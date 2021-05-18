Fenrbahçe'de sezonun tamamlanması ile birlikte önemli ve kritik gelişmeler yaşandı. Kayseri maçı sonrası istifa etmeyi düşünen Emre Belözoğlu'nu Başkan Ali Koç'a yakın isimlerin vazgeçirdiği öğrenildi. Yönetimden olan bu kişilerin "Sakın istifa etme. Sen başarılı oldun. Biz başkanla görüşüp senin önümüzdeki sezon devam etmeni sağlayacağız" dedikleri ifade edildi.

Sonrasında da Başkan Ali Koç ile teknik patron Emre Belözoğlu'nun devam etmesini isteyenlerin bir görüşme yaptığı bu görüşme sonrasında Başkan Ali Koç'un kararsız kaldığı bildirildi. Nihai karar transfer sezonu başlamadan verilecek.