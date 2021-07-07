Galatasaray'ın gündemindeki gurbetçi Atakan Karazor takvim.com.tr'ye konuştu: Menajerim İstanbul'da!

"STUTTGART'A KONSANTREYİM"

Atakan Karazor: Şu an için Galatasaray'la ilgili konuşamam. Ancak menajerim İstanbul'da. Transfer sürecimle ilgili gelişmeleri net olarak menajerim biliyor. Ben şimdilik Stuttgart'a konsantre olacağım. Türkiye'den gelen teklifler takım farketmeden beni mutlu ediyor.