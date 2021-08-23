Gökhan Gönül kardeşi Can Gönül kimdir? Gökhan Gönül ailesi kimdir? Gökhan Gönül Can Gönül kardeş mi?

İşte Gökhan Gönül'ün açıklamaları;

Can bizim kardeşimiz. Ben de yeni öğrendim. 3 kardeştik, 4 olduk. Annem ve babam Can'a ulaşmayı bekliyor. Onlar böyle durumlara alışkın insanlar değiller. Can'ın çok fazla özel hayatını paylaşmasından yana değilim. Herkesin her şeyi bilmesine gerek yok.

Ben de annesiz büyüdüm. Babaannem beni büyüttü. Ben, Can'ın neler yaşadığının farkındayım. Bir an önce aramıza gelmesini istiyoruz. Aile olarak bir araya gelelim, görüşelim. Zaten Can'ın en çok istediği şey bu.

Can Gönül: Ben sadece anne ve babamı istiyorum. Yetimhanede maç izlerken Gökhan Gönül'ü görünce 'Bu benim abim' derdim. Onun gibi futbolcu olmak istiyordum.

Can Gönül'ün amcası: Anne-baba geçinemiyordu ve ayrıldı. Annesi o sıra Can'a hamileydi. Babasının da durumdan haberi yok. Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Yanlış bilgiler konuşuluyor. Annesi, kocasına söylemeden Can'ı yurda vermiş.