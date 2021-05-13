Haftaya lider girme şansını yakalayan ancak evinde Sivas'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de oklar teknik direktör Emre Belözoğlu'na çevrildi. Taraftarlar Sivas yenilgisinin ardından Belözoğlu hakkındaki fikrini büyük oranda değiştirdi. Sivas önünde oynanan futbol taraftarları bir kez daha isyan ettirdi. Belözoğlu'nun ikinci yarıda Szalai, Ozan ve Pelkas'ı oyundan çıkarması çok büyük eleştiri aldı. Taraftarlar maç sonunda yaptıkları yorumlarda Belözoğlu'yla yeni sezonda devam edilmesinin büyük bir hata olacağını savundu. "F.Bahçe'nin başına geçmesi için en az 2 takımla 3-4 yıl tecrübe kazanması gerekirdi", "Lider olmak yetse, Hagi büyük hoca olurdu" şeklinde yorumlar yapıldı.





