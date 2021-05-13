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    'deki değişiklikler 'na olan desteği götürdü

    Haftaya lider girme şansını yakalayan ancak evinde 'a 2-1 mağlup olan 'de oklar teknik direktör 'na çevrildi. Taraftarlar Sivas yenilgisinin ardından hakkındaki fikrini büyük oranda değiştirdi. Sivas önünde oynanan futbol taraftarları bir kez daha isyan ettirdi. Belözoğlu'nun ikinci yarıda Szalai, ve Pelkas'ı oyundan çıkarması çok büyük eleştiri aldı.

    Rüzgar tersine döndü

    Haftaya lider girme şansını yakalayan ancak evinde 'a 2-1 mağlup olan 'de oklar teknik direktör 'na çevrildi. Taraftarlar Sivas yenilgisinin ardından hakkındaki fikrini büyük oranda değiştirdi. Sivas önünde oynanan futbol taraftarları bir kez daha isyan ettirdi. Belözoğlu'nun ikinci yarıda Szalai, ve Pelkas'ı oyundan çıkarması çok büyük eleştiri aldı. Taraftarlar maç sonunda yaptıkları yorumlarda Belözoğlu'yla yeni sezonda devam edilmesinin büyük bir hata olacağını savundu. "F.Bahçe'nin başına geçmesi için en az 2 takımla 3-4 yıl tecrübe kazanması gerekirdi", "Lider olmak yetse, büyük hoca olurdu" şeklinde yorumlar yapıldı.



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