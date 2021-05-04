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    Siyah-Beyazlı yönetim başarılı hocayla nikah tazeliyor: 'a 1+ 3 yıllık teklif

    Teknik Direktörü bu sezon muhteşem performansıyla 'e imzasını attı. Rakiplerine oranla düşük bütçe ve dar kadroyla mücadele eden Sergen Yalçın'ın sezon sonunda sözleşmesi uzatılacak...

    Sergen Yalçın'a 1+ 3 yıllık teklif

    Beşiktaş Teknik Direktörü bu sezon muhteşem performansıyla 'e imzasını attı. Rakiplerine oranla düşük bütçe ve dar kadroyla mücadele eden Sergen Yalçın'ın sezon sonunda sözleşmesi uzatılacak...

    Başkan ve yönetimin 1 yıl daha görev süresi bulunuyor. Bu yüzden Çebi'nin Sergen hocaya sezon sonunda 1+3 yıllık sözleşme teklif edeceği öğrenildi. Sergen Yalçın'ın da bu sözleşmeyi kabul edeceği belirtildi.

    'tan yıllık 6 milyon lira kazanan Sergen Yalçın'ın yeni kontrat sonrasında maaşının 10 milyona yükselmesi bekleniyor. 29 Ocak 2020'de Beşiktaş'ın başına geçen maç başına puan ortalaması 2.15… 48 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ta ilk maçına çıktığı günden bu yana , Süper Lig'de en fazla galibiyet alan, en çok gol atan, en çok puan toplayan, en yüksek averaj yakalayan ve en fazla oyuncusu gol atan takım konumunda…

    Kartal son 3 maçta 4 puan alırsa şampiyon olacak.

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    Haberler Spor Siyah-Beyazlı yönetim başarılı hocayla nikah tazeliyor: Sergen Yalçın'a 1+ 3 yıllık teklif