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    • Spor
    • 15.04.2021 Gazete
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    'da Mohamed covid oldu! Forma 'nun

    maçı öncesi ve 'nun sakat, 'in ise cezalı olması sebebiyle hücum hattında büyük bir sıkıntı yaşayan , ed'in covid-19'a yakalanmasıyla adeta şok oldu... Mohamed'in izolasyona alınmasının ardından takımda Göztepe maçı öncesi eldeki tek forvet olarak kaldı.

    Mohamed covid oldu! Forma Dervişoğlu'nun

    Göztepe maçı öncesi ve 'nun sakat, 'in ise cezalı olması sebebiyle hücum hattında büyük bir sıkıntı yaşayan , ed'in covid-19'a yakalanmasıyla adeta şok oldu...

    Mohamed'in izolasyona alınmasının ardından takımda maçı öncesi eldeki tek forvet olarak kaldı.

    Sarı-Kırmızılı forma altında şu ana kadar bekleneni veremeyen Halil, eksiklerin fazlalığı sebebiyle Galatasaray'da Göztepe maçı ile ilk kez 11'de yer alacak.

    Şu ana kadar Galatasaray forması ile 6 maça çıkan Halil Dervişoğlu, henüz gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

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    Haberler Spor Galatasaray'da Mohamed covid oldu! Forma Halil Dervişoğlu'nun