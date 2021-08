İzmit'te yetiştirme yurdunda kimsesiz büyüyen Can Gönül, futbol maçı izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrendi. Yıllar sonra bir kardeşi olduğunu öğrenen futbolcu Gökhan Gönül ise Can Gönül'ün konuk olduğu bir programa telefonla bağlandı. Kardeşine sahip çıkan ünlü futbolcu, "Can bizim kardeşimiz. Ben de yeni öğrendim. 3 kardeştik, 4 olduk. Annem ve babam Can'a ulaşmayı bekliyor" ifadelerini kullandı..