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    • 12.07.2021 13:14
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    • 12.07.2021 13:20
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    Trabzonspor'dan stopere yerli hamlesi! Galatasaray'ın listesindeki Atakan Karazor için devreye girildi

    Süper Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Trabzonspor, stoper bölgesi için yerli hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Stuttgart forması giyen Atakan Karazor'u gündeme alan bordo-mavili ekip Alman ekibine teklif yapacak.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Trabzon'dan yerli hamlesi! G.Saray'ın da listesindeydi

    Yeni sezon öncesi Bruno Peres, Hamsik, Gervinho ve Koita gibi yıldızları transfer ederek adından söz ettiren Trabzonspor, gurbetçi yıldızın peşine düştü.



    İsmi daha önce Galatasaray ile Fenerbahçe ile de anılan Stuttgart'ın 24 yaşındaki başarılı stoperi Atakan Karazor, Karadeniz Fırtınası'nın radarında. Vitor Hugo ve Edgar Ie'yi yedekleyecek bir stoper arayan Bordo-Mavililer'in genç yıldızı transfer etmek için Alman ekibinin kapısını çaldığı öğrenildi.



    Futbola Essen altyapısında başlayan Atakan Karazor, kısa süre içinde gösterdiği performansla Bundesliga ekiplerinin dikkatini çekti. Stuttgart, genç stoperi 2019 yılında Kiel'den 800 bin Euro bonservis ücretiyle transfer etti.



        Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Atakan Karazor geçen sezon 21 karşılaşmada görev aldı ve 1 asist üretti. 1.90 mt.'lik boyuyla hava toplarında rakiplerine göz açtırmayan genç oyuncu için Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da onayı olduğu bildirildi.



        Trabzonspor, Vitor Hugo-Edgar Ie ikilisini Hüseyin Türkmen ve transferi gerçekleşirse Atakan Karazor ile yedeklemek istiyor. Karadeniz ekibinin listesinde başka yerli stoperler de bulunuyor. Mert Çetin ve Ömer Toprak da Trabzonspor'un transfer etmek istediği isimler.

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        Haberler Spor Trabzonspor'dan stopere yerli hamlesi! Galatasaray'ın listesindeki Atakan Karazor için devreye girildi