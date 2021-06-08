KAMPIN EN HIRSLISI BURAK YILMAZ

Almanya kampında Euro 2020 hazırlıklarını değerlendiren Dorukhan Toköz, "Her şey çok iyi gidiyor. İtalya maçıyla beraber iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi. Kampın dikkat çeken isimlerini de söyleyen yıldız futbolcu, "En çalışkan oyuncu Enes Ünal. En hırslı ise Burak Yılmaz. Burak ağabey yaşı kaç olursa olsun hırsından hiçbir şey kaybetmedi. Takımdaki en eğlenceli isim ise benim" dedi.