Trabzonspor'dan stopere yerli hamlesi! Galatasaray'ın listesindeki Atakan Karazor için devreye girildi

Yeni sezon öncesi Bruno Peres, Hamsik, Gervinho ve Koita gibi yıldızları transfer ederek adından söz ettiren Trabzonspor, gurbetçi yıldızın peşine düştü.
İsmi daha önce Galatasaray ile Fenerbahçe ile de anılan Stuttgart'ın 24 yaşındaki başarılı stoperi Atakan Karazor, Karadeniz Fırtınası'nın radarında. Vitor Hugo ve Edgar Ie'yi yedekleyecek bir stoper arayan Bordo-Mavililer'in genç yıldızı transfer etmek için Alman ekibinin kapısını çaldığı öğrenildi.
Futbola Essen altyapısında başlayan Atakan Karazor, kısa süre içinde gösterdiği performansla Bundesliga ekiplerinin dikkatini çekti. Stuttgart, genç stoperi 2019 yılında Kiel'den 800 bin Euro bonservis ücretiyle transfer etti.