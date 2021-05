Eredivisie'nin 31. haftasına, en yakın takipçisi PSV Eindhoven'ın 12 puan önünde lider giren Ajax, küme düşme hattındaki Emmen'i ağırladı.

Timber'in 10, Haller'in 61, Rensch'in 66 ve Klaassen'in 74. dakikadaki golleriyle maçı kazanarak puanını 79'a çıkaran Ajax'ın, 64 puanı bulunan PSV Eindhoven'ın Heerenveen ile oynayacağı maçın sonucunu beklemesine gerek kalmadı.

Ajax böylece tarihinin 35. lig şampiyonluğuna ulaştı.