Trabzonspor'dan stopere yerli hamlesi! Galatasaray'ın listesindeki Atakan Karazor için devreye girildi





İsmi daha önce Galatasaray ile Fenerbahçe ile de anılan Stuttgart'ın 24 yaşındaki başarılı stoperi Atakan Karazor, Karadeniz Fırtınası'nın radarında. Vitor Hugo ve Edgar Ie'yi yedekleyecek bir stoper arayan Bordo-Mavililer'in genç yıldızı transfer etmek için Alman ekibinin kapısını çaldığı öğrenildi.