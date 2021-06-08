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    rakibi adeta ezberlettiriyor: Milliler Cuma günü ile karşılaşacak

    'deki ilk sınavını cuma günü karşısında verecek olan mız hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör her gün 3 saatlik video analiz yaparak rakibi futbolcularına adeta ezberlettiriyor.

    Görevimiz İtalya

    EURO 2020'deki ilk sınavını cuma günü İtalya karşısında verecek olan Milli Takımımız hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş her gün 3 saatlik video analiz yaparak rakibi futbolcularına adeta ezberlettiriyor.

    Tecrübeli hocanın "İtalya'nın hücum hattı çok hareketli ve etkili ama geri dönüşte sıkıntıları var. Stoperleri de ağır. Bundan faydalanmamız lazım" dediği öğrenildi.

    BARELLA&IMMOBİLE'YE DİKKAT
    İtalya'nın 4-0 kazandığı Çekya maçını futbolcularıyla beraber izleyen Güneş'in, Barella'nın orta alandan ileri çıkışları konusunda futbolcularını uyardığı öğrenildi.

        Başarılı hoca, İtalya'nın en etkili silanı olan Immobile ile ilgili de stoperlerle özel görüşmeler yapıyor. Şenol Güneş, rakibi kontra ataklarla vurmanın planlarını yapıyor.

        KAMPIN EN HIRSLISI BURAK YILMAZ
        Almanya         kampında Euro 2020 hazırlıklarını değerlendiren Dorukhan Toköz, "Her şey çok iyi gidiyor. İtalya maçıyla beraber iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi. Kampın dikkat çeken isimlerini de söyleyen yıldız futbolcu, "En çalışkan oyuncu Enes Ünal. En hırslı ise Burak Yılmaz. Burak ağabey yaşı kaç olursa olsun hırsından hiçbir şey kaybetmedi. Takımdaki en eğlenceli isim ise benim" dedi.

        Dorukhan transfer hakkında da, "Beşiktaş'ı ve ülkemi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Euro 2020'den sonra her şey belli olacak" açıklamasını yaptı.

            UİLENBERG EĞİTİM VERDİ
            Milli Takım oyuncuları ve teknik heyetine, EURO 2020 öncesi değişen oyun kuralları hakkında bir sunum yapıldı. Sunum Jaap Uilenberg tarafından gerçekleştirildi.
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            Haberler Spor Şenol Güneş rakibi adeta ezberlettiriyor: Milliler Cuma günü İtalya ile karşılaşacak