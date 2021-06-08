EURO 2020'deki ilk sınavını cuma günü İtalya karşısında verecek olan Milli Takımımız hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş her gün 3 saatlik video analiz yaparak rakibi futbolcularına adeta ezberlettiriyor.
Tecrübeli hocanın "İtalya'nın hücum hattı çok hareketli ve etkili ama geri dönüşte sıkıntıları var. Stoperleri de ağır. Bundan faydalanmamız lazım" dediği öğrenildi.
BARELLA&IMMOBİLE'YE DİKKAT
İtalya'nın 4-0 kazandığı Çekya maçını futbolcularıyla beraber izleyen Güneş'in, Barella'nın orta alandan ileri çıkışları konusunda futbolcularını uyardığı öğrenildi.