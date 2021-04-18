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    • 18.04.2021 16:07
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    - Kasımpaşa | CANLI ANLATIM İZLE

    Spor Toto 'in 35. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    Gaziantep FK - Kasımpaşa | CANLI ANLATIM İZLE

    'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor.

    Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı yönetiyor.

    GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

    Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, , Güray, Olkowski, , Andre, Maxim, Mirallas, Kenan, Dicko

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Luckassen, , Sadiku, Tosic, Bistrovic, Varga, Koomson, Hadergjonaj, Hajradinovic, Thelin

    GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı 18 Nisan Pazar günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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    Haberler Spor Gaziantep FK - Kasımpaşa | CANLI ANLATIM İZLE