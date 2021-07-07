Galatasaray'ın gündemindeki gurbetçi Atakan Karazor takvim.com.tr'ye konuştu: Menajerim İstanbul'da!

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından yeniden Florya'ya dönen Fatih Terim önderliğinde çalışmalar devam ederken, PSV maçı için geri sayım başladı.
İç transferde Muslera, Marcao, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir ve Arda Turan gibi isimlerle sözleşme imzalayan sarı-kırmızılı ekip, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı da kadrosuna katarak genişlik sağladı.
YABANCI KURALI SONRASI STRATEJİ DEĞİŞTİ
TFF'nin açıkladığı 8+6'lık yabancı kuralı sonrası Fatih Terim'in yerli oyuncu isteği nedeniyle Kaan Ayhan, Mert Çetin gibi isimlere yönelen sarı-kırmızılı ekip bu transferlerden henüz istediği sonucu elde edemedi.