Gökhan Gönül kardeşi Can Gönül kimdir? Gökhan Gönül ailesi kimdir? Gökhan Gönül Can Gönül kardeş mi?

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giydikten sonra son olarak Çaykur Rizespor'da futbol hayatını sürdüren Gökhan Gönül'ün kardeşi Can Gönül kimdir? Gökhan Gönül ailesi kimdir? Ünlü futbolcunun ailesinin kim olduğu merak konusu oldu. Gökhan Gönül kardeşi Can Gönül kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Ünlü futbolcunun kardeşi olduğunu söyleyen Can Gönül ile ilgili beklenen açıklama geldi. Yıldız futbolcu bir televizyon programa katılarak merak edilenleri cevapladı!
Gökhan Gönül canlı yayına katılarak kayıp kardeşine seslendi
GÖKHAN GÖNÜL KARDEŞİ CAN GÖNÜL KİMDİR?
İzmit'te yetiştirme yurdunda büyüyen Can Gönül (27), milli futbolcu Gökhan Gönül'ün doğum tarihini televizyondan öğrendikten sonra kendi elindeki nüfus kayıt örneğindeki kişiyle doğum tarihinin ve ismin aynı olduğunu fark ettiğini söyleyerek " Anne baba isimleri de aynı, Gökhan Gönül'ün evlenme tarihi bile benim nüfus kayıt örneğimdeki isimle uyuşuyor. Bu durumda Gökhan Gönül'ün ağabeyim olduğunu düşündüm. Benim kimseden bir beklentim yok, sadece ailemin kim olduğunu bilmek istiyorum" dedi.
DHA'nın haberine göre Gökhan Gönül'ün annesi, babası ve diğer kardeşlerinin kendi nüfus kayıt örneğindeki anne, baba ve kardeş isimleriyle uyduğunu ifade eden Can Gönül, "İki yaşımda yetiştirme yurduna verilmişim. O yaşımdan 18 yaşıma kadar zaten devlet bana sahip çıktı. 18 yaşından sonra bana memuriyet hakkı tanındı. Memur olabilmek için gittiğim kurumda benden evraklar istendi. Evraklar arasında nüfus kayıt örneği de vardı. Bende nüfus kayıt örneğimi aldığımda orada ailemi gördüm. Orada yazılı isimler vardı ama bunlar benim ailem mi değil mi bilmiyorum. Kim olduklarını da bilmiyordum. İlk kez denk geldim o isimlere. Hayatımda ilk kez nüfus kayıt örneği görmüştüm." dedi.