Göztepe maçı öncesi Falcao ve Onyekuru'nun sakat, Babel'in ise cezalı olması sebebiyle hücum hattında büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray, Mostafa Mohamed'in covid-19'a yakalanmasıyla adeta şok oldu...

Mohamed'in izolasyona alınmasının ardından Sarı-Kırmızılı takımda Göztepe maçı öncesi eldeki tek forvet olarak Halil Dervişoğlu kaldı.

Sarı-Kırmızılı forma altında şu ana kadar bekleneni veremeyen Halil, eksiklerin fazlalığı sebebiyle Galatasaray'da Göztepe maçı ile ilk kez 11'de yer alacak.

Şu ana kadar Galatasaray forması ile 6 maça çıkan Halil Dervişoğlu, henüz gol ya da asist katkısı sağlayamadı.