Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.07.2021 11:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2021 11:59
    ABONE OL

    Galatasaray'ın gündemindeki gurbetçi Atakan Karazor takvim.com.tr'ye konuştu: Menajerim İstanbul'da!

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de Fatih Terim liderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yabancı kuralı sonrası yerli ve gurbetçi oyuncu pazarına yönelen sarı-kırmızılı takım Stuttgart forması giyen Atakan Karazor'u takibe aldı. Sarı-kırmızılı ekibin gündeminde olan Atakan Karazor, Takvim.com.tr'den Okan Beltek'e özel açıklamalarda bulundu.

    Okan Beltek
    takvim.com.tr
    G.Saray'ın gündemindeki isim takvim.com.tr'ye konuştu

    Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından yeniden Florya'ya dönen Fatih Terim önderliğinde çalışmalar devam ederken, PSV maçı için geri sayım başladı.

    İç transferde Muslera, Marcao, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir ve Arda Turan gibi isimlerle sözleşme imzalayan sarı-kırmızılı ekip, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı da kadrosuna katarak genişlik sağladı.

    YABANCI KURALI SONRASI STRATEJİ DEĞİŞTİ
    TFF'nin açıkladığı 8+6'lık yabancı kuralı sonrası Fatih Terim'in yerli oyuncu isteği nedeniyle Kaan Ayhan, Mert Çetin gibi isimlere yönelen sarı-kırmızılı ekip bu transferlerden henüz istediği sonucu elde edemedi.

        Transfere yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılı ekibin gündemine sürpriz bir gurbetçi daha geldi.

        HEDEFTEKİ İSİM ATAKAN KARAZOR
        2019 yılı temmuz ayında Alman ekibi Kiel'den Stuttgart'a transfer olan gurbetçi futbolcu Atakan Karazor, Galatasaray'ın radarına girdi.

        Stoper ve ön libero pozisyonlarında forma giyebilen 24 yaşındaki futbolcu için Stuttgart, Kiel'e 800 bin euro bonservis bedeli öderken; genç isim burada toplam 44 maçta forma giydi. Bu maçlarda 2 gol ve 1 asist yapan Karazor, performansıyla dikkat çekti.

            Başarılı futboluyla piyasa değerini yükselten Karazor, Galatasaray'ın ilgisini çekti. Transfermarkt'a göre 2 milyon euro değer biçilen gurbetçi isim için sarı-kırmızılı ekibin teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

            TRANSFERLE İLGİLİ TAKVİM.COM.TR'YE KONUŞTU
            Galatasaray'ın gündeminde olan genç futbolcu Atakan Karazor, söylentilerle ilgili Takvim.com.tr'den Okan Beltek'e konuştu. Gurbetçi futbolcu hakkındaki transfer iddialarını yanıtlarken, menajerinin Türkiye'de olduğunu doğruladı.

            "STUTTGART'A KONSANTREYİM"
            Atakan Karazor:             Şu an için Galatasaray'la ilgili konuşamam. Ancak menajerim İstanbul'da. Transfer sürecimle ilgili gelişmeleri net olarak menajerim biliyor. Ben şimdilik Stuttgart'a konsantre olacağım. Türkiye'den gelen teklifler takım farketmeden beni mutlu ediyor.

                ATAKAN KARAZOR KİMDİR?
                Doğum Tarihi:                 13 Ekim 1996
                Doğduğu İl: Essen
                Yaş: 24
                Boy:1.90m
                Mevkii: Orta Saha- Ön libero
                Yan Mevki: Stoper
                Kullandığı Ayak: Sağ ayak
                Güncel Piyasa Değeri: 2 milyon Euro
                Güncel Takımı: Stuttgart
                Uyruk: Almanya – Türkiye

                Okan Beltek/Takvim.com.tr
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                G.Saray'ın gündemindeki isim takvim.com.tr'ye konuştu
                Haberler Spor Galatasaray'ın gündemindeki gurbetçi Atakan Karazor takvim.com.tr'ye konuştu: Menajerim İstanbul'da!