakla beklenen açıklama geldi. Ünlü futbolcu yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. İşte, Gökhan Gönül kardeşi hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Gökhan Gönül kardeşi Can Gönül kimdir? Gökhan Gönül ailesi kimdir?

    Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giydikten sonra son olarak Çaykur Rizespor'da futbol hayatını sürdüren Gökhan Gönül'ün kardeşi Can Gönül kimdir? Gökhan Gönül ailesi kimdir? Ünlü futbolcunun ailesinin kim olduğu merak konusu oldu. Gökhan Gönül kardeşi Can Gönül kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Ünlü futbolcunun kardeşi olduğunu söyleyen Can Gönül ile ilgili beklenen açıklama geldi. Yıldız futbolcu bir televizyon programa katılarak merak edilenleri cevapladı!

    Gökhan Gönül canlı yayına katılarak kayıp kardeşine seslendi

    GÖKHAN GÖNÜL KARDEŞİ CAN GÖNÜL KİMDİR?

    İzmit'te yetiştirme yurdunda büyüyen Can Gönül (27), milli futbolcu Gökhan Gönül'ün doğum tarihini televizyondan öğrendikten sonra kendi elindeki nüfus kayıt örneğindeki kişiyle doğum tarihinin ve ismin aynı olduğunu fark ettiğini söyleyerek " Anne baba isimleri de aynı, Gökhan Gönül'ün evlenme tarihi bile benim nüfus kayıt örneğimdeki isimle uyuşuyor. Bu durumda Gökhan Gönül'ün ağabeyim olduğunu düşündüm. Benim kimseden bir beklentim yok, sadece ailemin kim olduğunu bilmek istiyorum" dedi.

    DHA'nın haberine göre Gökhan Gönül'ün annesi, babası ve diğer kardeşlerinin kendi nüfus kayıt örneğindeki anne, baba ve kardeş isimleriyle uyduğunu ifade eden Can Gönül, "İki yaşımda yetiştirme yurduna verilmişim. O yaşımdan 18 yaşıma kadar zaten devlet bana sahip çıktı. 18 yaşından sonra bana memuriyet hakkı tanındı. Memur olabilmek için gittiğim kurumda benden evraklar istendi. Evraklar arasında nüfus kayıt örneği de vardı. Bende nüfus kayıt örneğimi aldığımda orada ailemi gördüm. Orada yazılı isimler vardı ama bunlar benim ailem mi değil mi bilmiyorum. Kim olduklarını da bilmiyordum. İlk kez denk geldim o isimlere. Hayatımda ilk kez nüfus kayıt örneği görmüştüm." dedi.

        GÖKHAN GÖNÜL'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

        Yeşilçam fimlerini aratmayan hikayenin perde arkasında yaşananlar ortaya çıkmaya başladı. 2 yaşında verildiği yetiştirme yurdundan çıktıktan sonra iş başvurusunda nüfus kayıt örneğinde Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül, yıllar sonra ailesine seslendi. Kardeşinden haberdar olmayan Gökhan da, "Gereğini yaparız" dedi.

        Bir tartışma sonucu eşi evden ayrılan annesi, 2 aylık hamile olduğunu gururdan söyleyememişti. Daha sonra ise maddi olanaksızlıklar yüzünden bebeğe bakamayıp bir yakınına vermişti. O yakını da bir süre sonra adı Can Gönül olan çocuğu yetiştirme yurduna bırakmıştı. Gökhan'ın bugün 27 yaşında olan kardeşi için "Aile olarak sahip çıkar, ne gerekiyorsa yaparız" dediği öğrenildi.

        İşte Gökhan Gönül'ün açıklamaları;

        Can bizim kardeşimiz. Ben de yeni öğrendim. 3 kardeştik, 4 olduk. Annem ve babam Can'a ulaşmayı bekliyor. Onlar böyle durumlara alışkın insanlar değiller. Can'ın çok fazla özel hayatını paylaşmasından yana değilim. Herkesin her şeyi bilmesine gerek yok.

        Ben de annesiz büyüdüm. Babaannem beni büyüttü. Ben, Can'ın neler yaşadığının farkındayım. Bir an önce aramıza gelmesini istiyoruz. Aile olarak bir araya gelelim, görüşelim. Zaten Can'ın en çok istediği şey bu.

        Can Gönül: Ben sadece anne ve babamı istiyorum. Yetimhanede maç izlerken Gökhan Gönül'ü görünce 'Bu benim abim' derdim. Onun gibi futbolcu olmak istiyordum.

        Can Gönül'ün amcası: Anne-baba geçinemiyordu ve ayrıldı. Annesi o sıra Can'a hamileydi. Babasının da durumdan haberi yok. Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Yanlış bilgiler konuşuluyor. Annesi, kocasına söylemeden Can'ı yurda vermiş.
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        Haberler Spor Gökhan Gönül kardeşi Can Gönül kimdir? Gökhan Gönül ailesi kimdir? Gökhan Gönül Can Gönül kardeş mi?
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